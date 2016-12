Prisma se transforme petit Ã  petit en rÃ©seau social

Prisma a maintenant une sorte de fil d’actualité et permet de liker des images.

Prisma n’entend visiblement pas se contenter d’être une application de filtres pour les photos. Aujourd’hui, il est de plus en plus évident que le service entend devenir un réseau social.

Pour rappel, à ses débuts, l’appli mobile pour iOS et Android permettait tout simplement d’appliquer sur les images des filtres qui transforment celles-ci en toiles de maître. La technologie sur laquelle ce procédé est basé s’appelle transfert de style. Cela consiste, en substance, à copier le style d’une Å“uvre artistique et de l’appliquer sur une image.

Puis, Prisma a étendu les possibilités offertes aux utilisateurs, en permettant à ceux-ci d’appliquer ces filtres sur des vidéos. Et dernièrement, le service russe a même lancé une fonctionnalité qui permettait de publier des live Facebook sur lesquels ses filtres sont appliqués, mais Facebook a bloqué celle-ci.

Une sorte de fil d’actualité similaire à celui d’Instagram

Sur la nouvelle version de Prisma, l’utilisateur ne se contente plus de transformer ses photos ou ses vidéos, il a également la possibilité d’explorer les images partagées par les autres.

En appuyant sur un bouton du coin supérieur à droite, l’utilisateur accède à un nouvel onglet qui sert de fil d’actualité. Lorsqu’une image est partagée, elle est visible par les autres utilisateurs à proximité. Cependant, plus elle aura de like, et plus sa portée géographique va augmenter. De ce fait, selon un porte-parole de Prisma, « théoriquement, un utilisateur peut poster une image, avoir beaucoup de like et voir cette publication diffusée à travers le monde (ndlr, grâce au nouveau fil d’actualité) »

.

Et bien entendu, comme tout réseau social qui se respecte, Prisma propose un profil aux utilisateurs. De plus, il semblerait que le service s’attend à ce que cette nouvelle fonctionnalité créé de nouvelles célébrités puisque plus un photographe est populaire, plus il aura de portée pour ses futures publications.

Actuellement, Prisma compte au moins 70 millions d’utilisateurs, alors qu’il n’a été lancé qu’en juillet 2016.

