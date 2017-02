La PS4 Pro aura bien droit à un « Boost Mode » pour les anciens jeux

Le Boost Mode de la PS4 Pro permettra d’avoir plus d’images par secondes et de réduire les temps de chargement.

L’an dernier, Sony a lancé une nouvelle version de sa console baptisée PlayStation 4 Pro. En substance, cette version a été conçue pour les hardcore gamers et les propriétaires de télévisions 4K puisque l’un de ses atouts est le support de cette résolution. La PS4 Pro apporte aussi le support du HDR pour les jeux vidéo. Et sous le capot, la PS4 Pro a plus de puissance.

Malheureusement, pour qu’un jeu puisse tirer avantage du puissant hardware de la PS4 Pro, celui-ci doit être optimisé par son éditeur. Et si certains titres sortis avant la PS4 Pro ont été de ce fait mis à jour pour s’adapter à cette nouvelle console, cela n’a pas été le cas pour tous les jeux.

Mais avec la prochaine mise à jour de la console, Sony apporte un nouveau mode qui améliorera les performances, même sur les jeux qui n’ont pas été optimisés par leurs éditeurs.

L’information a été confirmée par un porte-parole de Sony qui explique que : « Le Boost Mode permet à la PS4 Pro de fonctionner à une vitesse de CPU et de GPU plus élevée pour avoir un gameplay plus fluide sur certains jeux pour PS4 qui sont sortis avant le lancement de la PS4 Pro (et qui n’ont pas été mis à jour pour supporter la PS4 Pro). Les jeux qui ont un nombre d’images par secondes variable peuvent bénéficier de fréquences plus élevées et les temps de chargement peuvent aussi s’écourter sur certains jeux ».

Selon Engadget, ce sont des testeurs de la beta de la mise à jour 4.50 pour la PS4 Pro qui auraient remarqué l’apparition de ce nouveau mode, qui n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs de la console.

Sinon, cette mise à jour devrait aussi apporter une nouveauté très importante pour toutes les versions de la PlayStation 4 : le support des disques durs externes.

Avec la prochaine version du logiciel de la console, il sera possible de connecter un disque dur externe USB 3.0 de 8TB au maximum sur la PS4 afin d’avoir plus d’espace.

(Source)