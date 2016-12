Quand Facebook sâ€™inspire des Google Doodle

Facebook annonce une nouvelle fonctionnalité qui vous fera peut-être penser aux Doodle de Google.

Si vous utilisez Facebook, vous avez peut-être remarqué que depuis un certain moment, le numéro un des réseaux sociaux publie régulièrement des messages sous forme de cartes au-dessus des autres publications du fil d’actualité. Aujourd’hui, ces messages ont un nom et ils devraient apparaître plus souvent. Il s’agit des « moments », une nouvelle fonctionnalité que Facebook a récemment annoncée et qui vous rappellera peut-être les « Doodle » de Google.

Dans un billet de blog, Gary Briggs, Chief Marketing Officer, explique que les le but de ces messages est d’inciter les utilisateurs à partager et discuter au sujet des événements et des moments qui se passent dans leurs communautés ou dans le monde.

Les moments peuvent ainsi célébrer des événements, faire découvrir des anecdotes ou bien célébrer des moments historiques. Dernièrement, aux USA, Facebook a par exemple affiché des cartes pour inviter les utilisateurs à célébrer les fêtes de fin d’année.

Les moments ne pourront pas être sponsorisés

Suite à l’annonce de cette fonctionnalité, quelques médias ont pensé que Facebook pourraient demander à des marques de sponsoriser des messages pour les moments. Gary Briggs l’avait en effet décrite comme un « programme marketing », ce qui a créé une certaine ambiguïté.

Cependant, un autre responsable de Facebook a réfuté cela en précisant que « les annonceurs ne pourront pas sponsoriser ces messages ». Visiblement, le seule objectif de Facebook est d’encourager les utilisateurs à engager avec le fil d’actualité et peut-être aussi de d’avantage faire parler de son réseau social dans les médias. En effet, il n’est pas rare que des sites web évoquent les Doodle de Google lorsqu’ils célèbrent quelque chose de significatif ou bien des anecdotes drôles.