La Russie envisagerait de renvoyer Snowden aux USA. Un cadeau pour Donald Trump

Cette rumeur lancée par NBC n’inquiète cependant pas les avocats de Snowden.

Depuis 2013, Edward Snowden est exilé en Russie. Mais le gouvernement de Vladimir Putin envisagerait maintenant de renvoyer le lanceur d’alertes aux Etats-Unis, où il sera jugé et très certainement condamné en vertu de l’Espionage Act.

C’est ce qu’aurait indiqué un haut fonctionnaire des Etats-Unis, « qui a analysé une série de rapports de renseignements hautement sensibles détaillant les délibérations russes », d’après NBC. Selon les sources de ce média américain, la Russie voudrait livrer Edward Snowden à l’administration Trump en tant que cadeau afin de s’attirer les faveurs du nouveau président des Etats-Unis.

L’avocat de Snowden, Ben Wizner, a indiqué qu’il n’a pas de « nouvelles raisons de s’inquiéter ».

L’autre avocat de Snowden en Russie, Dmitry Peskov, a quant à lui réagit dans un média d’Etat russe, en expliquant que la Russie ne vend pas les personnes.

Le lanceur d’alertes a aussi réagi sur Twitter. Pour lui, une telle extradition prouverait qu’il n’est pas un espion russe. « Enfin: la preuve irréfutable que je n’ai jamais coopéré avec les services secrets russes. Aucun pays n’extrade des espions, puisque les autres auraient peur d’être les prochains », écrit-il.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm

— Edward Snowden (@Snowden) February 10, 2017