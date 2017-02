Safari : l’historique de navigation supprimé était en réalité conservé sur iCloud

Il y a des bugs qui sont parfois plus gênants que d’autres, car ils donnent l’impression qu’ils ont été mis là, en espérant que personne ne mette la main dessus. Apple vient d’évoquer un bug pour le moins embarrassant puisque l’historique de navigation de Safari, lorsqu’il était supprimé était en réalité aussi stocké sur iCloud…

C’est un chercheur russe qui a mis la main sur ce bug, un chercheur de la firme Elcomsoft, un spécialiste de la sécurité informatique. Apple a joué la carte de la transparence et de la rapidité concernant cette affaire plutôt épineuse, dans un contexte où de plus en plus de personnes sont soucieuses de leur vie privée. La firme de Cupertino a déjà déployé un correctif, donc à l’avenir ce désagrément ne nuira plus à personne.

En quoi consistait ce bug ?

En fait, il semble qu’il existait un problème important de synchronisation entre le navigateur Safari et iCloud, ce qui permettait à un connaisseur de remettre la main sur un historique de navigation, même si ce dernier avait été supprimé à plusieurs reprises. Le chercheur explique qu’il a découvert un fichier iCloud nommé Tombstone, qui contenait toutes les données depuis plusieurs années sur les historiques, les dates de suppressions (plutôt ironique), les recherches sur Google et même des Notes jusqu’à 30 jours en arrière… On peut faire mieux en termes de respect de la vie privée et de la confidentialité !

Le correctif mis en place par la firme de Cupertino, tient désormais en compte de l’existence de Tombstone lorsque vous supprimez l’historique ce qui concerne également la suppression des données dans ce fichier. Si vous souhaitez savoir si vous étiez touché, sachez que le bug en question ne concernerait pas les utilisateurs de Safari 9.1 et de iOS 9.3 et suivants… pour les autres en revanche, il y a de fortes chances que cela soit le cas.