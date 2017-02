Samsung : les Galaxy A3 (2017) et Galaxy A5 (2017) sont disponibles

Samsung a présenté plus tôt dans l’année une nouvelle version du Galaxy A3 et du Galaxy A5. Elles sont toutes les deux disponibles à la vente.

Samsung n’a pas eu une fin d’année facile. Les problèmes de chauffe rencontrés sur la dernière phablette de la marque ont en effet eu raison de l’enthousiasme de l’entreprise et de ses investisseurs.

Pour ne rien arranger, ces soucis ont aussi contraint l’entreprise à mettre en place de nouvelles procédures de sécurité et à décaler le lancement de son prochain vaisseau amiral de quelques semaines.

Le Galaxy A3 (2017) et le Galaxy A5 (2017) sont disponibles

C’est dans ce contexte assez compliqué que le coréen a levé le voile sur les nouvelles versions du Galaxy A3 et du Galaxy A5. Présentés un peu plus tôt dans l’année, ils sont désormais tous les deux disponibles à la vente dans toutes les bonnes crèmeries.

Ces deux appareils partagent de nombreux points communs. Ils héritent tous les deux d’une belle coque en verre et d’une armature métallique aux finitions soignées. L’ergonomie ne change pas et elle s’aligne sur celle des autres appareils de la marque, à une différence près : la grille du haut-parleur passe de la tranche inférieure à la tranche de droite.

Pour le reste, ces deux téléphones sont bien équilibrés et ils héritent en plus d’une certification IP68. Ils sont donc capables de résister à l’eau et à la poussière.

La seule chose qui les différencie, finalement, c’est leur fiche technique.

Le Galaxy A3 (2017) est le plus compact et le moins puissant de la bande. Doté d’un écran Super AMOLED HD de 4,7 pouces, il est animé par un Exynos 7870 couplé à 2 Go de mémoire vive. L’espace de stockage ne dépasse pas les 16 Go pour sa part, mais il est possible de l’étendre par le biais d’une carte micro SD.

Deux positionnements différents

Côté photo, il est doté d’un capteur de 13 millions de pixels et d’une caméra frontale de 8 millions de pixels, tous deux couronnés d’une optique ouvrant à f/1.9. La batterie atteint une capacité de 2350 mAh et l’appareil a en plus droit à la 4G de catégorie 6, au WiFi 802.11 ac, au Bluetooth 4.2, au NFC, à un GPS et à un connecteur USB Type-C.

Le Galaxy A5 (2017) est assez proche de son petit frère, mais il est tout de même doté d’une fiche technique un peu plus impressionnante. Il a notamment droit à un écran Super AMOLED Full HD de 5,2 pouces et à un Exynos 7880 couplé à 3 Go de mémoire vive. L’espace de stockage passe à 32 Go et la partie photo s’appuie sur un capteur de 16 millions de pixels et sur une caméra frontale offrant la même définition, avec une optique ouvrant une fois encore à f/1.9.

La batterie atteint les 3000 mAh pour sa part et la connectivité ne change pas. Niveau prix, il faut compter 329 € pour le Galaxy A3 et 429 € pour le Galaxy A5.