Samsung Galaxy S8+ : une variante XXL du Galaxy S8 ?

Généralement bien informé, Evan Blass a donné quelques détails ce week-end concernant les prochains smartphones de Samsung.

Samsung ne profitera pas du MWC de Barcelone pour présenter son Galaxy S8. Le géant sud-coréen devrait en effet attendre le mois de mars pour dévoiler son prochain smartphone haut de gamme.

A quelques semaines de cette annonce, les rumeurs s’intensifient et on apprend aujourd’hui que le Galaxy S8 devrait être accompagné d’un Galaxy S8+. Selon le souvent bien informé @evleaks, Samsung aurait donc décidé de laisser tomber l’appellation « Edge » et s’oriente vers une dénomination à la Apple. A noter que Samsung avait déjà utilisé l’appellation « + » pour son Galaxy S6 Edge+, un modèle plus grand et plus performant que les Galaxy S6/S6 Edge.

In case you were interested… pic.twitter.com/bpcOFZmOC3 — Evan Blass (@evleaks) February 10, 2017

Un écran de 6,2 pouces

L’abandon du terme « Edge » est finalement plutôt logique puisque les deux nouveaux smartphones de Samsung sont attendus avec des bords incurvés. Toujours selon Evan Blass, le Galaxy S8 devrait avoir droit à un écran QHD de 5,8 pouces tandis que la version « + » dépasserait les 6 pouces (6,2 pouces QHD).

Il faut donc s’attendre à des modèles bien plus grands que les Galaxy S7/S7 Edge mais la conception de ces nouveaux modèles serait très différente. L’écran devrait occuper une grande partie de la face avant et le bouton Home physique devrait disparaître. De son côté, le lecteur d’empreintes digitales pourrait se retrouver à l’arrière.

I've been seeing this misreported quite a bit, so, just to clarify: GS8 – 5.8" QHD

GS8+ – 6.2" QHD Both displays are, ofc, SAMOLED. — Evan Blass (@evleaks) February 12, 2017

On attend également une batterie d’une capacité de 3 000 mAh pour le Galaxy S8 et de 3 500 mAh pour le Galaxy S8+.

Pour rappel, ces modèles devraient profiter du Snapdragon 835, le dernier processeur mobile de Qualcomm.

Samsung attendu au tournant

Après le fiasco du Galaxy Note 7, la marque sud-coréenne veut redorer son image avec de nouveaux smartphones convaincants. En attendant la présentation des Galaxy S8/S8+, Samsung occupe le terrain avec une publicité qui vante la qualité de ses batteries et les nouvelles procédures de tests.

Outre le Galaxy S8, le sud-coréen a confirmé que la gamme Note allait survivre avec un nouveau modèle attendu pour le mois d’août.