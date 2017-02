Samsung pourrait lancer un produit similaire à Google Home et à Amazon Echo

Le Google Home de Samsung est peut-être en chemin.

Les haut-parleurs connectés faisaient partie des produits vedettes du CES de Las Vegas et selon les conclusions d’une étude de VoiceLabs, il s’agit de l’une des tendances de cette année 2017 en termes de nouvelles technologies. On ne s’étonnera donc pas si d’autres entreprises développent des produits similaires.

Et selon un recoupement de Sammobile, Samsung pourrait être le prochain

Outre le design d’un « Humanoid Robot » qui a déjà été déposé en 2016 auprès de l’Office de l’Union Européenne de la propriété intellectuelle, le Coréen a également déposé la marque « Samsung Hello », avec une description qui rappelle étrangement les produits comme Amazon Echo ou Google Home : « Logiciel qui fournit des fonctionnalités personnalisées et des informations basées sur les préférences de l’utilisateur dans les domaines de la météo, de la musique, du divertissement, des jeux, des voyages, des sciences, de la santé, des contacts et des nouvelles sociales via la commande vocale et la reconnaissance vocale ».

Mais ce n’est pas tout

Il y a également une référence pour un mystérieux produit Samsung qui est en ballade sur la toile : « SM-R210 ». La nomenclature, qui est toute nouvelle, suggère qu’il s’agit d’un produit d’un tout nouveau genre et non le successeur d’un produit Samsung déjà existant.

Ce mystérieux produit est déjà certifié auprès de la Wi-Fi Alliance, qui indique qu’en plus d’être connecté via Wi-Fi, l’appareil tourne sous le système d’exploitation Tizen. Et sa certification suggère aussi que le lancement pourrait être imminent.

Après, il faut savoir que s’il ne vend pas encore d’assistant personnel, Samsung en a déjà imaginé un. En 2016, la société a montré un prototype baptisé Otto.

Bien entendu, pour le moment, tout ceci n’est que rumeurs. Mais connaissant Samsung, je ne pense pas qu’il pourrait se permettre de ne pas entrer dans le marché des haut-parleurs connectés.

