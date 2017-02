Samsung tiendra une conférence le 26 février prochain

Samsung vient de l’annoncer, la firme tiendra une conférence de presse le 26 février prochain pour présenter un nouveau produit.

Samsung a eu une fin d’année assez compliquée, c’est indéniable.

Les problèmes de chauffe du Galaxy Note 7 ont eu d’importantes répercussions sur l’activité de l’entreprise, et ils l’ont notamment contraint à mettre en place de nouvelles procédures de vérification pour éviter un nouvel écueil.

La Galaxy Tab S3 a de bonnes chances d’être présentée durant l’événement

Dans ce contexte, Samsung a décidé de retarder la présentation et le lancement du Galaxy S8 de quelques semaines. Le terminal ne sera donc pas prêt à temps pour le prochain Mobile World Congress.

Le constructeur n’arrivera cependant pas à Barcelone les mains vides et il vient ainsi d’annoncer qu’il tiendra une conférence de presse spéciale le 26 février pour présenter un nouveau produit.

S’il n’a pas divulgué son nom, le visuel de l’invitation laisse peu de place au doute. Il met en effet en scène un terminal assez imposant orné d’un bouton typique des produits de la gamme. Il s’agira selon toute vraisemblance d’une tablette, et plus précisément de cette fameuse Galaxy Tab S3 dont on entend parler depuis l’année dernière.

Fait amusant, une nouvelle tablette signée de la main de la marque vient de recevoir une certification de la part de la FCC. Plus rien ne s’oppose désormais à son lancement.

Une certification obtenue à la FCC

Ces informations sont à prendre avec prudence, mais la Galaxy Tab S3 devrait se décliner en deux versions. La première se contenterait d’une connexion WiFi, la seconde aurait en plus droit à la 4G.

Pour le reste, cette tablette pourrait être dotée d’un écran de 8 ou de 9,7 pouces et d’un Exynos 7420 ou d’un Snapdragon positionné sur le même segment. Cette puce serait couplée à 4 Go de mémoire vive et il faudrait aussi s’attendre à de l’UFS 2.0 pour le stockage et à un port USB Type-C.

Quant à savoir si cela suffira à relancer l’intérêt des consommateurs pour les tablettes tactiles, c’est un tout autre débat.