Sexualité : Pornhub lance une plateforme d’éducation sexuelle

Le site porno Pornhub vient de lancer le Pornhub Sexual Wellness Center, une plateforme en ligne faisant appel à des médecins et des thérapeutes pour délivrer des conseils aux internautes en matière de sexualité. Une initiative insolite qui ressemble tout de même à un bon coup marketing, mais que l’on ne peut que saluer.

Le jeune public ayant accès à internet de plus en plus jeune et par conséquent à la pornographie, le site Pornhub a souhaité apporter une forme de pédagogie autour de la sexualité. Toutefois, le Pornhub Sexual Wellness Center s’adresse à tout le monde et fournira de vraies informations à propos du sexe. De plus en plus souvent, les sites pornographiques peuvent chez certaines personnes déformer l’intimité sexuelle, en mettant en avant des pratiques très peu répandues dans la vie réelle, mais presque systématiques dans les vidéos X.

Pornhub veut faire votre éducation sexuelle

Cette plateforme tentera donc par le biais d’experts, de médecins et sous la direction de la sexologue Laurie Betito, de fournir des informations sur les pratiques sexuelles, sur les relations de couple, les maladies sexuellement transmissibles, l’homosexualité, etc. le Pornhub Sexual Wellness Center proposera des articles, des vidéos, des interventions en ligne, des FAQ, etc.

Corey Price, vice-président de chez Pornhub a indiqué «L’éducation du grand public aux questions liées à une sexualité saine est très importante pour nous. Avec ce site, nous souhaitons apporter une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de ces sujets par le biais de paroles d’experts et de médecins renommés».

Un avis que tout le monde ne partage pas forcément étant donné l’activité du site et même au sein de l’industrie du X, cette décision est assez critiquée. Erika Lust, réalisatrice de films porno, se demande sur quelle autorité morale, Pornhub veut tenter de parler d’éducation sexuelle ? Reste que de nombreuses personnes trouveront peut-être des réponses à leurs questions ou à leurs troubles, il est donc difficile de condamner cette décision qui doit partir espérons-le, d’un bon sentiment.

