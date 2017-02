Un spécial Saint Valentin pour Pokémon Go

Les éditeurs du jeu Pokémon GO semble avoir compris que pour conserver l’intérêt des joueurs, il fallait être au plus près de leur quotidien. On se souvient de petites attentions de Niantic, pour Halloween et pour Noël, l’éditeur renouvelle cela mais pour la Saint Valentin cette fois.

Le jeu qui a attiré les regards du monde entier sur lui en 2016 a connu une forte perte de vitesse ces derniers mois et Niantic a décidé de proposer des mises à jour plus régulièrement afin d’offrir des nouveautés, qui permettront de conserver la communauté des chasseurs de Pokémon autour du jeu. Niantic a donc décidé de proposer un nouvel « évènement » pour la Saint Valentin.

Faites le plein de bonbons et de pokémon pour la Saint Valentin

Si vous êtes en couple et que vous êtes fans de Pokémon Go, vous pourrez aller chasser les créatures virtuelles pour la Saint Valentin, car il sera possible de doubler le nombre de bonbons que vous collecterez. Mieux, vos Pokémon pourront trouver des bonbons deux fois plus vite, autrement dit, vous allez collecter des bonbons plus que de raison dans les jours qui viennent.

Encore mieux ! Durant toute la durée de l’événement, Pokémon Go permettra de rencontrer nettement plus fréquemment des Pokémon roses, des Leveinard, des Mélodelfe, etc. Il sera possible de disposer de leurres d’une durée de 6 heures pour repeindre votre ville en rose… Ben oui, c’est la Saint Valentin quand même ! Un peu de romantisme…

Toujours pendant cet évènement, il sera possible de croiser plus de Mélo, Toudoudou et Lippouti dans les œufs. Pokémon Go propose déjà toutes ces nouveautés et cela durera jusqu’au 15 février à 20 heures. D’un côté, l’idée est sympa de la part de Niantic, mais d’un autre, il n’est pas certain que votre chérie apprécie que vous alliez chasser le Bulbizarre au lieu de lui proposer un diner aux chandelles.