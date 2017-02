Twitter : l’oiseau bleu ne décolle toujours pas

Twitter ne décolle pas et vaut désormais moins que Weibo, le « Twitter chinois ».

Croissance en berne, baisse des revenus publicitaires… et des millions d’euros de pertes. Twitter a du plomb dans l’aile depuis plusieurs années et les derniers résultats du réseau social n’arrangent pas sa situation, bien au contraire.

Avec un chiffre d’affaires de 717 millions de dollars lors du quatrième trimestre 2016, Twitter fait un peu mieux que l’an passé à la même période (+1%) mais enregistre une nouvelle fois des pertes importantes (167 millions de dollars).

L’an dernier, Twitter enregistrait une perte de 90 millions sur la même période. Au total, Twitter a perdu en cumulé plus de 1,5 milliards de dollars depuis son introduction en bourse fin 2013.

Si les plus optimistes noteront que les pertes du réseau social diminuent depuis quelques années et que les revenus progressent, Twitter doit également faire avec une croissance quasi-nulle (319 millions d’utilisateurs actifs mensuels au quatrième trimestre contre 317 millions le trimestre précédent et 305 millions il y a un an).

Des résultats peu encourageants alors que l’oiseau bleu avait pris des décisions importantes en fin d’année, annonçant la fin de Vine et la suppression de 350 postes dans le monde soit 9% de ses effectifs.

Weibo dépasse Twitter

Malheureusement pour Twitter, sa situation reste compliquée et cela n’a pas échappé à Wall Street. Les marchés boursiers ont en effet sanctionné l’annonce de ces résultats et la capitalisation boursière de Twitter est désormais inférieure à celle de Weibo. La valeur globale de celui qu’on qualifie de « Twitter chinois » est aujourd’hui estimée à 11,3 milliards de dollars contre 11,1 milliards pour le réseau social américain.

Un écart encore peu significatif mais qui témoigne des difficultés de Twitter à repartir de l’avant. Le réseau de micro-blogging entend toutefois se relancer en misant sur les partenariats. Après Bloomberg et la NFL, un partenariat qui a permis de diffuser des matchs de football américain en direct, c’est le tournoi des Six Nations qui est à l’honneur.

France Télévisions et Twitter ont signé un accord pour diffuser en direct quatre rencontres de l’équipe de France de rugby sur le réseau social.

(Source : Twitter & The Next Web / Crédit photo : Pixabay)