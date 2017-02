VR Sense : une borne d’arcade pour la réalité virtuelle qui stimule 4 des 5 sens

La société Koei Tecmo, un spécialiste japonais des jeux vidéo vient de dévoiler ce qui pourrait bien être le divertissement de demain, à savoir une borne d’arcade dédiée à la réalité virtuelle et baptisée VR Sense.

La cabine VR Sense sera idéale pour équiper les salles d’arcades qui souhaiteront proposer une expérience immersive inoubliable à leurs clients, ou les salles spécialisées dans la VR, comme le Mk2 de Paris par exemple. En effet, cette cabine est comme un cocon dans lequel pourra s’isoler un joueur, tout en profitant d’une expérience immersive utilisant quatre des cinq sens !

VR Sense : une expérience immersive inoubliable, plus vraie que nature !

On pourrait presque dire, qu’il s’agit d’une expérience en réalité virtuelle totale, car même l’odorat ou le toucher seront proposés. VR Sense, fonctionne avec le PlayStation VR et pour l’instant il s’agit d’un produit tout jeune, qui a été présenté hier avec seulement trois jeux, à savoir : Horror Sense, Dynasty Warriors et GI Jockey Sense. Il est toutefois évident que cette borne d’arcade verra de nouveaux titres s’ajouter à ses possibilités, une fois qu’elle se démocratisera dans le monde.

Comme l’explique le constructeur, le siège présent dans la borne VR Sense est capable de se déplacer vers le haut, vers le bas ou bien sur les côtés. Des ventilateurs simulent la vitesse et des changements de température peuvent avoir lieu dans la cabine en fonction de ce qui se déroule dans la partie. La cabine est capable d’affoler vos sens en proposant le toucher, il n’est donc pas impossible de sentir un rat vous marcher dessus, si c’est ce qui se passe dans le jeu.

Côté olfactif, la société Koei Tecmo est parvenue à recréer une vraie bibliothèque d’odeurs, qui raviront ou dégoûteront les joueurs selon le contexte du jeu. Espérons que ce modèle débarquera en France, car on est déjà impatient d’aller y faire un tour !

