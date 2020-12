Bon plan : l’offre pCloud avec -75% de remise « à vie » expire ce soir

Photos, vidéos, documents, musiques,…les fichiers que l’on stocke prennent de plus en plus de place sur nos appareils. Si augmenter l’espace de stockage de son ordinateur, sa tablette ou son smartphone est une option, beaucoup optent pour le stockage en ligne.

En effet, cette solution séduit de plus en plus avec ses nombreux avantages. Pour Black Friday, pCloud, une excellente solution de stockage en ligne, brade ses prix avec 75% de réduction sur ses abonnements à vie de 500 Go et 2000 Go. Il ne reste plus que quelques heures pour saisir cette offre spéciale avant qu’elle n’expire.

pCloud : la meilleure solution de stockage en ligne ?

Bien qu’il existe de nombreuses solutions de stockage en ligne, une se démarque particulièrement selon nous : celle de pCloud.

En effet, ce (relativement) jeune fournisseur de Cloud propose une offre complète extrêmement simple à utiliser, rapide et sécurisée. Ces trois caractéristiques sont, à nos yeux, les plus importantes dans le choix d’un service de stockage en ligne.

En l’occurence, en matières de simplicité d’utilisation, pCloud est très intuitif et même les personnes très peu à l’aise en informatique pourront le prendre en main en quelques minutes à peine. En plus, un espace de stockage en ligne gratuit de 10 Go (sans limite de temps) permet de tester son service sans avoir à payer le moindre centime.

Au niveau de la vitesse, autre point très important dans le choix d’un service de stockage en ligne, pCloud met la barre très haute. En effet, nous avons obtenu de meilleurs débits qu’avec de très gros acteurs concurrents comme Dropbox, Google Drive ou encore OneDrive. Si vous créez un compte, pensez à choisir les data-centers en Europe afin d’avoir les meilleurs débits possibles.

Enfin, en ce qui concerne la sécurité, vos données seront chiffrés avec un protocole AES 256 bits et tous vos fichiers seront sauvegardés non pas sur 1, mais sur 3 serveurs différents. Ainsi, même si un serveur venait à crasher (ce qui arrive, il ne faut pas se voiler la face), vous ne perdriez jamais vos données. Cela représente peut-être le plus gros avantage du stockage en ligne face aux disques dur externes qui peuvent vous lâcher à tout moment…emportant avec eux tous vos fichiers auxquels vous teniez tant.

Une offre à vie à -75%

Ce qui distingue pCloud de ses concurrents, c’est son offre à vie. C’est grâce à cette dernière qu’il est parvenu à rattraper son retard et à séduire plusieurs millions de clients dans le monde en quelques années à peine.

Il faut dire que son offre a de quoi séduire. 2 espaces de stockage sont à votre disposition, 500 Go ou 2000 Go. L’engagement est sur une durée de 99 ans (considéré comme « à vie ») et vous n’aurez qu’un seul paiement à effectuer pour profiter du service.

Jusqu’à ce soir minuit, vous allez pouvoir profiter d’une réduction folle de -75% sur ces 2 espaces de stockage. Les prix sont alors de :

Notez que ces deux abonnements sont accompagnés d’une garantie de remboursement de 10 jours et que, comme annoncé plus haut, vous aurez toujours la possibilité de tester pCloud gratuitement avant de passer sur une offre payante si vous hésitez. Attention cependant, l’offre expirant ce soir, il va falloir être rapide pour tester le service si vous ne souhaitez pas passer à côté des 75% de réduction.

