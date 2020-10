Amazon : Black Friday n’attend pas, 10 pépites pour ce samedi 🔥

Amazon a dĂ©butĂ© son Black Friday en dĂ©but de semaine avec ses offres « Black Friday avant l’heure ». La plateforme e-commerce a promis de publier tous les jours pendant un mois de très belles promotions. Ce samedi dĂ©jĂ , on retrouve les plus grandes marques avec de fortes remises : Apple, Samsung ou Microsoft sont mises en avant. Ci-dessous, notre sĂ©lection pour ce jour.

Voir toutes les offres

Alors que le Prime Day s’est fini il y a quelques jours, Amazon enchaine dĂ©jĂ avec le Black Friday. Pour cette Ă©dition 2020 un peu particulière, il a dĂ©cidĂ© de s’adapter au contexte Ă©conomique. Il dĂ©bute ainsi l’Ă©vĂ©nement en avance pour faciliter vos achats de NoĂ«l. Les promotions ne seront plus concentrĂ©es le jour du « Vendredi Noir » mais elles auront lieu sur plusieurs semaines.

Depuis ce lundi, le Black Friday Amazon a officiellement dĂ©marrĂ©. Il faut savoir distinguer deux formats dans les promotions. D’une part, il y a des ventes Ă©clair qui ne durent que quelques heures. D’autre part, il y a les « ventes du jour » qui ne sont pas restreintes par le stock. Il faut savoir jongler entre les deux dans la section dĂ©diĂ©e pour trouver son bonheur.

Black Friday Amazon, avant l’heure

Du 26 octobre au 19 novembre 2020, le Black Friday Amazon permet dĂ©jĂ de faire de belles affaires. Alors que le marchand avait coupĂ© toutes les remises depuis le dĂ©but du confinement, il a dĂ©cidĂ© de frapper fort pour cette fin d’annĂ©e. Pour cette Ă©dition rallongĂ©e, il espère profiter du fait que les français achètent davantage en ligne en raison des mesures de reconfinement.

Si notre liste ci-dessus recense principalement des produits Ă©lectroniques et Ă©lectromĂ©nager, la plateforme va bien au delĂ . Pour ce Black Friday Amazon, on trouve par exemple des milliers de produits sur le bricolage, les jouets, la culture, la santĂ© ou encore la beautĂ©. Tout le monde peut y trouver son compte, sous condition d’ĂŞtre assez rĂ©actif.

Depuis quelques heures ce samedi, on voit les AirPods Pro (Ă©couteurs sans fil Apple) ĂŞtre en promotion. Il en va de mĂŞme pour les cartes mĂ©moires SanDisk, les tĂ©lĂ©phones Xiaomi, Oppo ou encore Honor et Samsung. On relève aussi que les aspirateurs robots iRobot sont pris d’assaut, le Roomba 981 a dĂ©jĂ Ă©tĂ© en rupture de stock. Après une rupture de stock, les AirPods 2 sont de retour. Cela symbolise le Black Friday Amazon : il faudra ĂŞtre très rapide.

Pour les commerçants, 2020 est une annĂ©e Ă oublier – y compris pour les cyber-marchands. Pour ce Black Friday, Amazon aura Ă coeur de doper ses ventes pour compenser les difficultĂ©s rencontrĂ©es au moment du premier confinement. Pour cela, il devra faire mieux que l’an dernier, oĂą il avait dĂ©voilĂ© plus d’un million de produits en promotion sur sa plateforme française.

Pour voir le Black Friday Amazon, c’est par ici :

Voir les offres Amazon

Le Black Friday, l’Ă©vĂ©nement clĂ© de l’annĂ©e

Au fil des annĂ©es, le Black Friday Amazon a pris une ampleur considĂ©rable. Si le marchand amĂ©ricain a largement participĂ© Ă l’exportation du concept amĂ©ricain en France, il n’est pas le seul participant. Cdiscount, Boulanger, Fnac ou Darty ont aussi fait du Black Friday leur temps fort. D’autres acteurs comme les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ou les marques en direct comme Samsung jouent le jeu pleinement.

Si l’Ă©vĂ©nement prend autant d’ampleur en France, c’est parce que les marchands traditionnels y participent aussi. L’an dernier, 80% du chiffre d’affaires avait Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ© dans les boutiques physiques. Cette annĂ©e, la donne sera diffĂ©rente en raison de la situation sanitaire : seront-ils ouverts ? Le public sera-t-il au rendez-vous ? Pour ce Black Friday, Amazon, Cdiscount et tous les autres e-commerçants devraient mieux s’en sortir.

Ils devront toutefois mieux gĂ©rer leur stock. En avril dernier, ils avaient tous Ă©tĂ© en rupture sur la majoritĂ© des rĂ©fĂ©rences, y compris les jeux. Pour ce Black Friday, Amazon prĂ©fère donc Ă©taler l’Ă©vĂ©nement sur une durĂ©e plus longue. Si le Black Friday aura lieu le vendredi 27 novembre, les semaines d’avant seront clĂ©. Le principe s’est adaptĂ© Ă la conjoncture actuelle, il faut bien le garder en tĂŞte.

Ce Black Friday Amazon devrait logiquement faire bien mieux que l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente. Pour rappel, la Fevad avait annoncĂ© un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros sur les 4 jours de Black Friday (jusqu’au Cyber Monday) de l’an dernier. Un rapport affirmait aussi que 6 milliards d’euros ont Ă©tĂ© dĂ©pensĂ©s en France sur ces 4 jours en 2019. Pour 2020, ce « mois » de Black Friday devrait aller bien au-delĂ . La qualitĂ© des deals dès les premiers jours est un cran au dessus.

Les avantages Ă acheter sur Amazon

Pour Black Friday, Amazon a prĂ©vu de multiplier les promotions. En France, l’opĂ©ration sera encore plus grande que le Prime Day. Ce dernier a Ă©tĂ© une illustration de la puissance et la gĂ©nĂ©rositĂ© du site amĂ©ricain. On devrait donc retrouver tout au long du mois de novembre des deals assez dingues. Les meilleures offres seront des ventes Ă©clair, il faudra donc tomber au bon moment.

Si vous achetez un produit (un peu) trop vite, Amazon vous donne encore plus de souplesse que la normale. Tous vos achats rĂ©alisĂ©s depuis octobre et jusqu’au 31 dĂ©cembre pourront ĂŞtre renvoyĂ©s jusqu’au 31 janvier 2021. C’est une bonne façon de dĂ©marrer les cadeaux de NoĂ«l dès Ă prĂ©sent, sans avoir Ă se soucier du retour. Avec la garantie Amazon, vous pouvez donc retourner vos achats de cette longue pĂ©riode de Black Friday Amazon jusqu’Ă la fin janvier.

Encore une fois, soyez rapide pour sĂ©curiser vos achat pour ce long Black Friday sur Amazon. En mars et avril, les ruptures de stock avaient Ă©tĂ© très nombreuses. Mieux vaut retourner le produit (grâce Ă la garantie) plutĂ´t que de regretter d’avoir loupĂ© une belle opportunitĂ©.

Pour dĂ©couvrir Black Friday Amazon, c’est ici :

Voir les offres Amazon