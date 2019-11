Amazon : Huawei P30 Pro et Mate 20 sont à -50% au Black Friday 🔥

Huawei est le numĂ©ro deux mondial du marchĂ© des smartphones, un point qui prouve que le gĂ©ant propose des smartphones particulièrement sĂ©duisant aux yeux des utilisateurs. Cela veut aussi dire que les Huawei P30 et P30 Pro qui sont actuellement Ă prix cassĂ© au Black Friday sur Amazon ne vont pas rester en promotion longtemps. Outre les deux tĂ©lĂ©phones que la marque chinoise a prĂ©sentĂ© cette annĂ©e, les bons plans concernent aussi les Mate 20 et Mate 20 Pro qui tombent Ă des prix que nous n’avions jamais observĂ© jusqu’ici.

Voir les offres sur Amazon

Le Black Friday n’a pas encore officiellement commencĂ©, mais Amazon n’hĂ©site pas Ă sortir l’artillerie lourde dès ce week-end. Comme Ă son habitude, il casse les prix sur des produits de grandes marques comme les derniers tĂ©lĂ©phones Huawei P30 et P30 Pro, dĂ©voilĂ© par le constructeur il y a quelques mois Ă peine. Ceux-ci sont en concurrence direct avec la dernière gamme d’iPhone 11 d’Apple et les Galaxy S10 de Samsung.

Quel deals sur les Huawei P30 et P30 Pro ?

Ces ventes flash sur Amazon pour la Black Friday Week vous permettront de profiter des Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro Ă des tarifs particulièrement bas par rapport Ă d’habitude. Nul doute que cela renforce encore l’excellent rapport qualitĂ© prix de ces deux smartphones dĂ©jĂ plutĂ´t intĂ©ressant avant ces fortes promotions. Au final, c’est des centaines d’euros que vous pouvez Ă©conomiser avec ces offres flash tout en profitant des smartphones aux tarifs les plus bas. Ces ventes flash font d’ailleurs partie des plus intĂ©ressantes du marchand en ligne ces derniers mois.

Rappelons que Huawei a levĂ© le voile sur sa nouvelle gamme au mois de septembre, les Mate 30 et Mate 30 Pro. Sauf que ceux-ci ont un inconvĂ©nient certain, car ils ne se dotent pas du système d’exploitation Android et du Play Store. Les tĂ©lĂ©phones se basent sur la version open source de l’OS de Google, mais ils ne profitent d’aucune des applications de la firme amĂ©ricaine.

Pour cette raison, les Huawei P30 et P30 Pro apparaissent comme les smartphones les plus haut de gamme du constructeur chinois. Quant au Mate 20 et Mate 20, ils ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s par Huawei il y a un peu plus d’un an, ce qui fait d’eux des excellents compromis aux P30 et P30 Pro. Ils sont un peu plus accessibles, au point que le prix du Mate 20 tombe sous la barre des 400 euros pour ce Black Friday, ce qui le rend encore plus attractif.

Choisir son téléphone au Black Friday

Ces promotions Amazon pour le Black Friday font de Huawei une marque qui continue de produire des smartphones haut de gamme, mais qui deviennent beaucoup plus abordables avec des offres qui les font descendre jusqu’Ă -40% de leurs prix de base. Ils deviennent donc plus accessibles que certains modèles de la concurrence. Les rivaux des P30 et P30 Pro sont beaucoup plus chers, Ă l’exemple de l’iPhone 11 Pro qui dĂ©passe toujours les 1 000 euros et des modèles de Samsung dont les tarifs sont positionnĂ©s aux alentours de 800 euros.

Revenons maintenant aux caractĂ©ristiques et les diffĂ©rences entre les diffĂ©rents smartphones Huawei en promotion, sans rentrer trop dans les dĂ©tails pour autant. Les nuances principales concernent l’Ă©cran et la qualitĂ© de la photo : cette dernière sera meilleure sur les P30 et P30 Pro tandis que les Mate 20 et Mate 20 Pro se tournent vers des Ă©crans de qualitĂ©. Si vous voulez en savoir plus sur ces produits, vous pouvez retrouver la totalitĂ© des caractĂ©ristiques techniques sur le site web d’Amazon.

Nous vous conseillons vivement de partir au Black Friday sur les Huawei P30 et P30 Pro si votre budget vous permet de rajouter 80 euros supplĂ©mentaires, en partie car ils sont très rĂ©cents. NĂ©anmoins, les Mate 20 et Mate Pro restent d’excellente qualitĂ© et sont toujours très apprĂ©ciĂ©s des utilisateurs. Bien situĂ©s sur le marchĂ©, ils offrent un excellent rapport qualitĂ©-prix — en plus de se doter de l’OS Android et des services de Google.

Quelles offres sur Amazon pour un smartphone ?

Amazon avait dĂ©jĂ fait part de sa volontĂ© d’ĂŞtre particulièrement prĂ©sent lors de ce Black Friday, ce qu’il prouve avec d’excellentes offres sur des millions de produits. Ă€ l’approche des fĂŞtes, le marchand en ligne dĂ©voile de très belles promotions et des pourcentages de rĂ©duction qui dĂ©passent ce qu’il avait fait jusqu’ici. Il s’est dĂ©jĂ illustrĂ© avec des remises consĂ©quentes sur les MacBook Pro et la PS4 il y a quelques semaines Ă peine. Les promotions pour ce Black Friday sur Amazon continuent donc avec d’excellentes rĂ©ductions sur les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro.

Si le Black Friday n’a pas encore officiellement commencĂ© (vendredi prochain), il est certain que les offres comme celles-ci seront très rares voir inexistantes dans les jours Ă venir. C’est maintenant que vous pouvez profiter des Huawei P30 et Mate 20 Ă des prix dĂ©fiants toute concurrence. Vous pourrez ainsi profiter de l’occasion pour vous faire plaisir ou anticiper vos cadeaux pour les fĂŞtes d’annĂ©e. Le tout en bĂ©nĂ©ficiant des mĂŞmes garanties que si vous achetiez votre smartphone Ă une autre pĂ©riode de l’annĂ©e.

Dans le cas oĂą vous n’ĂŞtes pas satisfaits après votre achat lors de ce Black Friday du Huawei P30 ou d’un Mate 20, vous profitez d’un dĂ©lai de rĂ©traction. Chez Amazon, vous avez 30 jours suivant la livraison pour vous faire rembourser, une pĂ©riode qui passe Ă 15 jours chez Cdiscount, Darty et la Fnac. Vous avez donc une deuxième chance au cas oĂą vous avez fait votre choix trop rapidement.

Voici la liste des offres sur Amazon :

Voir les offres sur Amazon