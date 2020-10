Amazon Prime Day : les 10 offres choc pour ce samedi matin 🔥

Certes, le Prime Day Amazon ne débute que mardi, mais le marchand américain a déjà lancé les hostilités ce week-end. La plateforme anticipe que la demande sera forte dès ce week-end, et elle a donc pris les devants. Depuis ce samedi, on retrouve déjà quelques belles pépites en ligne. Ci-dessous, notre sélection du jour.

Comme vous pouvez l’imaginer, le Amazon Prime Day est un Ă©vĂ©nement hors norme. Le marchand veut montrer toute sa puissance sur cette opĂ©ration que lui-mĂŞme a inventĂ©. Si quelques e-commerçants tentent de le concurrencer ce week-end, ils ont Ă©videmment du mal. Amazon sublime dĂ©jĂ par des milliers d’offres.

On distingue deux formats de promotions pour le Amazon Prime Day, et dĂ©jĂ ce samedi. D’un cĂ´tĂ©, il y a des ventes flash qui sont matĂ©rialisĂ©es par des petits comptes Ă rebours. De l’autre cĂ´tĂ©, il y a des ventes valables sur toute la journĂ©e : vous ĂŞtes moins pressĂ©s, mais le risque de voir le stock s’Ă©puiser est bien rĂ©el. Il faut donc ĂŞtre très rapide. C’est le cas par exemple sur les AirPods Pro : ils ne feront pas long feu.

Amazon Prime Day, un rendez-vous clé

Le premier Amazon Prime Day a eu lieu en 2015 pour fĂŞter le 20ème anniversaire du site e-commerce amĂ©ricain. Voyant le succès, il a finalement dĂ©cidĂ© d’en faire un rendez-vous annuel. Pour cette cinquième Ă©dition, il veut faire encore bien mieux que l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Si vous ĂŞtes un fidèle au Prime Day, vous avez qu’il a Ă©tĂ© dĂ©calĂ© cette annĂ©e en raison du Covid-19.

En temps normal, le Amazon Prime Day se tient en juillet. En raison des difficultĂ©s logistiques, il a Ă©tĂ© obligĂ© de reporter son Ă©vĂ©nement au mois d’octobre. Il se tiendra donc officiellement du 13 au 14 octobre 2020, pendant 48 heures. Si les deals commenceront officiellement Ă minuit, il y en a dĂ©jĂ avant l’heure. Ce week-end, les plus tĂ©mĂ©raires pourront dĂ©jĂ profiter des milliers de bons plans du marchand.

Pour cet Amazon Prime Day, on peut s’attendre aux plus belles offres sur les plus belles marques. Dans l’Ă©lectronique, on peut s’attendre Ă voir des deals gĂ©nĂ©reux sur Apple, Samsung, Microsoft, Huawei, Sony ou encore Nintendo. Amazon couvre en gĂ©nĂ©ral les produits les plus en vogue : ordinateur, smartphone, tablette et consoles de jeux vidĂ©os. Il ne faut pas s’attendre Ă voir la console PS5, dont le stock est toujours en rupture.

Outre la thĂ©matique Ă©lectronique, il y a encore plein d’autres catĂ©gories de produits qui sont en promotion pour le Amazon Prime Day. Parmi elles, on retrouve par exemple la beautĂ©, la dĂ©coration, la mode, le bricolage, les jeux, le jardinage ou la culture. Il y en a vraiment pour tous les goĂ»ts, nous vous invitons Ă sauter sur ces quelques jours de Prime Day pour faire des Ă©conomies rĂ©elles.

La plus grande opĂ©ration de l’annĂ©e chez Amazon

Le Amazon Prime Day est la plus grande opĂ©ration de l’annĂ©e pour Amazon. Elle reprĂ©sente davantage de chiffre d’affaires qu’un Black Friday. Évidemment, elle est aussi loin devant les soldes ou les French Days, qui sont 2 petits Ă©vĂ©nements pour le cĂ©lèbre marchand. En 2019, le Prime Day a gĂ©nĂ©rĂ© davantage de chiffre que le Black Friday, c’est colossal.

Si Amazon ne communique pas sur les chiffres prĂ©cis sur Prime Day, ils sont Ă©normes. Attention, ces offres sont uniquement rĂ©servĂ©es aux clients qui sont membres Prime. Cela concerne uniquement les offres pour le 13 et 14 octobre. En ce samedi (et tout le week-end), vous n’avez pas besoin d’ĂŞtre membre Prime pour profiter des rĂ©ductions.

Quels sont les avantages d’ĂŞtre un client Prime ? Vous bĂ©nĂ©ficiez d’une livraison gratuite en un jour sur des millions d’articles. Ensuite, vous accĂ©dez sans frais Ă Amazon Prime VidĂ©o (Ă©quivalent Ă un Netflix) et Ă Prime Music. Ce dernier est Ă©quivalent Ă Spotify, avec moins de titres. Il est toutefois possible de souscrire Ă un concurrent direct de Spotify, Amazon Music Unlimited.

Évidemment, le dernier avantage d’ĂŞtre client Prime est la possibilitĂ© de pouvoir participer aux Ă©vĂ©nements comme le Amazon Prime Day. Ce dernier est un temps fort pour le marchand et pour ses clients. L’an dernier, ce sont plus de 175 millions de produits qui ont Ă©tĂ© vendus sur les 48 heures de l’opĂ©ration spĂ©ciale. Cette annĂ©e, Amazon pourrait largement dĂ©passer ce score, les attentes sont très Ă©levĂ©es.

Un Prime Day parfaitement amené

Pour cette cinquième Ă©dition du Amazon Prime Day, la plateforme a pensĂ© Ă tout. Jusqu’au 12 octobre, elle offre un code promo aux clients français qui auront soutenu des marchands français (PME) sur le site e-commerce. Pour 10€ d’achat, c’est un bon d’achat de 10€ qui pourra ĂŞtre dĂ©pensĂ© lors du Prime Day. C’est une bonne opportunitĂ© pour Amazon d’inciter les clients Ă revenir voir les offres lors de ce Prime Day.

Avec la crise sanitaire, les marchands en ligne ont eu du mal Ă gĂ©rer leur stock. Par ailleurs, ils ont Ă©tĂ© limitĂ©s dans leur activitĂ© : le gouvernement les a obligĂ© Ă livrer uniquement les produits de première nĂ©cessitĂ© dans un premier temps. Face Ă toutes ces limites, les sites e-commerce ont Ă coeur de bien terminer l’annĂ©e. Avec cet Amazon Prime Day, le site met toutes les chances de son cĂ´tĂ©.

En achetant ce samedi avant l’Amazon Prime Day, vous bĂ©nĂ©ficiez de la garantie traditionnelle sur vos achats. Par exemple, vous avez 30 jours pour rĂ©flĂ©chir après la livraison de votre colis. A tout moment, vous pouvez le retourner (neuf) Ă Amazon qui prendra en charge les frais de reprise et qui vous remboursera intĂ©gralement.

