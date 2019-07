Amazon Prime Day : 7 deals indécents à ne pas rater ce matin 🔴

En plein milieu de ces soldes, le Amazon Prime Day constitue une étape phare qui permet d’obtenir des réductions vraiment incroyables sur une quantité de produits gigantesque. Pour fêter son anniversaire de naissance, le géant du e-commerce dédie des offres imbattables à tous les clients Prime. Voici une sélection des meilleures deals flash à ne surtout pas rater pour ce lundi matin.

Depuis ce matin à nuit, Amazon a complètement refondu son site pour mettre en avant des offres flash à couper le souffle pour le Prime Day. Depuis deux ans, le marchand américain organise 48 heures de ventes flash sur les plus grandes marques du monde : Apple, Samsung, Microsoft, Huawei, Philips ou encore LG sont au coeur de cette vague de promotions destinée aux membres Prime du marchand en ligne américain.

Prime Day 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : lundi 15 juillet 6h25

Meilleures offres du Prime Day Amazon 2019

Le Amazon Prime Day est assez similaire à ce que l’on voit pendant les soldes – mais de manière beaucoup plus amplifiée. Amazon a voulu créer un équivalent au Black Friday à une autre période de l’année, et sa date d’anniversaire est donc un moment idéal pour cela. Entre ce lundi matin à minuit et mardi soir, ce sont des dizaines de milliers d’offres qui sont à saisir de toute urgence avant qu’elles n’expirent définitivement.

Comme pendant les soldes, le Prime Day Amazon voit arriver 2 types d’offres spéciales pour l’opération : les promotions flash qui sont limitées dans le temps et par le stock, et qui apparaissent de manière inattendue tout au long de la journée sur le site marchand; et les promotions en continu offertes et qui permettent de faire des bonnes affaires à bas coût pendant ce Prime Day jusqu’à son expiration.

Si nous avons établi une liste avec les meilleures offres en cours pour ce Prime Day Amazon, c’est parce qu’il est parfois un peu délicat de surveiller l’intégralité des offres flash qui apparaissent et disparaissent sur la plateforme marchande leader en France. Cela ne concerne évidemment pas que l’électronique puisque l’électroménager, la cuisine, le bricolage, les jeux vidéos ou encore la mode sont aussi à l’honneur de cet Amazon Prime Day 2019.

Pour les personnes qui ont un peu de temps ce matin, nous les invitons vraiment à aller faire un tour sur la plateforme marchande pour découvrir toutes les belles affaires de cet Amazon Prime Day. Très clairement, les réductions que l’on peut voir sont à la hauteur d’un Black Friday, mais elles ne dureront pas. C’est le moment ou jamais de profiter de cette offre choc pendant les soldes, qui ont tendance eux à s’essouffler depuis quelques temps déjà.

Comment profiter un max de l’opération Amazon ?

Si vous n’êtes pas encore familier avec le Amazon Prime Day, il faut savoir que cet événement spécial est réservé aux clients Prime du cyber-marchand américain. Il s’agit d’un programme de fidélité qui est disponible gratuitement pendant 30 jours (vous pouvez donc résilier après avoir fait vos achats lors du Prime Day si besoin), et qui permet d’obtenir un grand nombre d’avantages tout au long de l’année : livraison gratuite en un jour, accès à des offres exclusives comme le Prime Day, accès à Amazon Prime Music (équivalent à Spotify en version plus limitée) etc.

Pour ceux qui achètent régulièrement sur Amazon, l’abonnement Prime Day est vraiment incontournable. Il est disponible au delà de la période d’essai pour la modique somme de 49€ par an, ce qui défie largement toute concurrence compte tenu des avantages dont bénéficie le client. Quand on voit la qualité des réductions pendant le Amazon Prime Day en cours, cette cotisation est dérisoire. C’est donc largement compréhensible si aujourd’hui plus de 100 millions de personnes à travers le monde ont souscrit au programme Prime Amazon : il est très avantageux.

Que vous soyez client Prime ou non, tout le monde bénéficie d’autres avantages sur Amazon comme par exemple le droit de changer d’avis et se rétracter sous 30 jours après son achat. Si tel est le cas, le client peut prétendre à un remboursement intégral s’il renvoie son produit en parfait état. Encore une fois, le Amazon Prime Day est uniquement destiné aux clients Prime, il faut donc avoir souscrit à cette offre pour bénéficier de ces avantages pendant l’opération.

Pour voir toutes les offres Amazon, c’est ici :

Amazon, leader français du cyber-commerce

Si le Prime Day Amazon contribue évidemment au succès tonitruant du marchand en ligne, les clients sont vraiment très fidèles tout au long de l’année : entre les soldes, le Black Friday ou même les French Days, le grand e-commerçant se positionne partout. Une étude publiée par Kantar affirme que les français auraient dépensé pas moins de 6,6 milliards d’euros sur Amazon en 2018, en très forte croissance par rapport à l’édition précédente qui s’est tenue en juillet 2017 (5,6 milliards d’euros).

Il faut quand même reconnaître que pendant un événement comme le Prime Day Amazon, le numéro un français du e-commerce a des offres qui sont vraiment incroyables et que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Pendant cette opération de promotions à gogo, il baisse non seulement ses marges sur les produits pour offrir une belle remise à ses clients, mais il obtient également des remises de ses fournisseurs pour réduire encore davantage le prix final.

Pour ceux qui avaient prévu de faire des achats pour la rentrée – comme un ordinateur, un téléphone ou tout autre accessoire onéreux – le Amazon Prime Day est donc un événement incontournable. Il ne dure que 48 heures, et les offres flash sont vraiment très limitées par le temps. Ce lundi matin, c’est le moment où l’on voit le plus grand nombre de promotions – après quoi les stocks commencent déjà à disparaître.

Parmi les plus belles ventes que l’on peut voir sur le Amazon Prime Day, on peut citer par exemple le dernier iPhone XR, les tablettes Microsoft Surface Pro, les enceintes Amazon Echo, la Kindle Paperwhite, toute la gamme de téléphones Huawei ou encore le dernier Samsung Galaxy S10e. Les plus grandes marques comme Philips, Microsoft, Nintendo ou encore Apple et Sony se sont données rendez-vous pour cet événement exclusif sur la plateforme marchande leader Amazon. Voici donc toutes les offres spéciales pour ce Prime Day Amazon :

