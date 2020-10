Amazon Prime Day : suivez les meilleures offres en DIRECT 🔴

Chaque annĂ©e, Amazon est de plus en plus actif pour son Prime Day. Habituellement, cet Ă©vĂ©nement a lieu au mois de juillet, pour fĂŞter l’anniversaire du gĂ©ant. PandĂ©mie mondiale oblige, la date des Prime Day 2020 a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e au 13 octobre, et se dĂ©roule pendant deux jours. Comme pour chaque Ă©dition, les offres vont ĂŞtre très nombreuses, et nous avons dĂ©cidĂ© de vous faire vivre ce Prime Day Amazon en direct sur le site.

Cet article sera mis Ă jour en permanence tout au long de la journĂ©e, avec notre sĂ©lection des meilleures offres du Prime Day. Sans plus attendre, dĂ©couvrez les offres immanquables disponibles aujourd’hui sur Amazon :

N’hĂ©sitez pas Ă partager vos meilleures offres Prime Day en commentaire, pour nous aider Ă vous proposer les offres les plus intĂ©ressantes en direct ! On vous a mĂŞme crĂ©Ă© un petit sommaire pour vous y retrouver facilement dans les offres :

Amazon Prime Day, les offres en direct

Le Prime Day, exclusivement pour les abonnés Amazon Prime

Sorte de Black Friday en avance, Amazon rĂ©serve des offres exclusives Ă ses membres pour les remercier de leur fidĂ©litĂ© pendant ce Prime Day en direct. L’abonnement Prime a fait le succès du gĂ©ant et permet de bĂ©nĂ©ficier, entre autres, de la livraison gratuite sur toutes les commandes. En plus de cela, les services Amazon comme Prime Video, Prime Music et Prime Reading sont compris dans l’abonnement. Vous pouvez tester Amazon Prime gratuitement pendant 30 jours, et rĂ©silier Ă tout moment. C’est très pratique si vous ne voulez profiter que des offres en direct du Prime Day.

Si vous ĂŞtes convaincus, l’abonnement Prime est facturĂ© 49€ par an, ou 5,99€ par mois. L’Amazon Prime Day 2020 a lieu les 13 et 14 octobre, et ce sont des milliers de produits qui sont concernĂ©s par des promotions pendant ces deux jours. Pour suivre le Prime Day Amazon en direct, c’est sur Presse-citron que ça se passe.