Amazon Prime Day finit à minuit, voici 5 dernières offres folles 🔥

Après bientôt 48 heures de bons plans à gogo, Amazon Prime Day va se terminer ce soir à minuit. Demain, il n’y aura plus ces généreuses promotions sur les plus grandes marques comme Apple, Samsung, Huawei ou Sony. Voici une dernière liste des bonnes affaires à saisir avant ce soir à minuit. D’ici là, il peut encore y avoir des ruptures de stock, veillez donc à vous dépêcher lorsqu’un produit vous plait.

En l’espace de ces deux derniers jours, lundi et mardi, Amazon Prime Day aura couvert tous les produits de l’électronique les plus récents et les plus populaires. Le marchand n’a pas fait dans la demie mesure, et il a vraiment cassé ses marges sur tous les produits. Il s’est ainsi distingué des soldes d’été qui jusqu’à présent ont été très timides et assez peu convaincant.

Les retardataires peuvent profiter du Prime Day

Il est évident que plus on avance dans le temps, moins le Amazon Prime Day a de belles promotions à offrir. Il n’empêche que le commerçant en ligne a fait un effort pour proposer toutes les heures de nouveaux produits en promotion. Cela fait que ce soir encore, on retrouve des articles en forte réduction que l’on n’avait pas encore vu hier. Les clients ont donc encore de très bonnes opportunités à saisir ce mardi soir, alors que l’opération se termine dans quelques heures.

Pour en venir à l’origine de cet Amazon Prime Day, il faut savoir que c’est évidemment le marchand Amazon qui l’a initié il y a quelques années pour célébrer son vingtième anniversaire. Depuis, cette date est devenue une habitude qui permet à tous les membres Prime de bénéficier de très belles offres pendant quelques heures. Au début, le Prime Day s’étalait sur 24 heures mais face au succès, Amazon l’a depuis étendu à 48 heures.

Dernière mise à jour : mardi 16 juillet, 18h30

Alors qu’en général, il y a un engouement fort avec de nombreux deals au début de l’opération, le Amazon Prime Day a vraiment tiré sur la longueur, et ce mardi soir encore, on retrouve des promotions aussi généreuses qu’à la première heure lundi matin. Pour ceux qui veulent préparer la rentrée en investissant sur des tablettes, ordinateurs et autres smartphones, cet événement est absolument incontournable.

Amazon est particulièrement généreux puisque les réductions que l’on voit sur les marques comme Apple ou Samsung ne se situent pas autour des 10% – mais bien au delà. En effet, on a pu voir des iPad Pro ou MacBook partir avec des réductions autour des 30%, le Samsung Galaxy S10e partir à 40% de réduction. Chez Huawei par exemple, les Mate 20 Pro sont même partis à -50%, ce qui était du jamais vu jusqu’à présent.

Amazon a créé un second Black Friday

Il aura suffi d’une seule édition pour créer un vrai engouement autour de cet Amazon Prime Day, et chaque année ce phénomène va en s’amplifiant. Salesforce affirme que la croissance des revenus en 2018 a été de 60%, et prédit que celle de cette édition sera encore de 51%. C’est tout simplement incroyable quand on sait que c’est Amazon seul qui porte cet événement.

En France, certains marchands concurrents comme Cdiscount ou Fnac ont essayé de lancer des initiatives, mais ils ont du mal à rivaliser tant le Amazon Prime Day est devenu une institution. Avec près de 6,6 milliards d’euros de revenus en 2018 sur le marché français, Amazon est de loin le e-commerçant numéro un dans l’Hexagone. Et une opération comme celle-ci ne fait que conforter sa position de force.

Au final, ce Amazon Prime Day s’est imposé au fil du temps comme une sérieuse alternative au Black Friday. Alors que l’été est en général un mois très creux parce que les gens attendent la rentrée pour faire leurs achats, c’est désormais devenu un point de référence. Le 15 et 16 juillet de cette année ont été particulièrement animés, et ce mardi soir, il reste de très belles occasions à saisir. Mais encore une fois, il faut être très rapide.

