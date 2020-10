Amazon Prime Day : TOP 10 meilleures offres pour ce lundi 🔥

Si Amazon Prime Day commence officiellement ce soir Ă minuit, le cyber-marchand n’a pas hĂ©sitĂ© Ă dĂ©voiler quelques offres choc ce lundi matin. PlutĂ´t que d’ĂŞtre dans le rush demain, mieux vaut vite sĂ©curiser son achat aujourd’hui pour ne pas tomber après la rupture de stock. Voici notre sĂ©lection pour ce lundi.

Pendant le Amazon Prime Day, il faut distinguer deux formats d’offre. D’une part, il y a les offres Ă©clair qui sont limitĂ©es par le temps et par le stock. En gĂ©nĂ©ral, elles sont matĂ©rialisĂ©es par un double sablier. Elles durent tout au plus quelques heures, après quoi elles disparaissent. D’autre part, il y a les « offres du jour ». Comme leur nom le suggère, elles durent toute la journĂ©e – sans limite de stock.

Comme toujours, ce sont les offres flash qui sont les plus populaires. Ce sont elles qui permettent de faire de rĂ©elles Ă©conomies sur les plus belles marques. Lors de cet Amazon Prime Day, on est assurĂ© de voir les gĂ©ants Apple, Samsung, LG, Sony, Microsoft en forte promotion. Évidemment, la high-tech n’est pas la seule thĂ©matique de cette opĂ©ration, on retrouvera toutes les catĂ©gories en forte promo.

Pourquoi Amazon Prime Day est populaire

La première fois que le Amazon Prime Day a eu lieu, c’Ă©tait en 2015. En juillet de cette annĂ©e-lĂ , Amazon fĂŞtait les 20 ans d’existence. Pour marquer le coup, la plateforme marchande a voulu organiser un Ă©vĂ©nement sur une durĂ©e de 24 heures. C’est comme ça que le Prime Day est nĂ©. Depuis, il a Ă©voluĂ© – et il dure aujourd’hui 48 heures.

En revanche, le principe est toujours le mĂŞme : seuls les membres Prime pourront bĂ©nĂ©ficier des offres du Amazon Prime Day. Cet Ă©vĂ©nement est rĂ©servĂ© Ă ses quelques 200 millions d’adhĂ©rents Ă son programme de fidĂ©litĂ©. Cela dit, mĂŞme si vous n’ĂŞtes pas membre Prime, vous pouvez toujours souscrire Ă son offre d’essai (30 jours) pour profiter des deals gratuitement.

En quelques annĂ©es, Amazon a voulu faire de son Ă©vĂ©nement une opĂ©ration incontournable. Visiblement c’est rĂ©ussi puisque le site a gĂ©nĂ©rĂ© l’an dernier davantage de chiffre d’affaires lors de ces 48 heures que lors de Black Friday. Amazon Prime Day est donc officiellement le plus grand Ă©vĂ©nement pour Amazon de l’annĂ©e. Ses concurrents ont du mal Ă rivaliser, car c’est une opĂ©ration 100% imaginĂ©e par le site amĂ©ricain.

Cette annĂ©e, Amazon Prime Day a toutefois Ă©tĂ© dĂ©calĂ© de quelques mois. S’il se tenait en temps normal en juillet, les conditions sanitaires et logistiques n’Ă©taient pas rĂ©unies pour proposer une opĂ©ration de cette ampleur-lĂ . Amazon a donc choisi de le dĂ©caler de quelques mois pour pouvoir mieux s’organiser. Au total, ce sont 20 pays qui pourront bĂ©nĂ©ficier des milliers de bonnes affaires sur Amazon sur cette pĂ©riode.

Les fortes promotions pleuvent ce lundi

Si Amazon Prime Day dĂ©bute officiellement ce soir Ă minuit, ce lundi est dĂ©jĂ plein de bonnes affaires sur le site. En effet, il a tendance Ă vouloir rallonger l’opĂ©ration en proposant dès ce dĂ©but de semaine des deals très sĂ©duisants. Vous pouvez donc dĂ©jĂ en bĂ©nĂ©ficier ce jour pour faire des Ă©conomies de taille sur les plus grandes marques dans le monde.

Par la suite, on peut s’attendre mardi et mercredi (13 et 14 octobre) Ă un festival de promotions. A titre d’information, Amazon avait Ă©coulĂ© plus de 175 millions de produits l’an dernier durant Amazon Prime Day. Les chiffres sont assez Ă©norme, en France c’Ă©taient plus de 3 millions de colis qui ont Ă©tĂ© livrĂ©s. Pour cela, le site se dote d’une logistique exceptionnelle qui permet de livrer la majoritĂ© des clients en un jour.

En effet, quand on est client Prime, on bĂ©nĂ©ficie de nombreux avantages sur le site. Parmi eux, il y a la livraison en un jour. On recense Ă©galement Prime Music (un mini Ă©quivalent de Spotify), Prime Video (Ă©quivalent Ă Netflix) ou encore l’accès Ă des deals plaisants. C’est particulièrement le cas lors de cet Amazon Prime Day, oĂą les rĂ©ductions sont plus convaincantes que jamais.

S’il fallait vous donner un seul Ă©vĂ©nement commercial Ă ne pas louper avant la fin d’annĂ©e, ce serait Amazon Prime Day. C’est tout simplement la plus grande opĂ©ration qui est menĂ©e par Amazon. Comme toujours, le site sait s’entourer des marques les plus premium pour afficher les plus fortes rĂ©ductions. Apple, Samsung, Sony, Huawei ou Xiaomi sont les tĂŞtes de gondole dans la technologie.

Prime Day, le festival de bonnes affaires

Ce week-end, on a dĂ©jĂ vu les prĂ©misses de l’Amazon Prime Day. A quelques heures du lancement officiel, la plateforme marchande a dĂ©jĂ dĂ©voilĂ© une très grande partie de ses promotions. Vous pouvez donc dĂ©jĂ faire de belles Ă©conomies avant d’ĂŞtre dans le rush. Si vous ne savez pas par oĂą commencer, vous pouvez dĂ©jĂ regarder notre sĂ©lection plus haut. Les meilleurs deals dans la high-tech y sont rĂ©fĂ©rencĂ©s.

Si maintenant vous voulez regarder les autres catĂ©gories, rendez-vous sur la page dĂ©diĂ©e au Amazon Prime Day directement sur le site marchand. Elle n’est pas particulièrement efficace, nous vous recommandons d’entrer directement les produits que vous cherchez dans la barre prĂ©vue Ă cet effet. Avec un peu de chance, vous verrez le produit qui vous plait ĂŞtre en promotion.

Pour ce Prime Day, Amazon conserve toute sa souplesse. Les clients ont toujours 30 jours pour retourner leur achat s’ils ne sont pas satisfaits. Le marchand est très affutĂ© pour la logistique et il prend en charge les frais de renvoi. Au final, ses clients sont donc entièrement protĂ©gĂ©s, et ils n’ont aucune crainte d’ĂŞtre bloquĂ© avec un produit qu’ils n’ont jamais pu essayer « en vrai ».

