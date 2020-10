Amazon Prime Day : 10 pépites à saisir pour ce dimanche matin 🔥

Cette année, Amazon Prime Day se promet d’être spectaculaire. Depuis quelques semaines, Amazon fait un teasing pour cette opération qui démarre officiellement ce mardi à minuit. Cela dit, il n’a pas manqué de dévoiler quelques très belles pépites en ce dimanche. Si vous voulez profiter du Prime Day avant l’heure, nous vous avons préparé une sélection de bons plans pour dimanche.

Pour voir les offres sur Amazon, c’est ici :

Voir les offres Amazon

Voici les bons plans en cours :

Voir toutes les offres

En cette période de crise sanitaire, même les marchands en ligne souffrent. Avec son Amazon Prime Day, le marchand américain espère renouer avec les volumes en dévoilant des milliers de promotions assez imbattables sur les plus grandes marques au monde : Apple, Microsoft, Samsung, Huawei ou Sony, toutes vont répondre présentes.

Pour cette nouvelle édition de l’Amazon Prime Day, on devrait encore une fois atteindre des records. L’an dernier, le Prime Day avait déjà été le plus grand événement commercial pour le marchand, devant même le Black Friday. S’il arrive à en faire autant, c’est parce que les promotions sont ultra convaincantes. Attention, le stock sera limité donc tout le monde ne pourra pas en profiter.Depuis ce dimanche, il y a déjà des offres à couper le souffle : profitez-en tant qu’il reste du stock !

Amazon Prime Day, une opération forte

Et si le plus grand événement de l’année, devant même les soldes, les French Days ou le Black Friday – était finalement le Prime Day Amazon ? En France, c’est tout à fait possible. Le cyber-marchand américain a fait un teasing ces dernières semaines en proposant des coupons à tous les clients qui achetaient des produits de PME françaises sur la plateforme.

En ce dimanche, le Amazon Prime Day s’affiche déjà sur le site e-commerce. La page d’accueil met en avant un compte à rebours avant le début de l’opération. Mais comme pour chaque événement, Amazon démarre les offres avant même le début. Pour ceux qui n’auront pas le temps de regarder les offres en semaine, ce dimanche est donc une belle occasion de réaliser des économies.

Pour cette édition, le Amazon Prime Day se tiendra du 13 au 14 octobre 2020. Cette date est plutôt une surprise quand on sait qu’il s’est tenu lors des quatre éditions précédentes au mois de juillet. Cela dit, le site avait annoncé en mai dernier qu’il serait décalé en raison de la crise sanitaire. Il a donc choisi le mois d’octobre, qui est une période plutôt creuse pour le commerce, pour se lancer.

Pourquoi Amazon Prime Day ? Il faut retourner en 2015 pour connaître l’histoire de cette opération. Amazon a voulu créer son propre événement pour fêter ses 20 ans. Il en profitait pour organiser une opération en plein milieu du mois de juillet, une période calme pour le commerce en général. Il répondait ainsi à son grand rival Alibaba, qui lui survole l’opération du 11 novembre (Jour des Célibataires) en Asie.

Pour voir tous les deals sur Amazon, c’est par là :

Voir les offres Amazon

Amazon est seul au monde

Année après année et face à l’engouement, le Amazon Prime Day donne des idées aux concurrents français. L’an dernier, on a vu Cdiscount et Fnac lancer une riposte timide à cette opération. Cela dit, Amazon reste quand même le seul maître à bord de son bateau, et cette opération lui appartient. Il survole le débat avec des offres encore plus folles qu’au Black Friday.

Très clairement, s’il fallait vous recommander un unique événement avant la fin d’année, c’est le Amazon Prime Day. Si le Black Friday sera un grand moment chez tous les marchands (en ligne et physiques), le Prime Day est la plus grande opération sur Amazon. Dès ce dimanche, on voit déjà des offres tomber sur des produits de très grande qualité. Mardi, on va voir des milliers d’autres produits encore en réduction.

Si l’électronique est l’un des points forts lors du Amazon Prime Day, toutes les catégories sont mises en avant. Il y en a une multitude que vous pouvez retrouver dans le menu de la plateforme marchande : bricolage, jardinage, beauté, décoration ou encore puériculture, il y en a pour absolument tout le monde. Il faut simplement être rapide car les stocks sont très restreints.

Où voir les meilleurs deals ?

Ce dimanche, on retrouve déjà de très belles pépites. Il faudra chercher sur tout le site Amazon pour découvrir les bons plans. Pour vous faciliter la tâche, nous avons mis en place une courte sélection sur cette page avec les meilleures offres du Amazon Prime Day. Selon les nouvelles ventes flash et les ruptures, cette liste sera mise à jour tout au long de la journée.

En ce dimanche, vous n’avez pas besoin d’être client Prime pour profiter des offres en cours. En revanche, à partir de mardi minuit, il faudra obligatoirement l’être pour profiter des deals éclair du Amazon Prime Day. En étant membre Prime, vous bénéficierez d’une série d’avantages comme la livraison en un jour, Prime Music ou encore Prime Video. Un temps d’essai de 30 jours vous est proposée après quoi il faudra payer une souscription annuelle.

En achetant des produits sur Amazon, que ce soit lors du Prime Day ou non, vous aurez également 30 jours d’essai après livraison. Vous pourrez ainsi tester le produit et vous convaincre de ce dernier. A tout instant pendant cette durée, vous pouvez renvoyer le produit et obtenir un remboursement. Il faudra juste s’assurer qu’il soit dans un parfait état pour que la plateforme e-commerce le reprenne.

Pour voir le Amazon Prime Day, c’est ici :

Voir toutes les offres