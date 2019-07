Amazon Prime Day : les 7 deals phares pour ce lundi soir 🔥

Le Prime Day Amazon est un événement attendu depuis le début des soldes : ce jour spécial chez le cyber-marchand américain met en lumière des milliers de ventes flash pour célébrer son anniversaire, pour le plus grand plaisir des clients Prime. Ceux qui ne le sont pas peuvent aussi bénéficier des réductions colossales en souscrivant à une offre gratuite et sans engagement pendant un mois.

Comme vous pouvez le voir dans notre sĂ©lection de bons plans sur cette page dĂ©diĂ©e au Prime Day Amazon, le spĂ©cialiste du e-commerce casse les prix sur tous les produits les plus en vogue du moment, Ă l’instar de ce qu’on retrouve au Black Friday : iPhone XR, Galaxy S10, iPad, PlayStation 4 – autant de produits qui voient leur tarif chuter de manière drastique pendant cette opĂ©ration sĂ©duction du gĂ©ant Amazon pour ce Prime Day.

Prime Day 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : lundi 15 juillet 20h01

Le Prime Day Amazon casse les prix

En seulement quelques Ă©ditions, le Prime Day Amazon est devenu un Ă©vĂ©nement annuel incontournable pour ceux qui sont Ă la recherche de bons plans. Pour bien prĂ©parer la rentrĂ©e et Ă©conomiser sur ses achats, le Prime Day vient couper les soldes d’Ă©tĂ© et offre des promotions bien plus gĂ©nĂ©reuses que tout autre jour des soldes d’Ă©tĂ©. D’une longueur de 48 heures cette annĂ©e, le Prime Day Amazon est devenu le Black Friday de l’Ă©tĂ©.

Mais ce Prime Day a quand mĂŞme quelques spĂ©cificitĂ©s très particulières : la première chose est qu’il est uniquement destinĂ© aux clients Prime. Autrement dit, ceux qui ne le sont pas n’ont pas officiellement accès aux rĂ©ductions. Heureusement, il est possible de contourner cela avec un abonnement gratuit et sans engagement pendant 30 jours. Cela renforce le cĂ´tĂ© exclusif de ce Prime Day sur Amazon, qui compte tout de mĂŞme 100 millions de clients Prime Ă travers le monde.

Au niveau des chiffres, ils parlent par eux-mĂŞmes : en 2019, le Prime Day devrait gĂ©nĂ©rer un revenu supĂ©rieur de 51% par rapport Ă celui de 2018 croit savoir le gĂ©ant Salesforce. Pour rappel, l’Ă©dition de 2018 du Prime Day Amazon avait dĂ©jĂ enregistrĂ© une hausse du chiffre d’affaires de 60% par rapport Ă l’Ă©dition d’avant. Très clairement, cet Ă©vĂ©nement sĂ©duit bien plus que les French Days – notamment du fait que les rĂ©ductions sur Amazon soient aussi gĂ©nĂ©reuses.

Car contrairement aux soldes ou aux French Days, Amazon fait un rĂ©el effort pendant ce Prime Day : ce sont absolument tous les produits et marques les plus populaires qui voient leur prix baisser de manière drastique. Certes, le stock est très limitĂ©, mais il y a vraiment de quoi faire de très belles affaires si l’on est assez rapide : Apple, Samsung, Huawei, Microsoft, Sony ou Nintendo – ces marques Ă©lectroniques sont Ă prix cassĂ©.

Les français plébiscitent le géant américain Amazon

Si Cdiscount et Fnac sont des acteurs historiques sur le marchĂ© e-commerce français, Amazon est largement devant et il conforte encore un peu plus sa position de numĂ©ro un sur le marchĂ© hexagonal. Selon les dernières estimations de l’institut amĂ©ricain Kantar, il aurait rĂ©alisĂ© pas moins de 6,6 milliards d’euros de revenus en France en 2018, grâce Ă des opĂ©rations comme le Prime Day Amazon, mais aussi une qualitĂ© de services tout au long de l’annĂ©e.

Avec ses offres spĂ©ciales comme le Prime Day, Amazon est parvenu Ă fidĂ©liser ses clients Ă travers le programme Prime. Ce programme est gratuit sur les 30 premiers jours, et après son prix reste très abordable : 49 euros par an. Avec cet investissement, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une sĂ©rie d’avantages qui sauront vite rentabiliser ce coĂ»t lĂ . On peut citer par exemple la livraison express gratuite, l’accès Ă Prime Music ou encore l’accès Ă des offres comme celles indiquĂ©es ci-dessus sur cette page. Comme vous pouvez le voir, il suffit d’Ă©conomiser 200€ sur l’achat d’un iPhone XR lors du Prime Day pour remboursement directement cet investissement.

Pour ceux qui ont du temps lundi et mardi de ce Prime Day Amazon, nous leur conseillons vivement d’aller sur la plateforme marchande pour dĂ©couvrir tous les dĂ©tails. Notre sĂ©lection contient uniquement les meilleurs deals pour ces deux jours mais il y en a beaucoup d’autres. A noter que toutes les heures, de nouvelles offres arrivent sur Amazon, il faut donc ne pas hĂ©siter Ă y retourner de temps en temps pour voir ce qu’il s’y passe. De notre cĂ´tĂ©, nous mettons Ă jour les offres flash dans notre sĂ©lection des offres pour le Prime Day ci-dessus.

Un SAV exceptionnel au Prime Day

Client Prime ou non, tout le monde a le droit de profiter d’une pĂ©riode de 30 jours oĂą il peut se rĂ©tracter de ses achats. Pendant le Prime Day Amazon, il est donc possible d’acheter un peu dans la prĂ©cipitation, quitte Ă renvoyer son produit après. Le gĂ©ant du e-commerce permet de faire un retour gratuit et très facilement, et d’obtenir un remboursement intĂ©gral de son achat sous condition que le produit soit comme neuf.

La spĂ©cificitĂ© du Prime Day Amazon est que toutes les offres sont Ă©phĂ©mères, et qu’il faut donc vite se dĂ©pĂŞcher pour obtenir les bonnes rĂ©ductions. Cela concerne aussi bien l’Ă©lectronique que le bricolage, la mode, la cuisine, les jeux vidĂ©os ou encore le petit Ă©lectromĂ©nager. Vous pouvez aller faire un tour sur le site marchand pour voir les meilleures affaires Ă saisir en ce moment. Un petit compte Ă rebours vous indique le temps jusqu’Ă l’expiration du deal, ainsi que le stock disponible.

Pour voir toutes les offres du Prime Day Amazon, c’est ici :

