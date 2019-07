Amazon Prime Day : les dernières offres choc pour ce mardi matin 🔥

Le Amazon Prime Day ne dure malheureusement que 2 jours, et c’est donc déjà bientôt la fin. Après une première journée très animée, ce mardi matin commence en trombe avec de nouvelles offres flash que l’on n’avait pas vu hier. Amazon a promis que chaque heure, de nouvelles promotions seraient disponibles, et c’est donc vérifié. Ci-dessous, nous vous avons fait la sélection des best-sellers de la plateforme marchande avec les meilleurs pourcentages de réduction.

Voir les offres Amazon

Hier, le Amazon Prime Day a surpris tout le monde tant les promotions ont été généreuses. Cela n’a rien à voir avec les soldes qui ont lieu depuis la fin du mois de juin, et qui sont un peu en demie teinte. Pour cette opération menée par le marchand américain, les plus beaux produits du moment ont vu leur prix chuter. Malheureusement, les ruptures de stock ont déjà eu raisons de nombreux iPhone XR et du Galaxy S10e qui était à -40% hier.

Amazon : le Prime Day victime des stocks

Il n’empêche que ce mardi du Prime Day Amazon laisse encore de très belles opportunités pour ceux qui veulent faire des économies cet été, et préparer doucement la rentrée. Amazon a tout simplement voulu recréer le Black Friday en plein milieu de l’été, et c’est plutôt réussi. Entre les iPhone, MacBook, iPad, Surface Pro, MateBook et autres produits électroniques utiles pour le travail, vous pouvez économiser beaucoup d’argent.

Prime Day 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : lundi 15 juillet 23h30

Mais pour cela, il faudra plusieurs choses : être rapide pour ne pas manquer les offres flash, et surtout être un client Prime. En effet, le Amazon Prime Day est réservé aux membres de la communauté. Il faut donc dans tous les cas au moins souscrire à l’abonnement gratuit de 30 jours qui permet d’accéder aux offres. Pour ceux qui paient 49€ par an pour l’abonnement Prime, c’est réglé. L’enregistrement à l’offre gratuite ne prend que quelques secondes, vous ne devriez donc pas manquer de deals flash malgré cela.

Il faut savoir que ce Prime Day Amazon met en avant deux versions de promotions : d’une part, il y a les promotions en continu qui s’inscrivent dans la continuité des soldes, et qui concernent des milliers de produits. Les remises montent parfois jusqu’à -60% sur certaines références qui ont un peu de mal à partir. De l’autre côté, on a des deals flash qui, comme leur nom l’indique, sont éphémères et concernent les plus grandes marques.

Un succès mérité pour Amazon

Ainsi par exemple, le premier jour du Amazon Prime Day a vu des produits aussi populaires que la PS4 de Sony, l’iPhone XR Apple, la Surface Pro de Microsoft ou encore le Galaxy S10e de Samsung être en très forte promotion – même jusqu’à -40%. Ce mardi matin, on retrouve encore des deals incroyables comme par exemple sur le drone DJI Mavic Pro, toujours la Surface Pro ou encore les smartphones Huawei P30 Pro et Mate 20.

Alors que les rivaux d’Amazon tentent de faire leur Prime Day à eux, ils ont quand même du mal tant la marque Amazon a pris le dessus sur cet événement. Il faut dire que c’est ce marchand qui a inventé ce concept en célébration de l’anniversaire de sa création. Depuis quelques années, le Amazon Prime Day a pris une ampleur gigantesque, soutenue par ses 100 millions de clients Prime à travers le monde.

S’il n’est évidemment pas au niveau des revenus générés pour un Black Friday, le Amazon Prime Day est devenu un moment incontournable pour le marchand et il n’hésite pas à communiquer beaucoup dessus. Alors que cette opération ne durait qu’un jour au début, elle dure désormais deux jours. Ce mardi est le dernier jour, et ce matin on retrouve les dernières bonnes affaires.

Une croissance de 51% encore cette année ?

Selon Salesforce, la croissance des revenus sur cette période de 48 heures pour Amazon devrait représenter 51% cette année, contre 60% l’an dernier. Cela reste tout de même un chiffre exceptionnel, qui devrait générer des dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires en l’espace de quelques heures de cet Amazon Prime Day. C’est notamment grâce aux bons plans généreux qui se distinguent des soldes ou d’une opération comme les French Days.

Si la croissance est certainement un peu limitée cette année pour le Amazon Prime Day, c’est parce que le public est venu en masse et que les ruptures de stock se sont déjà faites très nombreuses. Cela limite forcément les revenus, mais cela limite aussi les bons plans disponibles pour ce Prime Day. Il faut donc être le plus réactif possible pour ne pas passer à côté d’une très bonne offre.

Dans tous les cas, que vous regrettiez votre achat ou non, Amazon a toujours une solution pour vous. Même si vous achetez en ligne, vous pouvez toujours renvoyer votre produit sous 30 jours gratuitement et obtenir un remboursement équivalent au prix du montant de votre achat. Même pendant le Prime Day Amazon est très flexible là dessus, ce qui permet de ne prendre aucun risque à acheter sur internet.

Pour voir le Prime Day sur Amazon ce mardi :

Voir les offres Amazon