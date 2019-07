Amazon Prime Day : quelles offres choc sont encore disponibles ? 🔥

Le Amazon Prime Day se termine à minuit ce mardi soir, et les offres flash foisonnent encore sur le site marchand : iPhone XR, Surface Pro, DJI Mavic Pro ou encore cuiseur Moulinex sont autant de produits populaires dont les réductions montent parfois au delà de -50%. Ci-dessous, nous vous avons établi une liste qui vous permettra de trouver les meilleures offres pour cette journée.

Comme toujours pour le Amazon Prime Day, le premier arrivé sera le premier servi. Depuis 24 heures, on voit des ruptures de stock massives sur les plus beaux produits, preuve que cette opération organisée par le géant du e-commerce est un vrai succès. Selon les chiffres estimés par Salesforce, ce serait 51% de croissance qui devrait être enregistrée cette année pour cette opération spéciale.

Prime Day 2019 : offres flash en direct

Dernière mise à jour : mardi 16 juillet, 12h30

OĂą trouver les derniers bons plans du Prime Day ?

En allant sur le site Amazon pour le Prime Day, vous verrez vite qu’il y a des milliers de promotions sur toutes les catĂ©gories : c’est parfois Ă en perdre un peu son sens, il faut donc savoir chercher de manière efficace. Vous pouvez pour cela utiliser la barre de recherche sur le site de la plateforme marchande, consulter la liste de tous les bons plans depuis l’onglet Amazon Prime Day dans le menu, ou encore consulter notre sĂ©lection du jour.

La liste que nous avons publié sur cette page vous donner les meilleures offres pour ce mardi midi pour le Amazon Prime Day. Vous y retrouver tous les produits les plus populaires du moment avec les meilleures réductions. Attention, ce sont aussi les produits qui partent le plus rapidement, et qui sont susceptibles de connaitre une rupture de stock.

Pour vous faciliter le travail, nous mettons cette liste Ă jour très souvent pour reflĂ©ter l’Ă©tat des stocks pour ce Prime Day Amazon. Il faut savoir que le marchand a Ă©videmment anticipĂ© un pic de la demande, mais elle semble bien supĂ©rieure cette annĂ©e – d’oĂą les ruptures. Pour cette raison, il ne faut pas hĂ©siter dès lors que vous voyez une belle rĂ©duction sur un produit.

1000€ de réduction pour sur Amazon

Sur certains produits, les remises peuvent mĂŞme atteindre 1000€, Ă l’instar de la tablette Microsoft Surface Pro Core qui passe Ă seulement 1093€. C’est un très bon plan, mais les stocks sont très limitĂ©s. Pareil pour le pack avec le drone DJI Mavic Pro, qui chute de plus de 400€ en ce moment. Alors que le produit avait Ă©tĂ© annoncĂ© en rupture de stock hier pour le premier jour du Amazon Prime Day, il semblerait que le marchand ait mis quelques exemplaires en plus en promotion. Encore une fois, c’est du sursis et cela peut vite disparaĂ®tre.

Il faut dire que pour ce Prime Day Amazon a vu les choses en grand. Il faut tout d’abord savoir que ce 16 juillet n’est autre que l’anniversaire de la crĂ©ation du fameux site e-commerce amĂ©ricain, il y a plus de 20 ans. C’est comme ça qu’est nĂ© le Amazon Prime Day, pour remercier les clients fidèles il y a quelques annĂ©es. Face Ă la popularitĂ© de la première Ă©dition, Amazon a dĂ©cidĂ© de le renouveler.

Et chaque annĂ©e, c’est toujours plus grandiose, avec des marques qui participent volontairement au jeu : Apple, Samsung, Huawei ou encore Sony mettent le paquet sur l’Ă©vĂ©nement avec des remises sur leurs derniers produits. Malheureusement, la rĂ©duction qui voyait le Samsung Galaxy S10e a expirĂ© hier, c’est dire si les autres produits des autres marques (citĂ©es dans notre liste de bons plans ci-dessus) sont sur la sellette.

DĂ©pĂŞchez-vous, les ruptures de stock guettent

Pour sĂ©curiser vos achats et les bons plans de cet Amazon Prime Day, rien de mieux que d’acheter au plus vite ce mardi midi les bons plans encore disponibles. Il n’y en aura pas pour tout le monde, et ce n’est qu’une question de minutes avant de voir les bonnes affaires disparaĂ®tre. Pour ceux qui veulent Ă tout prix un produit, c’est maintenant qu’il faut y aller car ensuite il faudra attendre le Black Friday en novembre prochain pour trouver des rĂ©ductions. S’en suivra ensuite les soldes, en janvier d’après.

Le dernier point Ă savoir pour ce Prime Day Amazon est qu’il faut ĂŞtre client Prime pour bĂ©nĂ©ficier des promotions affichĂ©es. Si vous n’ĂŞtes pas dans ce cas, et que vous cherchez simplement Ă profiter des meilleures offres pour cette opĂ©ration, il est possible de souscrire Ă une pĂ©riode d’essai (30 jours, sans engagement). Cela vous donne le droit Ă la livraison gratuite en un jour, et aux promotions. Ensuite, vous aurez simplement Ă rĂ©silier si vous ne souhaitez pas poursuivre, tout se fait en quelques clics.

Pour voir toutes les meilleures offres du Prime Day :

