Banque en ligne : Boursorama offre 130 € pour le Pink Week-end

Boursorama Banque vous offre jusqu’à 130 € à l’occasion d’un nouveau Pink Week-end. Dès ce vendredi 27 novembre, une belle occasion s’offre à vous pour ouvrir un compte chez la première banque en ligne de France, avec ses 2,5 millions de clients, ses frais les moins élevés et ses services plus complets qu’une néo-banque.

La prime de bienvenue Boursorama à l’occasion du Black Friday s’élève à 130 € et les conditions d’éligibilité sont très souples. Il suffira de correspondre aux critères d’éligibilité classiques pour un client dans une banque en ligne, compléter le formulaire et entrer le code promo « PWEEK130 ».

Pourquoi choisir Boursorama Banque ? 1️⃣ La banque en ligne la plus populaire en France, mais aussi la moins chère

2️⃣ Un choix de quatre cartes bancaires différentes, selon vos besoins

3️⃣ Du 27 au 30 novembre inclus, 130 € de prime de bienvenue 🎁 Boursorama Banque se différencie de ses concurrents en proposant une prime de bienvenue bien supérieure à la moyenne. Pour le Pink Week-end, la banque en ligne propose des cadeaux de bienvenue au-delà des 80 € que l'on retrouve généralement chez la concurrence. Boursorama Banque est la solution idéale pour souscrire à une banque mobile proposant l'intégralité des services que peut offrir une banque solide. De la carte bancaire aux livrets d'épargne, en passant par les chèques, le crédit, et un service client à la hauteur.

Pour profiter de 130 € offert par Boursorama Banque, rendez-vous sur le formulaire d’ouverture de compte classique. Entre la demande initiale et la finalisation du dossier d’ouverture de compte, la banque en ligne exige qu’une période maximale de 2 semaines soit respectée.

Le versement de la prime de bienvenue Boursorama Banque se réalise en deux parties :

La première prime d’un montant de 50 euros est versée au moment de l’ouverture du compte courant. Le second virement jusqu’à 80 € sera réalisé au moment de la commande d’une carte bancaire. La banque en ligne en propose quatre différentes, correspondant à quatre formules différentes en termes de conditions, de plafonds et de services. Selon la carte, la prime oscillera entre 30 et 80€.

Pour pouvoir accéder à la prime de bienvenue Boursorama Banque, plusieurs modalités devront être respectées. Elles sont identiques à celles de la politique d’inscription classique chez Boursorama Banque. Il faudra être majeur, être résident fiscalement et physiquement en France, et n’avoir jamais bénéficié d’un produit bancaire Boursorama Banque par le passé.

Le Pink Week-end Boursorama Banque s’adresse exclusivement aux nouveaux clients, comme c’est la plupart du temps le cas pour une offre de bienvenue. Également, un numéro de téléphone et une adresse mail seront demandés lors de l’inscription.

L’inscription chez Boursorama Banque se fait en 5 étapes :

Formulaire d’inscription : inscrivez vos informations d’identité (en renseignant le code ) Signature électronique sur le contrat de création de compte Boursorama Banque Pièces justificatives : justificatif d’identité, RIB, justificatif de logement et potentiellement de revenus (selon l’offre choisie) Attente d’une réponse de Boursorama Banque Activation du compte par l’envoi des fonds nécessaires

Quelle carte bancaire Boursorama choisir ?

Si vous souhaitez profiter des 130 € offerts par Boursorama Banque mais que vous ne savez pas quelle carte bancaire choisir, voici un petit guide. Il vous présentera les principales différences entre les quatre cartes bancaires Boursorama Banque disponibles. Pour plus d’informations, nous vous invitons à lire notre guide complet et avis Boursorama Banque.

Boursorama Banque propose 4 cartes bancaires. Elles sont toutes gratuites à condition d’être utilisées. On notera que seule la carte Boursorama Welcome ne vous permettra pas de toucher 130€ de prime pour le Pink Week-end. Les trois autres vous permettront d’obtenir le bonus intégral. A noter que seule la carte Ultim est gratuite et sans condition.

Boursorama Welcome

Boursorama Classic

Boursorama Premier

Boursorama Ultim

La première carte bancaire Boursorama, la carte Ultim, est la plus populaire et la plus orientée voyage à l’international. Elle est aussi la seule à n’exiger aucune condition de revenus. Elle possède un plafond de paiement de 1500 € sur 30 jours, 300 € de retrait par semaine, des paiements et retraits sans frais à l’étranger, et de multiples assurances et services premium comme le « Visa Smart Delays » permettant d’accéder aux salons d’aéroport en cas de retard de vol. Elle vous permet de toucher 80€ pour ce Pink Week-end, soit 130€ au total.

Les deux cartes premium dotées de conditions de revenus (1 000€ pour la première et 1 800€ par mois pour la seconde) chez Boursorama tirent l’avantage de leurs plafonds de découvert autorisé et de leur méthode de débit différé (au lieu de débit immédiat). Ces deux cartes vous donnent aussi accès au bonus maximal, soit 130€.

La carte Boursorama Welcome ne possède aucune condition de revenus ou d’encours. Comparée à la carte Ultim, elle sera une parfaite carte bancaire pour un compte secondaire tant elle ne demande qu’un versement de 100 € pour déverrouiller le compte courant à l’inscription. En revanche, elle ne possède pas les mêmes assurances et possibilités de paiements et retraits à l’étranger. Elle ne pourra être utilisée que dans un usage secondaire, avec un plafond de paiement à 400 € sur 30 jours et 100 € de retrait par semaine. C’est la seule carte qui ne vous donnera que 30€ de prime en plus pour le Pink Week-end, soit 80€ au total.

