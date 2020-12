Banque en ligne ING : comment toucher 160€ en un clic ?

Alors que les banques en ligne sont de plus en plus réticentes à offrir une prime de bienvenue, ING fait tout le contraire. La banque au million de client a annoncé une prime exceptionnelle jusqu’à 160€ pour tous ses nouveaux clients. Attention, cette offre spéciale se termine déjà ce mardi 29 décembre 2020. Au delà, il sera trop tard.

Réputée pour être l’une des meilleures banques en ligne, ING fait un réel effort pour cette fin d’année. Les clients qui auront souscrit à sa formule ING Intégrale toucheront une prime de 160€ qui se décompose en deux parties :

Un premier versement de 80€ sera réalisé pour toute première ouverture de compte courant chez ING avec la formule Intégrale (avant le 29 décembre). Il faudra activer son compte avant le 28 février 2021 en réalisant un versement (de minimum 300€) sur son compte.

sera réalisé pour toute première ouverture de compte courant chez ING avec la formule Intégrale (avant le 29 décembre). Il faudra activer son compte avant le 28 février 2021 en réalisant un versement (de minimum 300€) sur son compte. Un second versement de 80€ sera réalisé sous condition que le client verse un minimum de 1 200€ par mois en février et en mars 2021. Si tel est le cas, il touchera cette seconde prime avant le milieu du mois d’avril.

ING compte un million de clients

Aujourd’hui, ING figure sur le podium des plus grandes banques en ligne actives en France. Elle se distingue avec deux formules qui répondent à des profils de clients différents. D’une part, on a l’offre gratuite et sans engagement baptisée Essentielle. Cette dernière a vocation à rivaliser avec les néo-banques (N26, Revolut) ou avec des offres comme Boursorama Ultim et Hello One.

Cela dit, la majeure partie de la clientèle d’ING possède un compte ING Intégrale. Ce dernier est bien plus complet – mais il exige un certain nombre de conditions pour en profiter. Si vous voulez toucher la prime de 160€, il faudra souscrire à cette offre. Il y a deux façons d’obtenir un compte courant « Intégrale » dans la banque en ligne :

Il sera gratuit si vous versez 1 200€ de revenus net par mois sur le compte

Il coûtera 10€ par mois si vous ne domiciliez pas ce niveau de revenus

Dans les deux cas, ce compte ING sera avantageux. Au niveau des caractéristiques, il est nettement moins cher que ce que l’on retrouve dans des banques de réseau traditionnelles. En souscrivant à un tel compte, vous aurez une carte Gold Mastercard incluse. Les plafonds sont relevés (4 000€ pour les paiements et 1 000€ pour les retraits). Partout dans le monde, vos retraits et vos paiements seront gratuits. L’option Cash Dépannage vous permettra de recevoir de l’argent à l’étranger en cas de pépin.

Si la prime de 160€ est évidemment très séduisante, l’offre gratuite et sans condition d’ING est un excellent choix. Vous pouvez obtenir une carte Mastercard Standard (à débit immédiat) qui vous permettra d’accéder à un compte simplifié et sans frais. Les plafonds sont plus limités, le nombre de retraits gratuits est limité et le découvert n’est pas autorisé. Cela dit, c’est un très bon produit si on le compare à la concurrence.

Une large gamme de produits bancaires

Outre le compte courant, ING propose aussi tous les produits bancaires que l’on retrouve dans les banques traditionnelles. La banque en ligne a fait sa notoriété sur son Livret Épargne Orange (LEO). Elle propose depuis aussi des solutions d’investissement (bourse, assurance-vie) ou encore des crédits. Vous pouvez obtenir un prêt à l’habitat ou un prêt personnel, au choix.

Dans moins de 48 heures, cette offre spéciale avec 160€ de prime prendra fin. Avec ce montant, ING est tout simplement la banque en ligne la plus généreuse de tout le marché. Boursorama Banque se place en seconde position avec 80€ de prime. Toutes les autres banques ont arrêté les bonus à l’ouverture d’un compte courant.

Comme vous pouvez le lire dans notre avis sur ING, la banque coche toutes les cases pour être un excellent compte principal. La banque en ligne travaille sur la fidélisation de ses clients avec un accompagnement de qualité. Elle a d’ailleurs remporté pour la troisième année consécutive le Prix Excellence Client qui reconnait la qualité de son support. En migrant d’une banque traditionnelle vers ING, vous ne serez pas perdu.

Un client moyen chez elle (en relation principale) se connecte en moyenne 22 fois par mois via les supports disponibles (application mobile, site web). Il réalise par ailleurs en moyenne 26 opérations par mois. Depuis quelques jours, il est même possible de payer ses achats avec Apple Pay en enregistrant sa carte ING sur le wallet d’un iPhone.

