Black Friday : les 10 deals choc jusqu’à -80% ce mardi 🔥

Difficile de savoir si Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et autres a dĂ©jĂ dĂ©marrĂ© ou non. Les marchands ont acceptĂ© de le repousser au 4 dĂ©cembre, mais ils affichent dĂ©jĂ des deals choc depuis ce week-end. Si ces plateformes ont indiquĂ© qu’elles dĂ©calaient cette Ă©dition, des marques telles que Dyson maintiennent leur calendrier. Voici notre liste des meilleures offres pour ce mardi.

Voir toutes les offres

Cette Ă©dition du Black Friday sur Amazon et ailleurs sera diffĂ©rente des prĂ©cĂ©dentes. La crise a poussĂ© les marchands Ă s’adapter, si bien que la date officielle de l’opĂ©ration a Ă©tĂ© dĂ©calĂ©e. Cette annĂ©e, l’opĂ©ration se tiendra le vendredi 4 dĂ©cembre plutĂ´t que le 27 novembre. Cependant, cela n’empĂŞche pas les marchands de balancer des bons plans irrĂ©sistibles depuis ce week-end.

Certains marchands ont aussi dĂ©cidĂ© de lancer des Ă©vĂ©nements qui se prĂ©sentent comme des alternatives au Black Friday. AliExpress prĂ©pare activement les « Hottes Days » tandis que Darty focalise ses efforts sur l’opĂ©ration « des promos plein la hotte ». De son cĂ´tĂ©, Amazon n’a pas attribuĂ© de nom spĂ©cifique Ă cette Ă©dition. Pour les marques, Samsung a dĂ©cidĂ© de changer cette dernière par ses Samsung Days.

Black Friday chez Amazon, comment ça marche ?

Dans les autres pays, Black Friday sur Amazon se dĂ©roulera ce vendredi comme chaque annĂ©e. En France, il se tiendra finalement le 4 dĂ©cembre, soit une semaine plus tard, c’est une manière d’aider les petits commerçants en France. Toutefois, Amazon ne cesse de dĂ©voiler de nouveaux deals tous les jours sur sa plateforme. Les deals sont largement Ă la hauteur d’une Black Friday Week traditionnelle, il vaut mieux ĂŞtre vif dès maintenant.

Le terme Black Friday est relativement tabou cette annĂ©e, mais cela n’empĂŞche pas les plateformes marchandes d’afficher des deals de folie. Les remises sont plus qu’Ă la hauteur de cette opĂ©ration annuelle, elles sont agressives autant sur Amazon que Fnac ou Rakuten. Sur des marques très premium, vous pouvez faire des Ă©conomies parfois jusqu’Ă -30% ou mĂŞme -50%. Sur les marques populaires, les remises passent mĂŞme parfois la barre des -80%, c’est parfait pour cette pĂ©riode de l’annĂ©e.

Lors de ce Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres ne s’arrĂŞtent pas Ă la catĂ©gorie de la high-tech. En plus des smartphones, ordinateurs et autres tablettes, on peut trouver des promos de folie sur toutes les autres catĂ©gories. La culture, le sport, la mode ou encore le bricolage et les jouets sont mis Ă l’honneur sur chaque plateforme. Si vous souhaitez bĂ©nĂ©ficier des deals pour faire vos cadeaux de NoĂ«l, c’est l’heure de passer Ă l’action.

Depuis leur apparition il y a quelques jours, les deals partent Ă grande vitesse chez tous les marchands en ligne. Et pour cause, les magasins physiques sont encore fermĂ©es dans l’Hexagone, ce qui pousse les français Ă faire leurs achats sur le web. C’est d’autant plus intĂ©ressant de se tourner vers les sites marchands grâce Ă ce Black Friday anticipĂ© chez Amazon et toutes les plateformes e-commerce.

Pour voir les bons plans sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Amazon et les marques tombent les prix

Lors des précédentes éditions, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac donnait lieu à la majorité des offres. Cette année, plusieurs boutiques et certaines marques populaires se font une place de choix lors de cet événement. On voit la forte présence de Samsung et de Dyson qui proposent des remises directement sur leur boutique officielle. Pour le reste, ce sont les sites marchands habituels qui concentrent les promotions.

Lors de ce Black Friday anticipĂ© par plusieurs marchands, on a pu voir des marques premium bĂ©nĂ©ficier de deals de choix. Fnac a fait lourdement chuter les prix de la Microsoft Surface Pro 7, un ordinateur hybride qui a droit Ă une forte rĂ©duction de plus de 40%. Amazon s’est attaquĂ© aux AirPods avec un deal qui fait baisser le tarif des Ă©couteurs sans fil Ă 209 contre 279 euros en temps normal.

Lors de ce Black Friday un peu particulier sur Amazon et ailleurs, on a aussi pu apercevoir les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro. RED by SFR a dĂ©voilĂ© par surprise une rĂ©duction immĂ©diate de 50 euros sur ces modèles. Samsung a officialisĂ© une promo sur l’excellent Galaxy S20 directement sur son site officiel, au point que le smartphone tombe Ă 649 euros avec bonus (bracelet Fit2 Ă 59,99€) et un bonus reprise de 100 euros. Le tĂ©lĂ©phone n’a jamais Ă©tĂ© vu Ă ce prix lĂ depuis sa sortie sur le marchĂ©.

Toutefois, plusieurs rĂ©fĂ©rences sont dĂ©jĂ en rupture de stock. Certaines promotions ne tiendront certainement pas jusqu’au lancement officiel du Black Friday sur Amazon qui aura lieu le 4 dĂ©cembre prochain. Et pour cause, les cyber-marchands essayent de rĂ©partir les deals dans le temps sans assaillir leurs entrepĂ´ts. Cela justifie l’apparition surprise de nombreuses promotions de folie depuis quelques jours.

Une semaine de deals en avance

Dans les autres pays du monde, cette semaine marque le dĂ©but de la Black Friday Week. En France, l’Ă©vĂ©nement a beau ĂŞtre reportĂ© d’une semaine, les marchands montrent leur forte prĂ©sence avec des deals dĂ©voilĂ©s avant l’heure sur des produits populaires. Alors que le Black Friday sur Amazon et Fnac n’a pas encore commencĂ© officiellement, les deux marchands proposent dĂ©jĂ les meilleures offres de cette Ă©dition.

On le rappelle, Amazon fait un peu diffĂ©remment pour ce Black Friday. Le marchand vous offre l’assurance de pouvoir sĂ©curiser tous vos achats de NoĂ«l avant mĂŞme que cette Ă©dition 2020 ne dĂ©marre vĂ©ritablement. Vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour rendre des produits, ce qui est très utile au mois de janvier si le destinataire d’un cadeau n’est pas sĂ©duit. Dans ce cas, le retour est sans frais et vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100%.

Les autres sites comme Cdiscount, Fnac et Darty proposent un dĂ©lai pour les retours de 14 jours. Pour ce Black Friday, Dyson est passĂ© Ă 30 jours, de quoi vous laisser le temps d’essayer le produit tranquillement depuis chez vous. Par contre, la marque britannique s’en tient aux dates habituelles, soit du 20 au 30 novembre. Les meilleures offres sont dĂ©jĂ en cours sur la boutique, soyez rapide avant que les stocks ne soient Ă©puisĂ©s.

Pour accĂ©der Ă tous les deals sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres