Black Friday : 10 offres CHOC à ne pas rater ce jeudi 🔥

Suite au Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres continuent les promotions avec des remises agressives. La majoritĂ© des marchands ont continuĂ© l’opĂ©ration avec l’intitulĂ© « les offres de NoĂ«l ». Si vous voulez encore faire des Ă©conomies sur vos achats, nous avons Ă©laborĂ© une petite liste avec les meilleures rĂ©ductions en cours. Soyez vif, les quantitĂ©s disponibles sont (encore) limitĂ©es.

Cette Ă©dition de Black Friday a Ă©tĂ© quelque peu diffĂ©rente. L’Ă©vĂ©nement a Ă©tĂ© dĂ©calĂ© d’une semaine en France Ă cause du contexte sanitaire. Ainsi, les boutiques physiques ont eu le temps de rouvrir leurs portes pour prendre part Ă cette opĂ©ration. Cette dernière a finalement eu lieu le 4 dĂ©cembre tandis qu’elle s’est tenue le 27 novembre dans le reste du monde.

Plusieurs marchands en ligne n’ont pas Ă©tĂ© en mesure de changer leur calendrier pour Black Friday, ils se sont donc tournĂ©s vers une alternative Ă l’opĂ©ration habituelle le 27 novembre. Finalement, les français ont pu profiter de belles promotions sur presque 2 semaines complètes. Encore maintenant, post Black Friday, il y a des milliers de bons plans Ă saisir.

Amazon Ă fond pour cette Ă©dition de Black Friday

Lors de cette Ă©dition de Black Friday, Amazon a mis la barre très haute. Il avait dĂ©jĂ avancĂ© des offres choc lors de son Prime Day en octobre dernier. Cette opĂ©ration annuelle est une opportunitĂ© pour fĂŞter l’anniversaire de la plateforme, c’est une des plus grosses opĂ©rations pour le marchand amĂ©ricain. Par contre, le Black Friday est un Ă©vĂ©nement de grande ampleur en France pour Amazon.

Black Friday est loin de se limiter à Amazon. Le marchand en ligne doit concurrencer des acteurs français de poids comme Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger. En plus, il y a aussi les marques et les plateformes internationales qui sont présentes. Lors de cette nouvelle édition, Samsung et Dyson ont été très forts avec des offres très premium. Cependant, ils ont vite fait face à des ruptures de stock massives.

Lors de cette pĂ©riode de post Black Friday, Amazon continue les deals. On peut voir deux formats d’offres avec, d’un cĂ´tĂ©, les deals flash qui restent en ligne pendant quelques heures avant disparition. De l’autre, on retrouve des promotions en continu qui durent plus longtemps. Les premières partent bien plus vite, car elles concernent des produits souvent populaires.

Durant ce Black Friday, Amazon a dĂ» faire face Ă plusieurs ruptures de stock. Qu’ils soient en promotion ou non, de nombreux produits ont Ă©tĂ© indisponibles sur le site marchand. Cela a Ă©tĂ© le cas de tous les iPhone 12 lors de l’opĂ©ration spĂ©ciale. Cela veut aussi dire que les deals toujours en cours peuvent partir très vite.

Cette annĂ©e, tous les cyber-marchands ont dĂ» se pencher sur la gestion de stock. Avant que le Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres ne commence, tous les marchands avaient dĂ©jĂ du mal Ă gĂ©rer les flux de commandes. Et pour cause, les français ont pris l’habitude d’acheter en ligne Ă cause de la crise sanitaire. Les demandes massives ont entrainĂ© pas mal de ruptures de stock.

Quelles offres pour ce jeudi ?

L’une des meilleures offres de ce post Black Friday n’est pas signĂ©e Amazon. En effet, c’est RED by SFR qui fait très fort aujourd’hui avec une promotion choc sur les nouveaux iPhone 12. Pour mettre en avant sa nouvelle plateforme e-commerce, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com affiche une remise de 50 euros ainsi qu’une ODR de 100 euros sur les nouveaux modèles de cette gamme. En consĂ©quence, l’iPhone 12 en version 64 Go revient Ă 759 euros au lieu de 909 euros.

On note aussi une promotion de choix sur le Mi 10 Lite 5G chez Cdiscount. Le marchand en ligne a Ă©tĂ© au top de ce Black Friday avec des deals très premium. Il affiche une remise de 40% sur le tĂ©lĂ©phone situĂ© en de milieu de gamme. Le tĂ©lĂ©phone a Ă©tĂ© publiĂ© il y a moins de 6 mois sur le marchĂ©, il n’a jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un tel prix depuis sa sortie. Avec cette ristourne, il tombe ainsi Ă 249 euros au lieu de 399 euros avec une rĂ©duction de 100 euros via une ODR.

Un autre produit s’est illustrĂ© lors de Black Friday, toujours pas chez Amazon. Il s’agit des aspirateurs Dyson. En quelques jours, le site officiel a vu son stock se vider au point qu’il ne propose plus d’aspirateur Ă la vente pour le moment. Il faut aller sur le site d’un revendeur – ce qui tombe bien, car Cdiscount affiche actuellement un beau deal sur un des modèles. Le V7 Motorhead Origin voit son prix tomber sous le seuil des 300 euros, il est rare que cette dĂ©clinaison ait droit Ă un tel prix.

Il ne s’agit lĂ que d’une courte sĂ©lection des meilleures remises encore en cours après Black Friday sur Amazon et ailleurs. La pĂ©riode demande de la patience afin de profiter des meilleurs deals en cours. MĂŞme après la fin de l’opĂ©ration, tous les marchands proposent encore des deals qui vous permettent de faire des Ă©conomies jusqu’aux fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Pensez à vérifier les délais de livraison

Depuis Black Friday, Amazon a dĂ» repousser certaines de ses dates de livraison. Pensez bien Ă vĂ©rifier les dĂ©lais avant de valider la commande pour vĂ©rifier que les produits sont livrĂ©s juste avant NoĂ«l. En consĂ©quence, la plateforme a dĂ©cidĂ© de repousser son dĂ©lai de retours au 31 janvier. De quoi vous laisser le temps d’offrir les cadeaux aux fĂŞtes et de les retourner si besoin.

Les promotions sont massives depuis quelques jours. Si Black Friday sur Amazon est terminĂ©, le marchand en ligne maintient un rythme soutenu pour dĂ©voiler de nouvelles offres chaque jour. C’est le cas en ce jeudi, vous avez l’opportunitĂ© de rĂ©aliser de belles Ă©conomies. Si vous n’avez pas le temps de regarder les deals dans le dĂ©tail, notre liste devrait vous aider Ă y voir plus clair.

