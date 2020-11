Black Friday Amazon : les 10 deals XXL pour ce mercredi 🔥

Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty a lieu habituellement Ă la fin du novembre. L’opĂ©ration n’a pas encore dĂ©butĂ©, mais les marchands ont dĂ©cidĂ© de modifier leur calendrier afin de s’adapter au contexte sanitaire actuel. Depuis ce lundi, ils dĂ©voilent tous des offres incroyables sur de nombreuses rĂ©fĂ©rences. Plus bas, notre sĂ©lection des offres du jour.

Voir toutes les offres

Jusqu’Ă prĂ©sent, le Black Friday sur Amazon et chez les autres cyber-marchands avait vocation Ă ne durer que quelques jours. Pour cette Ă©dition, le marchand en ligne a pris la dĂ©cision d’Ă©tendre ses meilleurs plans sur une durĂ©e plus large. Toutes les plateformes françaises dont Cdiscount, Fnac ou Darty, font de mĂŞme avec des offres de haut vol. C’est l’heure de prendre de l’avance sur les cadeaux des fĂŞtes de NoĂ«l tout en faisant des affaires.

Pour ce Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres plateformes marchandes affichent deux types de deals. On retrouve d’une part les offres flash, des promotions Ă©clair qui n’ont pas vocation Ă durer longtemps. Elles sont restreintes autant par le temps que par les limites de stocks. Comme elles visent souvent des marques premium —Apple, LG, Huawei par exemple, elles ne restent pas en plus de quelques heures en ligne avant d’ĂŞtre en rupture.

Black Friday chez Amazon et les autres

Les autres offres sont disponibles en fil rouge pendant l’opĂ©ration, elles restent disponibles plus longtemps que les premières. Pour ce Black Friday, Amazon et les marchands Cdiscount, Fnac et Darty publient ce type d’offres alors que cette Ă©dition n’a pas encore officiellement dĂ©butĂ©. Tous ont commencĂ© Ă dĂ©voiler quelques deals dès le dĂ©but du mois, c’est encore plus vrai en ce mercredi.

Il est difficile d’Ă©voquer le Black Friday sans mentionner le gĂ©ant Amazon. Si l’opĂ©ration est nĂ©e aux États-Unis il y a quelques dĂ©cennies, c’est le marchand amĂ©ricain qui a largement contribuĂ© Ă ce qu’elle se fasse une place forte Ă l’international. Depuis une dizaine d’annĂ©es, l’Ă©vĂ©nement a lieu aussi en France —plusieurs sites ont su tirer leur Ă©pingle du jeu en rĂ©ussissant Ă prĂ©senter des offres aussi agressives que celles de leur homologue amĂ©ricain.

Amazon est liĂ© au Black Friday, certes, mais il ne fait pas tout. En effet, il ne reprĂ©sente qu’une petite part des ventes effectuĂ©es sur la pĂ©riode : 80% des ventes de cet Ă©vĂ©nement ont lieu dans des magasins physiques. Sur les 20% restants, Amazon est loin d’ĂŞtre majoritaire, car il doit se frotter aux marchands français comme Cdiscount, mais aussi aux marques qui Ă©coulent leurs produits en direct. Le marchand US fait parler de lui grâce Ă sa force de frappe et ses deals très agressifs, mais il n’est pas le seul acteur de cet Ă©vĂ©nement.

Black Friday chez Amazon n’a pas encore commencĂ© vraiment, ce qui n’empĂŞche pas la plateforme de dĂ©voiler des promotions choc dès ce mercredi. Aujourd’hui, on a pu voir des deals de folie sur des produits phares comme les Redmi Note 9 Pro, les Mi Note 10 ou encore les AirPods Pro. C’est le cas de beaucoup d’autres articles tout aussi incontournables, sachant que les rĂ©ductions en place peuvent facilement atteindre les -40% ou -50%.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Black Friday, la référence pour les affaires

Black Friday occupe dĂ©sormais une place de choix en France. Amazon est un des poids lourds de l’opĂ©ration, car il a le poids nĂ©cessaire pour afficher de beaux deals et faire parler de lui. Pour autant, cela n’empĂŞche pas Cdiscount, Fnac ou Darty de montrer qu’ils sont prĂ©sents sur cette Ă©dition 2020. Sur toutes les plateformes, les promotions affichĂ©es sont souvent meilleures durant cet Ă©vĂ©nement que pendant les soldes ou les autres occasions de ce type.

Ce mercredi, les promotions en cours ont tout pour nous sĂ©duire. Black Friday sur Amazon n’est pas encore d’actualitĂ©, mais on retrouve dĂ©jĂ des offres sur toutes les catĂ©gories de produits. L’Ă©lectronique et l’informatique sont logiquement mises en avant, mais ce ne sont pas les seules catĂ©gories. La culture, la mode, les jeux vidĂ©o, la dĂ©coration la santĂ© ou encore le bricolage sont aussi au top. Tous les bons plans partent vite, il faut faire preuve de rapiditĂ©.

Ce prĂ© Black Friday sur Amazon dĂ©passe nos attentes. En plus de surprendre avec des deals en avant-première, le marchand s’attaque Ă des produits premium qu’il rend accessible Ă un plus grand nombre grâce aux remises en cours. Les ampoules Philips Hue et la tablette Surface Pro 7 ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de belles chutes de prix tandis que les AirPods Pro ont une rĂ©duction agressive de -25%.

Les meilleurs deals partent vite, il peut suffire de quelques heures seulement selon les produits visés par les remises. Mais pendant ce Black Friday en avance, Amazon dévoilé régulièrement de nouveaux deals, vous devriez donc être assuré de pouvoir faire des affaires en cherchant parmi la multitude de promotions. Il y a des centaines de pages qui listent les promotions en cours, de quoi trouver votre bonheur tout en faisant des économies.

Une petit surprise supplémentaire chez Amazon

Black Friday sur Amazon va bientĂ´t commencer et le marchand dispose dĂ©jĂ d’un bel argument. Il y a les tonnes de deals en rafales depuis peu, mais ce n’est pas tout. Le marchand a dĂ©cidĂ© de vous permettre de faire des retours jusqu’au 31 janvier 2021 alors que son dĂ©lai de rĂ©tractation Ă©tait de 30 jours. Cdiscount, Fnac Darty et les autres cyber-marchands affichent tous le minimum lĂ©gal de 14 jours, ce qui est court pour prendre de l’avance sur les fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

En somme, on retiendra que les deals en cours partent très vite alors que Black Friday sur Amazon n’a pas commencĂ©, cela annonce la couleur de cette Ă©dition. Plusieurs ruptures de stock se sont dĂ©jĂ fait sentir ces derniers jours. La plateforme est prise d’assaut, au point qu’elle a Ă©tĂ© obligĂ©e de rallonger les dĂ©lais de livraison.

Pour en savoir plus sur les deals Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres