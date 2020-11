Black Friday : les 7 pépites à ne pas rater ce dimanche matin 🔥

Dans le monde, Black Friday a eu lieu avant-hier. En France, la situation sanitaire a obligé les marchands à le reporter officiellement d’une semaine. Cela dit, ce week-end, on a eu le droit à un festival de promotions convaincantes. Ci-dessous, une liste avec les offres (folles) pour ce dimanche. Le stock est limité, ne vous y méprenez pas.

Forfait mobile Prixtel 5 Go à 4,99€ par mois

Voir toutes les offres

Black Friday sur Amazon et ailleurs n’aura finalement pas eu lieu vendredi 27 novembre. Pour cette édition, il sera lancé le 4 décembre en France en raison du contexte sanitaire. L’opération est peut-être repoussée, mais elle reste la même dans les faits. Les cyber-marchands ont décidé de ne pas attendre la date officielle pour dévoiler leurs plus belles promotions dès ce week-end.

Certains acteurs très présents en ligne se sont tournés vers des alternatives au Black Friday cette année. Fnac, Darty ou AliExpress ont annoncé des opérations avec des noms un peu différents, tandis qu’Amazon s’est montré discret. Cela dit, même s’ils ne parlent pas du sujet, il y a des promotions inédites et très intéressantes à saisir. La liste ci-dessus vous donne un bel aperçu de la qualité de ces offres.

Faut-il attendre Black Friday sur Amazon ?

La réponse est clairement non. En effet, Black Friday se tiendra au début du mois de décembre. Cependant, même Amazon connait des stocks faibles – et les dates de livraison se rapprochent doucement des fêtes de fin d’année. Plutôt que de prendre le risque d’attendre encore quelques jours (et risquer la rupture de stock), mieux vaut acheter dès aujourd’hui. C’est encore plus vrai si une belle promotion est disponible.

On le rappelle, il existe deux types de mises en avant pour ce Black Friday : Amazon propose des offres flash et des promotions en fil rouge. Les premières durent quelques heures (ou au maximum la journée), les secondes s’étalent sur plusieurs jours. Les offres éclair peuvent partir très vite – et il faut donc être très rapide pour ne pas les manquer. Elles sont affichées dans notre liste plus haut sur la page.

Depuis vendredi, les bonnes affaires inondent le web. Cela dit, il faut savoir être vigilant et regarder au bon endroit. Entre toutes les plateformes marchandes, il n’est pas facile d’optimiser le temps. En attendant Black Friday, ce sont déjà des milliers d’offres qui sont réparties un peu partout. Chaque marchand a ses marques fétiches, il faut donc regarder un peu partout.

Si vous n’avez pas le temps de visiter chacun des sites pour ce Black Friday avant l’heure, notre liste vous y aidera. Sachez par exemple qu’Amazon est très fort sur les produits Apple. Chez Fnac, ce sont les marques Bose, Microsoft ou Sonos qui sont à prix réduit. Enfin, si vous allez sur Darty, vous allez pouvoir découvrir toutes les références d’électroménager en promo.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Une méthode pour faire des économies

Si le Black Friday se rapproche, les promotions ont clairement commencé. Les marques qui sont en promotion le sont généreusement, on ne trouvera probablement pas mieux dans les jours à venir. Certaines marques internationales ont aussi eu du mal à modifier leur calendrier – juste pour la France. Elles ont donc renommé leur Black Friday cette semaine pour quand même afficher des promotions.

C’est le cas par exemple de Dyson, qui a lancé une opération spéciale qui se terminera le 30 novembre. Au delà de cette période, il ne sera plus possible de faire des économies sur les aspirateurs directement sur le site officiel. Chez Samsung, ce sont les Samsung Days qui ont lieu cette semaine et qui se termineront aussi à la fin du mois.

Souvent, ce sont sur les sites des fabricants en direct que les promotions sont les meilleures pour Black Friday. Amazon est loin d’avoir le monopole, il y a de bonnes affaires à saisir un peu partout. Il ne référence par exemple pas d’aspirateur Dyson en promotion. De même chez Samsung, personne n’arrive à avoir la réduction qui est affichée directement sur la boutique officielle.

Cela dit, certains produits ne sont pas sur des boutiques dédiées à des marques. Par exemple, sur le site Apple, on ne trouve jamais de remise. Il faut donc s’orienter pour Black Friday vers des revendeurs. Par exemple, RED by SFR propose une réduction de 50 euros sur tous les derniers iPhone 12. Sur Amazon, vous allez pouvoir acheter les derniers AirPods Pro avec une décote de 25%. Fnac et Darty sont quant à eux actifs sur les MacBook Air.

Renvoyez vos achats jusqu’en janvier 2021

Faire ses courses de Noël avant l’heure c’est bien, mais c’est risqué. En effet, si vous offrez un cadeau qui ne plait pas, il faudra le revendre. En effet, les marchands offrent une période de 14 jours (après livraison) pour retourner son achat. Si vous participez à ce Black Friday maintenant, la période de retours prend fin avant les fêtes de Noël.

Amazon avait anticipé la chose, et il propose un avantage clé pour ce Black Friday. En l’occurrence, vous avez la possibilité de renvoyer tous vos achats (réalisés depuis la fin octobre) jusqu’au 31 janvier 2021. Autrement dit, vous pouvez donc faire vos achats de Noël avant l’heure et sans aucun risque. S’ils ne plaisent pas, vous pouvez les renvoyer après et obtenir un remboursement complet. Fini la case revente.

Le stock est très limité pour cette fin d’année, et le Black Friday sur Amazon ne sera pas comme d’habitude. Plutôt que d’attendre trop longtemps, mieux vaut profiter au plus vite des remises disponibles. Si vous avez l’occasion d’avoir une belle remise sur un produit, c’est le moment de sauter sur l’opportunité.

Pour voir les promotions sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres