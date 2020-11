Black Friday : 10 deals choc à ne pas rater ce mercredi 🔥

Cette annĂ©e, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac s’inscrit en pointillĂ©s. Avec le confinement, le gouvernement tente de s’organiser pour ne pas dĂ©porter tous les volumes sur le web, au dĂ©triment des petits commerçants. En ce mercredi, on retrouve quand mĂŞme de belles offres sur internet, dignes d’un Black Friday avant l’heure. Ci-dessous, les offres Ă ne pas louper.

Écouteurs sans fil AUKEY à 29€ au lieu de 69€ (coupon)

Voir toutes les offres

Pour ce prochain Black Friday, Amazon et consorts ne veulent pas faire semblant. Alors que les Ă©ditions prĂ©cĂ©dentes se limitaient Ă une semaine, l’opĂ©ration de cette annĂ©e va s’Ă©tendre sur plusieurs semaines. Si le vendredi noir a lieu officiellement le 27 novembre, les promotions ont dĂ©jĂ commencĂ© en ce dĂ©but novembre. Chaque jour, c’est un festival avec une nouvelle sĂ©rie de promotions sur toutes les catĂ©gories de produits.

Amazon distingue deux modèles de promotions lors du Black Friday, et il en va de mĂŞme pour Cdiscount. Il y a d’une part celles qu’on appelle les « ventes flash » et d’autres part, les « promotions du jour ». Les dĂ©nominations sont assez explicites, mais cela vaut le coup de rappeler leur principe de fonctionnement. Les premières ne durent que quelques heures et sont limitĂ©es par les volumes en stock. Les secondes sont quasiment illimitĂ©es et durent toute une journĂ©e.

Pour Black Friday, Amazon aimerait se rattraper

Certes, le e-commerce s’en est mieux sorti que les magasins traditionnels lors du premier confinement. Cela dit, les cyber-marchands ont eu des difficultĂ©s, Ă l’instar de certains cyber-marchands qui ont du fermer certains entrepĂ´ts. Pour Black Friday, Amazon, Cdiscount ou Fnac veulent compenser leur retard et enregistrer une bonne performance.

Il y a quelques semaines, le Prime Day a Ă©tĂ© un vif succès. Si cette opĂ©ration est plus grande au niveau mondial que le Black Friday chez Amazon, elle reste un peu moins connue en France. C’est donc cette dernière qui sera le succès de l’annĂ©e pour les plateformes e-commerce. Pour cela, elle a pris toutes ses prĂ©cautions pour offrir un excellent mois de novembre avec des prix cassĂ©s.

Pour le début du mois de Black Friday sur Amazon, on voit des milliers de bons plans très convaincants. Toutes les plus grandes marques sont visées par des remises. Il y a évidemment Apple, qui voit le tarif de ses écouteurs chuter drastiquement (AirPods Pro et AirPods 2). Chez le coréen Samsung, ce sont les derniers Galaxy S20 et Note 20 qui sont en forte promotion. On en retrouve de même chez OnePlus, Xiaomi ou Huawei.

Ce Black Friday Amazon, Cdiscount et Fnac ne s’arrĂŞte pas qu’Ă la tĂ©lĂ©phonie, loin de lĂ . En effet, toutes les catĂ©gories sont Ă©ligibles Ă des promotions. C’est un vrai festival que l’on voit en ce mercredi. Ce sont des centaines de pages de bons plans qui sont affichĂ©es sur les sites, depuis le bricolage en passant par la mode ou les jouets. Vous pouvez donc faire vos courses – moins chères – en toute facilitĂ©.

Pour voir le Black Friday avant l’heure, c’est ici :

Voir toutes les offres

Une durée étendue pour renvoyer ses achats

En France, tous les marchands en ligne sont obligĂ©s d’offrir au minimum 14 jours Ă leurs clients pour retourner leurs achats. C’est ce que font les Cdiscount, Fnac ou encore Darty. Amazon s’est toujours montrĂ© plus flexible puisqu’il a toujours offert 30 jours de « satisfait ou remboursé ». Pour ce Black Friday, Amazon va encore plus loin puisque vous pouvez renvoyer vos achats jusqu’au 31 janvier 2021.

C’est donc une date fixe qui a Ă©tĂ© fixĂ©e par Amazon pour soutenir les achats du Black Friday. Pourquoi ? Parce que cela permettra Ă ses clients de faire des achats de NoĂ«l en avance, sans avoir Ă s’inquiĂ©ter d’un Ă©ventuel retour. Si le cadeau ne plaisait finalement pas, les clients pourraient le retourner jusqu’Ă la fin du mois de janvier pour obtenir un remboursement total. Cette souplesse va Ă©videmment faciliter les achats dès les premiers jours de novembre.

Cette souplesse, Amazon la donne Ă ses clients du Black Friday : que vous soyez membre Prime ou non, cela ne fait aucune diffĂ©rence. Tout le monde est logĂ© Ă la mĂŞme enseigne, et c’est ce qui fait la popularitĂ© du site. Pour rappel, en 2020, ce sont environ 57,5% des acheteurs français en ligne qui ont rĂ©alisĂ© un achat sur Amazon. Pour cette fin d’annĂ©e, ce chiffre pourrait donc grimper encore un peu.

Un mois de novembre assez généreuse

Certes, le Black Friday ne se rĂ©sume pas Ă Amazon, loin de lĂ . Pour autant, les marchands ont du mal Ă rivaliser avec une telle agressivitĂ© dans les prix du marchand amĂ©ricain. En dehors d’Amazon, aucun ne fait de vraies promotions sur le dĂ©but de ce mois de novembre. Fnac, Cdiscount et Darty sont assez timides. Seule la boutique officielle de Samsung fait des promos via sa Blue Week.

LĂ oĂą Amazon fait fort pour ce Black Friday, c’est que la qualitĂ© des offres est dĂ©jĂ lĂ dès les premiers jours de novembre. Vous n’avez donc pas besoin d’attendre la fin du mois pour espĂ©rer voir de bonnes offres. Le cyber-marchand a choisi d’Ă©taler son opĂ©ration sur la durĂ©e pour ne pas gĂ©nĂ©rer de rush sur les quelques jours autour du vendredi noir.

C’est donc un rĂ©el avantage pour les clients qui peuvent profiter du Black Friday Amazon sans stress. Cela dit, il faut quand mĂŞme ĂŞtre rĂ©actif et surveiller les offres de manière assez rĂ©gulière. Si vous n’avez pas le temps pour cela, vous pouvez toujours mettre cette page dans vos favoris – et revenir de temps en temps. Nous allons mettre Ă jour la page selon les dernières offres affichĂ©es – chez Amazon ou autre part.

Pour en savoir plus sur les deals, c’est ici :

Voir toutes les offres