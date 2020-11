Black Friday : 10 offres CHOC qui finissent ce vendredi à minuit 🔥

Partout dans le monde, Black Friday sur Amazon a lieu aujourd’hui. En France, la donne est diffĂ©rente puisqu’il a Ă©tĂ© reportĂ© de quelques jours. En ce vendredi, vous pouvez quand mĂŞme retrouver des milliers de promotions qui ont Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©es. Ci-dessous, nous avons listĂ© toutes les offres qui valent le dĂ©tour.

Voir toutes les offres

Cette annĂ©e, le Black Friday sur Amazon, Fnac et consorts sera diffĂ©rent. En effet, la première chose est qu’il est reportĂ© d’une semaine. Les français attendaient pourtant ce vendredi 27 novembre, les marchands se sont donc adaptĂ©s. Plusieurs d’entre eux proposent dĂ©jĂ des promotions choc. C’est justement celles-ci que nous avons listĂ© plus haut.

Par ailleurs, il faut savoir que certains marchands internationaux n’ont pas pu s’adapter au calendrier français. C’est par exemple le cas de Dyson ou de CyberGhost qui tiennent leur Black Friday aujourd’hui. Il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour ne pas rater les opportunitĂ©s qui sont mises en avant. Sur Amazon, Fnac ou Darty, il y a aussi des bons plans, sous un nom diffĂ©rent.

Comment s’y retrouver au Black Friday ?

Si officiellement le Black Friday n’a pas dĂ©marrĂ©, il y a dĂ©jĂ des milliers de promotions. Elles sont d’ailleurs au niveau du Black Friday de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente. Si vous avez du temps aujourd’hui, mieux vaut sĂ©curiser ses achats (en promo) dès Ă prĂ©sent. En effet, les stocks sont limitĂ©s et les dates de livraison sont toujours plus loin. Pour ĂŞtre sĂ»r d’avoir le produit avant NoĂ«l, mieux vaut en profiter au plus vite.

On distingue deux formats de remises pour ce Black Friday : sur Amazon, il y a les offres flash et les promos en continu. Les offres Ă©clair sont très limitĂ©es Ă tous les niveaux. Tout d’abord, au niveau du stock disponible, mais Ă©galement au niveau de la durĂ©e. Il faut donc revenir souvent sur le site e-commerce pour voir les nouvelles offres flash du moment. Les promotion en continu restent toujours en ligne, aussi longtemps que le stock est lĂ .

Cette annĂ©e, le contexte Ă©conomique fait que le Black Friday est bouleversĂ© en France. En l’occurrence, il aura lieu une semaine après, soit le 4 dĂ©cembre. Cela dit, bon nombre de marchands ont dĂ©jĂ annoncĂ© leurs offres dès maintenant, mĂŞme si elles ne sont pas associĂ©es au Black Friday. Les plus belles marques sont en promo, Ă l’instar des Apple, Samsung ou Sony.

Attention, le stock est limitĂ© – et les produits partent Ă toute vitesse. Depuis ce matin, les marques les plus demandĂ©es ont vu leur stock ĂŞtre en rupture. Si vous avez de la chance, il reste quelques modèles disponibles mais les dates de livraison se rapprochent de NoĂ«l. PlutĂ´t que d’attendre le Black Friday sur Amazon et consorts la semaine prochaine, pourquoi ne pas foncer maintenant ?

En attendant, voici les offres sur Amazon :

Voir toutes les offres

Le Black Friday, un phénomène mondial

Le Black Friday et Amazon sont nĂ©s dans le mĂŞme pays : les États-Unis. Cette opĂ©ration commerciale a lieu le jour suivant le jeudi de Thanksgiving. Elle se tient donc normalement le dernier vendredi du mois de novembre. Cette annĂ©e, en raison de la crise sanitaire, les marchands actifs en France ont dĂ©cidĂ© pour la plupart de reporter l’Ă©vĂ©nement d’une semaine.

Pour autant, depuis ce vendredi, date du « vrai » Black Friday dans le monde, les promotions tombent de partout. On voit les AirPods chuter comme jamais sur Amazon. C’est aussi le cas des Microsoft Surface Pro 7, qui chutent aussi sur le site officiel. La palme d’or revient certainement aux Samsung Galaxy S20 qui tombent de plusieurs centaines d’euros sur le site officiel.

Cette annĂ©e, Black Friday ne se rĂ©sume pas Ă Amazon. En effet, des dizaines de marchands (et de boutiques physiques) ont pour ambition d’Ă©couler leur stock de la fin d’annĂ©e. Cela permettra aux français de faire des Ă©conomies sur des achats de NoĂ«l. Dès aujourd’hui, on peut Ă©conomiser entre 30 et 80% sur ses achats. On voit des petits accessoires comme des chargeurs ou des coques chuter lourdement. C’est un cadeau utile et agrĂ©able.

Une période de retours encore rallongée

Si vous voulez faire Black Friday sur Amazon, vous avez un avantage en plus. En l’occurrence, le site marchand vous permet de retourner tous vos achats jusqu’au 31 janvier 2021. C’est une date fixe et cela vous permet pleinement de faire vos cadeaux de NoĂ«l avant l’heure. PlutĂ´t que de devoir se stresser Ă rendre les cadeaux de NoĂ«l très vite (voire d’ĂŞtre obligĂ© de les revendeurs), Amazon offre une vraie souplesse.

Pour rappel, les autres marchands comme Boulanger, Fnac ou Darty vous offrent jusqu’Ă 14 jours de retours après livraison. Cela dit, pour Black Friday, Amazon et consorts ont de telles offres qu’il est difficile de rechigner. Les Ă©conomies sont gĂ©nĂ©reuses, mais il faut ĂŞtre suffisamment rapide pour en profiter. Ce vendredi matin a eu lieu un vrai engouement, le public français a rĂ©pondu prĂ©sent.

Ce week-end prĂ© Black Friday, Amazon, Fnac ou Darty ont prĂ©vu d’annoncer encore des milliers de promotions. Mais attention, les deals en cours peuvent prendre fin Ă tout moment. Il n’est d’ailleurs pas dit que les stocks soient toujours prĂ©sents pour le Black Friday de la semaine prochaine. Avec les dĂ©lais de livraison qui se rallongent et les stock restreints, les entrepĂ´ts sont sous pression.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de regarder tous les sites marchands comme Amazon au Black Friday, nous avons prĂ©parĂ© la liste plus haut. Elle vous permettra de voir les meilleures offres en temps rĂ©el, sans se fatiguer. Elle sera mise Ă jour tout au long des jours Ă venir, n’hĂ©sitez pas Ă mettre la page en favori.

Pour en savoir plus, c’est par ici :

Voir toutes les offres