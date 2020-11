Black Friday : les 10 offres (choc) qui finissent à minuit ce soir 🔥

Partout dans le monde, Black Friday s’est officiellement tenu ce vendredi. En France, le calendrier a Ă©tĂ© modifiĂ© en raison de la crise sanitaire : il se tiendra donc cette semaine. Cela dit, depuis vendredi on voit des milliers de promotions inonder le web sur des sites comme Amazon ou Fnac. Voici notre sĂ©lection des offres clĂ©s Ă saisir avant ce lundi soir.

Black Friday aura un goût différent cette année. Cela dit, les français sont toujours aussi avides de faire des économies à quelques semaines de Noël. Les marchands en ligne comme Amazon ou Fnac se placent depuis vendredi avec des milliers de remises sur les plus grandes marques. Si cela ne tient pas officiellement le nom du Black Friday, les réductions sont colossales.

Il ne faut pas attendre Black Friday chez Amazon pour faire de vraies Ă©conomies. En effet, le marchand annonce tous les jours des milliers de bons plans – tout au long de l’annĂ©e. Mais depuis fin novembre, le rythme et la qualitĂ© se sont bien amĂ©liorĂ©s. On retrouve par exemple de nombreuses rĂ©fĂ©rences premium de la gamme Apple en promotion, comme vous pouvez le voir dans notre sĂ©lection.

Officiellement, Black Friday aura lieu le 4 dĂ©cembre prochain, soit une semaine après le vrai Black Friday. Cela dit les cyber-marchands ont dĂ©jĂ annoncĂ© leurs offres pour permettre aux français de faire leurs courses de NoĂ«l depuis ce week-end. Pour les marchands en ligne, cela leur permet de gĂ©rer au mieux les livraisons – et Ă©viter le pic du jour J.

Depuis le dĂ©but de la crise sanitaire, les e-commerçants ont Ă©tĂ© challengĂ©s. Leurs stocks sont restreints, leurs entrepĂ´ts fonctionnent de manière limitĂ©e et les dĂ©lais de livraison se rallongent. Pour le Black Friday, Amazon, Fnac et consorts redoutent tous la rupture de stock. On en a dĂ©jĂ vu beaucoup sur les derniers jours. Dans d’autres cas, les dĂ©lais de livraison dĂ©passent mĂŞme NoĂ«l.

Si vous voulez faire des cadeaux de NoĂ«l Ă prix rĂ©duit, il faut profiter de ce Black Friday avant l’heure pour sĂ©curiser ses achats. En effet, de nombreux produits ont dĂ©jĂ des dates de livraison proches de NoĂ«l. Si vous attendez la fin de semaine pour profiter du Black Friday, vos achats ne seront peut-ĂŞtre plus livrĂ©s avant les fĂŞtes.

Par ailleurs, il faut savoir que la qualitĂ© des promotions pour cet avant Black Friday sur Amazon ou Fnac est Ă la hauteur du Black Friday de l’an passĂ©. Les plus belles marques sont en forte rĂ©duction. Apple, Samsung, Xiaomi ou iRobot voient leur tarifs chuter jusqu’Ă 70% sur certaines modèles. Les produits sans marque peuvent mĂŞme baisser encore davantage.

Les meilleures promos avant l’heure

En cette pĂ©riode qui prĂ©cède le Black Friday, Amazon et consorts se sont pliĂ©s en quatre. La gĂ©nĂ©rositĂ© des promotions est inĂ©dite – et les remises se comptent par dizaines de milliers. On retrouve toutes les catĂ©gories de produits en promotion. Tout le monde y trouvera son comble. Si l’Ă©lectronique est très plĂ©biscitĂ©e sur le web, le bricolage, la mode, la santĂ© ou la culture ne sont pas oubliĂ©s.

En amont du Black Friday, la technologie est particulièrement mise Ă l’honneur. On apprĂ©cie notamment les remises sur les AirPods 2 et AirPods Pro que l’on peut voir chez Amazon. De mĂŞme, une grande partie de la gamme de Roomba (iRobot) est en baisse de 40% au moins. Sur Fnac, les enceintes Sonos et la Surface Pro 7 voient leur tarifs dĂ©gringoler.

Depuis quelques annĂ©es, les marchands ont progressivement dĂ©laissĂ© les opĂ©rations commerciales traditionnelles pour se concentrer sur le Black Friday. Amazon a certes exportĂ© ce concept en France, mais tout le monde l’a suivi. Aujourd’hui, une majoritĂ© des revenus de cette opĂ©rations (80%) sont gĂ©nĂ©rĂ©s par des boutiques physiques. Sur le web, Amazon ne reprĂ©sente que 20% de parts de marchĂ© du e-commerce.

Il ne faut donc pas hĂ©siter Ă aller voir tous les sites marchands en amont du Black Friday. Cela prend du temps, et il ne faut pas ne nĂ©gliger. Si vous n’avez pas de temps pour cela, notre liste plus haut devrait vous aider Ă vous y retrouver. La liste est mise Ă jour de manière rĂ©gulière pour vous aider Ă identifier les plus belles offres disponibles sur le marchĂ©.

Une période pour rendre ses achats de Noël

Pour ce Black Friday, Amazon met en avant un service assez unique. En gĂ©nĂ©ral, il vous permet de rendre les achats sous 30 jours après leur livraison. En raison de la crise sanitaire, il a dĂ©cidĂ© de rallonger cette pĂ©riode pour simplifier le renvoi des cadeaux de NoĂ«l (loupĂ©s). Ainsi, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour les rendre et obtenir un remboursement complet.

C’est peut-ĂŞtre un dĂ©tail pour certains, mais c’est un vrai argument pour d’autres. Cela permet d’acheter des produits en promotion pour Black Friday et de les offrir Ă NoĂ«l. S’ils ne plaisent pas, il ne faudra donc pas lutter pour les revendre. Amazon les reprend et rembourse direct, sous condition qu’ils soient comme neufs. A titre de comparaison, Fnac ou Darty offrent 14 jours de retours.

Pour cette Ă©dition, le Black Friday sur Amazon sera limitĂ©. Les promotions ont dĂ©marrĂ© bien avant (depuis le 27 novembre, date du vrai Black Friday dans le monde) et elles vont durer jusqu’Ă vendredi 4 dĂ©cembre 2020. Cela dit, les dates de livraison sont toujours plus lointaines et il ne faut plus attendre. Si vous voyez une remise qui vous plait, mieux vaut y aller de ce pas.

Pour ceux qui n’ont pas le temps, notre liste ci-dessus est mise Ă jour tout au long du Black Friday. N’hĂ©sitez pas Ă rajouter cet article dans vos favoris sur votre navigateur afin d’accĂ©der Ă tout moment aux meilleures offres sur le marchĂ©.

