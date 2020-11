Black Friday : 10 offres FOLLES à ne pas rater ce jeudi matin 🔥

Pour le moment, Black Friday sur Amazon, Fnac et Darty n’a pas encore dĂ©butĂ©. Pourtant, on peut dĂ©jĂ profiter de milliers de deals dĂ©jĂ disponibles pour ce milieu de semaine. Les produits mis en avant par les plateformes en ligne ont droit Ă de belles remises ce jeudi matin. Ci-dessous, notre liste des meilleurs bons plans de la journĂ©e.

Cette Ă©dition du Black Friday sur Amazon, Fnac et Darty sera relativement diffĂ©rente cette annĂ©e. Si l’opĂ©ration reste la mĂŞme, elle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e en France Ă cause de la situation sanitaire. Elle se tiendra donc bel et bien, mais Ă la date du vendredi 4 dĂ©cembre plutĂ´t que du 27 novembre comme les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. D’ici lĂ , tous les marchands dĂ©voilent dĂ©jĂ des promotions très gĂ©nĂ©reuses.

Certains marchands ont pris la dĂ©cision de lancer des Ă©vĂ©nements qui font office d’alternative au Black Friday. AliExpress se concentre dĂ©jĂ sur les « Hottes Days » et Fnac prĂ©voit de dĂ©voiler l’opĂ©ration « Des promos plein la hotte ». Pour sa part, Amazon n’a pas attribuĂ© de nom spĂ©cifique Ă ces jours prĂ©cĂ©dents l’opĂ©ration annuelle.

Le Black Friday sur Amazon, c’est comment ?

Dans le reste du monde, Black Friday sur Amazon se tiendra le vendredi 27 novembre, le jour après Thanksgiving. En France, la dĂ©cision a Ă©tĂ© prise de repousser l’opĂ©ration au vendredi 4 dĂ©cembre, ce qui laisse le temps aux commerces de rouvrir leurs portes et de participer Ă l’Ă©vĂ©nement alors que la crise est prĂ©sente. S’il y a des modifications du calendrier cette annĂ©e, Amazon et les marchands dĂ©voilent dĂ©jĂ des tonnes de promotions cette semaine.

Comme les choses sont un peu diffĂ©rentes, Black Friday ne porte pas ce mĂŞme nom chez tous les marchands cette annĂ©e. Dans les faits, l’opĂ©ration spĂ©ciale prix barrĂ©s se tient quand mĂŞme sur les plateformes en lignes. Toutes affichent dĂ©jĂ des offres agressives, Ă l’exemple du marchand Amazon, mais aussi de Rakuten, Fnac ou Darty. Les marques premium sont concernĂ©es par des deals qui peuvent faire chuter les prix des produits jusqu’Ă -30% ou mĂŞme -50%.

Lors de cette Ă©dition du Black Friday, Amazon ou Fnac Ă©tendent les deals Ă toutes les catĂ©gories de produits. Loin de se restreindre Ă la thĂ©matique high-tech qui inclut de belles offres sur les smartphones, les ordinateurs ou les tablettes, les marchands ne s’arrĂŞtent pas lĂ . On retrouve des bons plans de choix sur le sport, les DVD, la mode, les jouets ou encore la santĂ© et la puĂ©riculture. Si vous avez pour but de faire vos cadeaux de NoĂ«l en profitant des meilleurs prix, c’est le moment d’en profiter.

Les promotions en cours ont sĂ©duit des milliers de clients au cours de la semaine, cela sera encore le cas aujourd’hui. Et pour cause, les commerçants sont toujours fermĂ©s, ce qui pousse les français Ă se tourner vers les achats en ligne. Ce Black Friday anticipĂ© sur Amazon et les autres plateformes est une excellente opportunitĂ© de faire de belles affaires sur des rĂ©fĂ©rences de choix sans se presser le jour officiel de l’opĂ©ration.

Les meilleures offres de l’annĂ©e

Lors des précédentes éditions du Black Friday, Amazon et les autres marchands avaient pour habitude de concentrer la majorité des promotions. Cette année, plusieurs marques affichent aussi une forte présence en ligne avec des deals choc. Par exemple, Dyson et Samsung se démarquent en présentant des offres de choix directement sur leur site officiel.

Lors de cette Black Friday Week avant l’heure, des marques premium ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de prix barrĂ©. Amazon a fait fort avec une forte remise sur les excellents AirPods 2 d’Apple, faisant chuter leur prix de 179 euros Ă 139 euros. Fnac n’a pas hĂ©sitĂ© non plus Ă casser le prix de la Microsoft Surface Pro 7 de -40% par rapport Ă son prix de base. Enfin, le Redmi Note 9 Pro atteint un prix inĂ©dit sur AliExpress.

Pendant ce Black Friday anticipĂ© par Amazon et de nombreux marchands, les iPhone 12 n’ont pas Ă©tĂ© oubliĂ©s. RED by SFR a fait tomber le prix de chaque modèle de 50 euros, une petite remise qui fait plaisir sur des smartphones aussi rĂ©cents. Samsung n’a pas tremblĂ© quand il a fallu afficher des deals sur le Galaxy S20. Le tĂ©lĂ©phone revient Ă 649 euros avec un bracelet Fit 2 offert (valeur de 59,99 euros) et un bonus Ă la reprise de votre ancien smartphone de 100 euros.

C’est un fait, les promotions affichĂ©es sont folles. Par contre, plusieurs produits sont dĂ©jĂ en rupture de stock et ils ne seront pas disponibles Ă la date officielle du Black Friday sur Amazon et ailleurs. Pour Ă©viter que cela ne se produise ou que les entrepĂ´ts soient surchargĂ©s, toutes les plateformes Ă©talent les deals dans le temps, ce qui explique pourquoi on trouve dĂ©jĂ des offres folles cette semaine.

Une flexibilité inédite sur internet

La Black Friday Week a dĂ©jĂ commencĂ© dans les autres pays du monde, mais pas en France. En attendant le dĂ©but de l’opĂ©ration, les marchands en ligne montrent dĂ©jĂ qu’ils vont aborder cette Ă©dition avec des offres de folie, car c’est dĂ©jĂ le cas cette semaine. On a pu voir des pĂ©pites sur des produits aussi premium que populaire.

Tant qu’Ă s’adapter, Amazon change ses habitudes lors de cette pĂ©riode prĂ© Black Friday. Les français peuvent sĂ©curiser leurs cadeaux de NoĂ«l dès maintenant tout en bĂ©nĂ©ficiant des meilleurs prix affichĂ©s cette semaine. Le marchand vous permet de faire des retours jusqu’au 31 janvier 2021, que ce soit un ou sur plusieurs produits. C’est Ă©videmment valable sur tous les achats que vous pourrez faire aujourd’hui.

Pour leur part, Fnac, Darty et Cdiscount permettent Ă leurs clients de faire un retour dans les 14 jours suivant la livraison. Pendant son Black Friday, Dyson a poussĂ© ce mĂŞme dĂ©lai Ă 30 jours. On rappelle que la marque s’en tient au calendrier standard, l’opĂ©ration est donc en cours jusqu’au 30 novembre sur le site officiel.

