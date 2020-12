Black Friday : les 10 offres FOLLES à ne pas rater vendredi 🔥

Dans la lignĂ©e de Black Friday, Amazon, Cdiscount et consorts dĂ©voilent encore de belles promotions. Tous les marchands ou presque ont dĂ©cidĂ© de prolonger l’opĂ©ration sous le terme « les offres de NoĂ«l ». Si vous voulez faire des Ă©conomies de choix sur les courses de NoĂ«l, voici notre sĂ©lection des offres toujours en cours.

Black Friday ne s’est pas passĂ© de la mĂŞme manière que les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes en 2020. En effet, les marchands ont acceptĂ© de reporter l’opĂ©ration d’une semaine en France en raison de la crise sanitaire. Les commerces ont pu rouvrir dans les temps afin de participer Ă l’opĂ©ration. Cette Ă©dition a eu lieu le 4 dĂ©cembre en France alors qu’elle s’est produite le vendredi prĂ©cĂ©dent dans les autres pays.

Certains acteurs n’ont pas pu changer leur calendrier pour cette Ă©dition spĂ©ciale Black Friday. Plusieurs d’entre eux ont dĂ©cidĂ© de prĂ©senter une alternative Ă l’Ă©vĂ©nement Ă la date du vendredi 27 novembre. En consĂ©quence, les promotions se sont Ă©talĂ©es sur presque 2 semaines en cette annĂ©e, si bien que de nombreux français ont pu faire des Ă©conomies sur la pĂ©riode. C’est encore possible avec des milliers de bons plans premium toujours en cours.

Un Black Friday premium sur Amazon

Pour ce Black Friday, Amazon a fait très fort. Le cyber-marchand avait dĂ©jĂ montrĂ© de quoi il Ă©tait capable durant le Prime Day du mois d’octobre. Cet Ă©vĂ©nement spĂ©cial correspond Ă l’anniversaire du groupe avec des tonnes de promotions sur une multitude de produits, c’est une des opĂ©rations de la plateforme. Le Black Friday reste un des plus gros Ă©vĂ©nements pour Amazon en France mĂŞme si le Prime Day prend de l’ampleur chaque annĂ©e.

Amazon fait fort pour le Black Friday, mais l’opĂ©ration ne comprend pas uniquement la prĂ©sence de la plateforme. Le marchand est en concurrence direct avec des acteurs français qui ont une bonne force de frappe Ă l’instar de Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger. D’autres plateformes internationales et des marques sont aussi de la partie. Pour cette Ă©dition, Samsung et Dyson ont mis la barre très haute avec des bons plans sur leurs sites officiels.

On le disait, Black Friday sur Amazon est fini. C’est loin d’empĂŞcher le marchand Ă continuer les promos, on retrouve deux types de deals sur le site en ligne. Les offres flash durent quelques heures, elles attirent beaucoup parce qu’elles visent des produits populaires, mais elles disparaissent vite. Les secondes sont des promotions en fil rouge qui peuvent durer un peu plus longtemps que les premières.

Durant cette Ă©dition de Black Friday, Amazon a dĂ©jĂ vu plusieurs ruptures de stock. MĂŞme des produits qui n’ont pas eu droit Ă des remises ont disparu de la plateforme marchande. Les iPhone 12 ont quittĂ© de cette dernière lors de l’opĂ©ration alors qu’ils n’Ă©taient pas visĂ©s par des rĂ©ductions. Les deals encore en cours partent très vite.

Lors de cette fin d’annĂ©e, tous les acteurs ont dĂ» prendre soin de leur gestion de stock. Avant mĂŞme que Black Friday sur Amazon et les autres sites web ne commencent, ceux-ci Ă©prouvaient dĂ©jĂ des difficultĂ©s avec les flux de commandes. Cela s’explique par le fait que les français sont habituĂ©s Ă faire leurs achats sur internet depuis le dĂ©but de la crise sanitaire.

Quels sont les meilleurs deals pour ce vendredi ?

Encore en cours mĂŞme après Black Friday, cette offre de folie ne vient pas du marchand Amazon. RED by SFR a crĂ©Ă© la surprise en dĂ©voilant une excellente promotion sur les nouveaux iPhone 12. Afin de faire connaĂ®tre son site e-commerce, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com a tout simplement dĂ©voilĂ© une promo de 50 euros et une ODR de 100 euros sur chaque version de cette nouvelle gamme.

En plus de cette offre sur les iPhone 12, on retrouve aussi une belle offre signĂ©e Cdiscount sur le Mi 10 Lite 5G. Également au top lors de cette Ă©dition du Black Friday, l’acteur français met en avant une remise de 40% sur le tĂ©lĂ©phone Xiaomi. On rappelle que cet entrĂ©e de gamme est sur le marchĂ© depuis moins de six mois. Avec cette remise via une ODR, il passe Ă seulement 249 euros au lieu 349 euros Ă son tarif de base. C’est le meilleur tarif depuis sa sortie.

Une autre marque a eu droit Ă de beaux deals pendant Black Friday, mais pas sur Amazon. Les aspirateurs Dyson ont attirĂ© Ă©normĂ©ment de monde quand le site officiel a dĂ©voilĂ© ses offres au point que les modèles sans fil sont en ce moment en rupture sur la boutique officielle. CĂ´tĂ© revendeur, c’est Cdiscount qui pousse un deal de choix sur le V7.

Ces produits ne sont qu’une infime partie des deals poussĂ©s suite Ă Black Friday sur Amazon, Cdiscount et consorts. Il faut un peu de temps pour dĂ©couvrir les meilleures offres encore en cours sur les sites marchands. Si l’opĂ©ration annuelle a pris fin, les cyber-marchands mettent toujours Ă l’honneur des tonnes de produits Ă des prix mini, c’est une belle occasion pour faire des Ă©conomies avant les fĂŞtes.

Vérifiez les délais de livraison

Pendant le Black Friday, Amazon a Ă©tĂ© dans l’obligation de dĂ©caler les dĂ©lais de livraison de certains produits. Pensez Ă vĂ©rifier les dates avant de valider votre commande pour vous assurer que les produits arrivent avant NoĂ«l si c’est votre objectif. Le marchand amĂ©ricain a rallongĂ© son dĂ©lai de rĂ©tractation au 31 janvier, ce qui vous laisse tout le temps de faire des retours en cas de besoin.

Les deals sont encore nombreux aujourd’hui. Black Friday chez Amazon a beau ĂŞtre terminĂ©, les promotions sur la plateforme marchande continuent Ă un rythme soutenu. Vous avez encore le temps de faire de belles Ă©conomies sur vos achats ce vendredi de fin d’annĂ©e. Si vous ne souhaitez pas passer trop de temps Ă regarder les offres, notre guide peut vous aider Ă y passer moins de temps.

