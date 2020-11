Black Friday : 10 offres hallucinantes pour ce mercredi 🔥

Black Friday sur Amazon, Cdiscount et Fnac commence officiellement dans quelques jours. Pourtant, on trouve dĂ©jĂ des offres promos sĂ©duisantes sur des produits apprĂ©ciĂ©s du grand public. Ci-dessous, nous avons mis en place une sĂ©lection de bonnes affaires pour ce mercredi. La majoritĂ© d’entre elles concerne les deals dans la high-tech.

Si vous connaissez un peu Black Friday sur Amazon ou ailleurs, vous savez que cette opĂ©ration est massive dans le monde. En quelques annĂ©es, l’Ă©vĂ©nement a pris une ampleur consĂ©quente dans l’Hexagone, il est plus attirant que les soldes ou les French Days. Le mois de novembre est assez calme du cĂ´tĂ© du e-commerce, ce qui lĂ©gitime encore davantage la place de cette opĂ©ration.

Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty a lieu Ă une pĂ©riode de l’annĂ©e qui est assez dĂ©cisive. Et pour cause, l’opĂ©ration a lieu Ă quelques semaines de NoĂ«l, vous pouvez vous tourner vers les offres pour sĂ©curiser tous vos achats de fin d’annĂ©e. Aucune thĂ©matique de produits n’est mise de cĂ´tĂ©, que ce soit la high-tech, la dĂ©coration, la santĂ©, la culture ou encore la mode et le bricolage.

Black Friday sur Amazon… avant l’heure !

Black Friday et Amazon sont liĂ©s, mais le marchand n’est le crĂ©ateur de l’opĂ©ration. En effet, tous deux viennent des USA et la plateforme a contribuĂ© Ă l’importation de l’Ă©vĂ©nement dans d’autres pays au fil des annĂ©es. Que ce soit en France ou autre part, chaque Ă©dition remporte un vif succès sur le web au mois de novembre. Si Amazon a importĂ© l’opĂ©ration dans l’Hexagone, il est loin d’ĂŞtre le seul acteur prĂ©sent sur internet.

Comme les autres années, les français attendent cette période pour faire des économies sur leurs achats. Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et autres offrent la possibilité de baisser son budget, car beaucoup de produits plutôt premium deviennent accessibles à un plus grand nombre. Tous les marchands affichent des promotions de folie depuis le début du mois.

En ce dĂ©but de semaine, des produits de choix ont dĂ©jĂ eu droit Ă des remises très compĂ©titives. Parmi les bons plans, on a pu voir passer des remises sur les AirPods 2, Microsoft Surface Pro 7 ainsi que le Redmi Note 9 Pro, pour ne citer que ces exemples. Les rĂ©ductions grimpaient parfois jusqu’Ă -40%, vous n’avez pas Ă attendre la date officielle de Black Friday pour faire des Ă©conomies.

Black Friday sur Amazon devrait bien avoir lieu, mais sa tenue est encore incertaine. Des incertitudes planent encore sur l’Ă©vĂ©nement cette annĂ©e en raison du contexte sanitaire. Mieux vaut prendre de l’avance en anticipant avec les deals dĂ©jĂ en ligne sur Amazon, Cdiscount ou Fnac. Si l’opĂ©ration n’est pas encore d’actualitĂ©, les cyber-marchands dĂ©voilent dĂ©jĂ des offres dingues pouvant atteindre les -80%.

Le Black Friday, une opération premium

Hors Black Friday et pendant, Amazon présente deux types de bons plans différents. Il y a les offres flash, des remises souvent élevées qui concernent des produits très populaires. Par contre, elles ont vocation à être limitées par les stocks autant que par le temps. Sur le site e-commerce, on retrouve un compteur qui affiche le temps restant et les exemplaires encore disponibles.

D’autre part, la plateforme marchande dĂ©voile aussi des offres qui restent disponibles plus longtemps. Elles peuvent aussi concerner des produits de choix, c’est dĂ©jĂ le cas alors que Black Friday sur Amazon n’a pas encore vraiment dĂ©marrĂ©. On retrouve des deals de ce type sur les ampoules connectĂ©es Philips Hue, les aspirateurs iRobot ainsi que de nombreux smartphones comme ceux de Huawei ou Xiaomi.

Au Black Friday, Amazon, Cdiscount et Fnac affichent des nouveaux deals tous les jours, c’est dĂ©jĂ le cas depuis le dĂ©but du mois de novembre. Les offres sont largement Ă la hauteur de celles qu’on peut trouver durant l’opĂ©ration annuelle. C’est parfait pour dĂ©buter Ă prendre de l’avance sur ses cadeaux de NoĂ«l tout en profitant des fortes rĂ©ductions.

La situation sanitaire complexifie beaucoup de secteurs cette annĂ©e, dont celui du e-commerce. Le Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty devrait bien avoir lieu. Toutefois, tous les acteurs de cette opĂ©ration se posent des questions sur la logistique et les ruptures de stock. Plusieurs marchands ont dĂ©jĂ fait face Ă ces dernières lors du confinement, une situation qui pourrait se renouveler en cette pĂ©riode de fin d’annĂ©e.

Choisir ses cadeaux de Noël en toute détente

Plusieurs marchands affichent dĂ©jĂ des ruptures de stocks sur certaines rĂ©fĂ©rences de thĂ©matiques comme la high-tech ou les jouets, des catĂ©gories de produits Ă succès. Black Friday sur Amazon dĂ©bute dans moins de 10 jours, mais vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă commencer vos achats dès maintenant. Le marchand en ligne vous permet de faire des retours jusqu’au 31 janvier 2021.

Le reste de l’annĂ©e, le leader du e-commerce permet Ă ses clients de se rĂ©tracter durant 30 jours après une livraison. Lors de Black Friday, Amazon a dĂ©cidĂ© de repousser un peu ce dĂ©lai, ce qui est bien utile pour prĂ©parer les fĂŞtes de fin d’annĂ©e sans aucun stress. Par contre, Cdiscount ou Darty sont restĂ©s sur une pĂ©riode de rĂ©tractation de 14 jours.

Black Friday sur Amazon et les autres plateformes devraient se tenir, mais il reste encore compromis. Cela explique pourquoi les acteurs prĂ©sents lors de cette opĂ©ration cassent les prix depuis le dĂ©but du mois de novembre, on retrouve d’ailleurs des deals sur Cdiscount et Fnac. On ne s’attendait pas une prĂ©sence aussi forte des deux français, mais ils sont bel et bien au rendez-vous.

Dans tous les cas, les stocks sont limitĂ©s sur toutes les plateformes marchandes. Il est conseillĂ© de ne pas patienter jusqu’Ă Black Friday (sur Amazon et ailleurs) et de commencer Ă sĂ©curiser ses cadeaux de NoĂ«l de suite. En plus, vous pouvez très bien acheter un produit de suite et le renvoyer si vous voyez le mĂŞme moins cher en ligne pendant l’opĂ©ration.

