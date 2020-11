Black Friday : les 10 offres à prix cassé en ce vendredi 🔥

Initialement, Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac devait se tenir le 27 novembre. Mais pour cette édition, les choses sont un peu différentes. À cause de la crise sanitaire, certains marchands ont accepté l’invitation du gouvernement à décaler l’événement. En attendant le démarrage officiel, les acteurs affichent déjà des promos chaque jour. Notre sélection pour ce vendredi.

Voir toutes les offres

On le disait, Black Friday sur Amazon et les autres plateformes e-commerce sera un peu différent cette année. Si certains acceptent de repousser l’événement, d’autres se lancent dans des alternatives. De son côté, Fnac a par exemple choisir de faire une opération « libérez le pouvoir de Noël » tandis que Darty met en avant l’opération « des promos plein la hotte ». Dans tous les cas, il s’agit de journées de promotions où il sera possible de faire des économies.

Si le nom évolue, les offres restent à la hauteur de l’opération initiale. Depuis quelques jours, on peut voir des deals semblables à ceux du Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty. Dans tous les cas, les quantités disponibles sont très limitées et il faut être vif. Les boutiques physiques étant fermées, les offres sur internet ont tendance à disparaitre assez vite.

Profiter du Black Friday avant l’heure

Black Friday et Amazon sont liés, mais ce n’est pas l’unique marchand qui profite de l’opération. Il a bel et bien contribué à importer l’événement en France il y a quelques années déjà, sauf qu’il est désormais loin d’être le seul acteur lors de ce dernier. Quatre vingt pourcent du chiffre d’affaires de l’édition de 2019 s’est fait en boutiques physiques, ce qui veut dire que 20% ont été faits en ligne. Sur ces 20%, Amazon ne représente que la 20%, ce qui veut dire que les autres ont leur espace.

En comparaison avec les soldes en janvier, le Black Friday sur Amazon et ailleurs se place comme un événement premium. On retrouve des marques très populaires —toutes (ou presque) sont concernées par des promotions pour cette opération. Dans le domaine de la high-tech, on retrouve par exemple Apple, Microsoft, Bose, Samsung ou encore Philips et Sony. Toutes les catégories de notre liste affichent des deals sur des grandes marques.

Depuis début novembre, plusieurs deals ont été mis en avant avant Black Friday, chez Amazon ou ailleurs. Le marchand américain a tout simplement fait chuter le prix des AirPods Pro tandis que Fnac a affiché un deal sur la Microsoft Surface Pro 7 et que Cdiscount a publié des deals sur les vélos. Selon les deals, vous pouvez réaliser des économies qui se chiffrent à quelques centaines d’euros.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Un stock très limité chez les marchands

C’est indéniable, les marchands en ligne ont de l’avance sur les commerçants traditionnels depuis que la crise sanitaire a commencé il y a plusieurs mois. Cela n’empêche pas qu’ils sont aussi visés par des difficultés à plusieurs niveaux, dont certaines pouvant impacter les clients. En effet, on retrouve plusieurs ruptures de stock sur des produits populaires, ces références ne seront certainement pas de retour au Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou autre.

Lors de ce Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres marchands ne seront pas seuls en ligne. Plusieurs marques internationales prévoient bel et bien de répondre présent, comme AliExpress, Dyson ou des fournisseurs de VPN. Ces marchands en ligne ne prévoient pas de décaler l’opération, ils ont prévu de dévoiler des deals qui devraient aider les clients à faire des économies pour la fin d’année.

Chaque cyber-marchand met en avant les promotions de manière différente pour le Black Friday. Amazon fait des ventes flash ou des promotions continues dans le temps. Les premières sont compétitives, mais elles ne restent pas plus de quelques heures en ligne. Les clients doivent se rendre souvent sur la plateforme pour voir si de nouvelles offres ont été présentées sur le site. Notre liste dynamique a pour but de vous aider à y voir plus clair rapidement.

Notre sélection est mise à jour tout au long de la journée et de l’opération, ce qui devrait vous aider à gagner du temps. N’hésitez pas à mettre cette page web en favori afin d’accéder plus vite aux meilleures offres de la journée en ce Black Friday anticipé par Amazon et ses homologues. Nous avons essayé de mettre en avant tous les meilleurs prix afin de vous donner un accès direct à des deals de qualité.

Amazon avance une petite surprise

Black Friday sur Amazon n’a pas encore commencé et le marchand envoie déjà du lourd. Il permet un peu plus de souplesse à ses clients en leur donnant plus de temps pour faire un retour en cas de besoin. De leur côté, Cdiscount, Fnac ou Darty sont à 14 jours, la limité légale en France. En temps normal, Amazon offre 30 jours à ses clients pour rendre un produit, mais c’est un peu différent en cette période particulière.

Pour permettre à ses clients de sécuriser leurs achats de Noël de suite, Amazon rallonge son délai de retour jusqu’au 31 janvier 2021. C’est une date fixe, peu importe les achats que vous faites à partir de maintenant. Vous avez tout le temps de profiter de ces offres pré Black Friday et de sélectionner vos cadeaux de Noël sans frais. Si certains produits ne plaisent pas, vous pourrez très bien les renvoyer durant tout le mois de janvier.

On le disait, les stocks vont être limités pour Black Friday sur Amazon et ailleurs cette année. Les marchands doivent faire face à des stocks restreints, les ruptures peuvent se produire à tout instant selon les références —même avant le début de l’opération. C’est le moment de faire des économies sur des articles aussi premium que populaires.

Pour voir tous les deals, c’est ici :

Voir toutes les offres