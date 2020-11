Black Friday : découvrez les 10 offres XXL pour ce jeudi 🔥

En attendant le Black Friday, Amazon et consorts s’emploient dĂ©jĂ activement Ă publier de nouveaux bons plans chaque jour. Si Fnac et Darty ont choisi de mettre en avant des opĂ©rations alternatives, ils recensent aussi des milliers de bonnes affaires. Ci-dessous, voici notre guide avec les offres pour ce jeudi.

Cette annĂ©e, le Black Friday ne sera pas comme les autres. Certains marchands ont fait le choix de mener des opĂ©rations alternatives, qui se rapprochent toutefois du concept du Black Friday. C’est le cas par exemple du groupe Fnac, qui va lancer son opĂ©ration « libĂ©rez le pouvoir de NoĂ«l ». Chez Darty, on retrouve un Ă©vĂ©nement « des promos plein la hotte ». A priori, Amazon et Cdiscount communiqueront sur le concept amĂ©ricain.

Dans tous les cas, quelle que soit la dĂ©nomination, on peut s’attendre Ă voir de très belles offres. Depuis quelques jours dĂ©jĂ , on voit arriver des milliers de bons plans spĂ©ciaux Black Friday chez Amazon, Cdiscount et consorts. Attention, certains sont dĂ©jĂ finis en raison des stocks Ă©chus. Alors que les commerces sont encore fermĂ©s, l’e-commerce est littĂ©ralement pris d’assaut.

Comment profiter du Black Friday ?

Si Black Friday est liĂ© Ă Amazon, il n’est pas le seul marchand Ă en profiter. Si c’est le second qui a importĂ© le premier dans l’Hexagone, il s’est depuis fait rejoindre par des centaines de commerçants. L’an dernier, c’est mĂŞme 80% du chiffre d’affaires de cette pĂ©riode qui a Ă©tĂ© assurĂ© par des boutiques physiques. Sur le chiffre d’affaires en ligne, Amazon n’en reprĂ©sente en moyenne que 10%.

En attendant le Black Friday, Amazon, Cdiscount et tous les autres ont dĂ©jĂ sorti de très belles affaires. Vous pouvez faire des Ă©conomies sur toutes les catĂ©gories de produits, sans aucune exception. Sur internet, on retrouve des deals sur la tĂ©lĂ©phonie, les ordinateurs, la mode, la dĂ©coration ou encore le bricolage. Il suffit d’aller sur les principaux sites e-commerce pour dĂ©couvrir l’ampleur des promotions.

Contrairement aux soldes, le Black Friday sur Amazon et consorts est une opĂ©ration « premium ». Vous aurez donc des marques premium et des produits populaires qui sont en promotion. Parmi ces dernières, on peut Ă©voquer Apple, Microsoft, Samsung ou encore Sony dans l’Ă©lectronique. Dans chacune des thĂ©matiques mentionnĂ©es plus haut, il y a des marques connues qui sont en promo.

Depuis le dĂ©but du mois de novembre, on a vu quelques pĂ©pites pour ce Black Friday : Amazon a cassĂ© les prix des AirPods Pro, Fnac a baissĂ© de 40% le prix d’une Surface Pro 7, et Cdiscount se montre compĂ©titif sur les vĂ©los Ă©lectriques. Au final, vous pouvez faire une Ă©conomie de quelques centaines d’euros en profitant de tous ces bons plans sur internet.

Le stock sera très restreint cette année

Si les marchands en ligne s’en sortent mieux que les commerçants traditionnels depuis le dĂ©but de la crise sanitaire, ils Ă©prouvent quand mĂŞme de vraies difficultĂ©s. Parmi les enjeux, le stock est un paramètre qui pourrait directement impacter les clients. De nombreuses rĂ©fĂ©rences sont dĂ©jĂ en rupture de stock sur internet : on ne les verra donc pas au Black Friday, ni sur Amazon, ni autre part.

Pour ce Black Friday, Amazon et les marchands gĂ©nĂ©ralistes ne seront pas les seuls. Il y a Ă©galement des marques en direct qui ont prĂ©vu de faire des remises. C’est le cas par exemple de Samsung, Dyson ou autres fournisseurs de VPN qui veulent profiter de cette opĂ©ration. Tous ont l’intention de proposer des rĂ©ductions aux français pour les aider Ă bien terminer l’annĂ©e.

Sur chacun des sites, les promotions pour Black Friday sont mises en avant de manière différentes. Sur Amazon par exemple, il y a des ventes éclair et des promos en continu. Les ventes flash sont les plus populaires, mais elles peuvent partir en tout juste quelques minutes. Cela pousse aussi les clients à revenir de manière régulière pour découvrir les bons plans. Notre sélection ci-dessus vous donne les dernières offres à jour en ce jeudi.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de fouiller sur chacun des sites, notre sĂ©lection sera mise Ă jour en direct et tout du long. Il suffit donc de mettre cette page dans vos favoris pour accĂ©der Ă tous les meilleurs deals high-tech pour Black Friday sur Amazon et consorts. Nous faisons au mieux pour dĂ©nicher le meilleur prix Ă travers les plateformes, et vous proposer les plus belles rĂ©ductions.

Amazon étend la période de retours

Avant mĂŞme Black Friday, Amazon a dĂ©cidĂ© de proposer Ă ses clients un peu de souplesse sur leurs achats. A tout instant, aujourd’hui dĂ©jĂ , vous aurez une pĂ©riode plus longue pour rendre vos achats. Par dĂ©faut, Cdiscount, Fnac ou Darty proposent 14 jours (minimum lĂ©gal). Sur Amazon, cette pĂ©riode monte Ă 30 jours par dĂ©faut. Cela dit, cette annĂ©e, il en va un peu diffĂ©remment.

En effet, pour soutenir les achats de NoĂ«l avant l’heure, Amazon Ă©tend la pĂ©riode jusqu’au 31 janvier 2021. C’est une date fixe, quels que soient vos achats avant NoĂ«l. Vous pouvez donc profiter de ces jours avant Black Friday pour faire les courses de NoĂ«l, sans avoir Ă vous inquiĂ©ter des 30 jours de retour. Si le cadeau ne plait pas, il suffira juste de le retourner sans aucun frais.

Une chose est sĂ»re, les stocks seront très limitĂ©s cette annĂ©e. Pour le Black Friday, Amazon et tous les autres sont assez tendus. La rupture de stock peut arriver Ă tout moment, avant mĂŞme la date fatidique. Si vous ne voulez pas rater une occasion de faire des Ă©conomies, c’est le moment de foncer. Dans quelques jours, il sera peut-ĂŞtre trop tard.

