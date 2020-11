Black Friday : 10 pépites jusqu’à -80% ce vendredi matin 🔥

Black Friday sur Amazon, Fnac et Darty devaient initialement avoir lieu aujourd’hui, vendredi 27 novembre. En raison de la crise, il est donc reporté à la semaine prochaine, mais les marchands n’ont pas attendu pour faire de (grosses) promotions. Ci-dessous, notre sélection des meilleures offres du jour.

On le disait, Black Friday chez Amazon ou Fnac devait commencer ce vendredi 27 novembre. Mais pour cette édition, l’opération a été repoussée au 4 décembre à cause de la crise sanitaire. Si la date est repoussée, l’événement reste le même. Les plateformes en ligne prennent toutes de l’avance en affichant déjà des remises très agressives dès aujourd’hui.

Cette année, quelques marchands présentent des alternatives au Black Friday traditionnel. Chez Fnac, on retrouve l’opération « Des promos plein la hotte », tandis que chez AliExpress, c’est l’événement baptisé « Hottes Days » qui se termine déjà aujourd’hui. Amazon a décidé de ne pas donner de nom particulier à cette édition un peu différente des autres.

Y a-t-il Black Friday sur Amazon ?

Dans tous les autres pays du monde, Black Friday sur Amazon et les autres marchands a bel et bien lieu ce vendredi 27 novembre. C’est uniquement en France que l’opération a été décalée au vendredi 4 décembre afin de laisser l’occasion aux commerces physiques de rouvrir et de rattraper cette période de crise. Le calendrier change, mais cela n’empêche pas Amazon et les autres marchands en France de dévoiler des tonnes de deals ce jour.

Cette édition étant un peu particulière, Black Friday n’est pas évoqué directement sur toutes les plateformes marchandes. Si le nom change, l’événement reste le même chez les marchands en ligne. D’ailleurs, ils n’ont pas attendu le coup d’envoi officiel pour lancer d’excellentes promotions aujourd’hui. Les géants Amazon, mais aussi Fnac, Darty ou Rakuten n’y vont pas de main morte.

Durant ce Black Friday, Amazon, Fnac ou encore Darty s’attaquent à toutes les thématiques. Il y a évidemment des deals de folie sur la high-tech, que ce soit les smartphones, les téléviseurs ou les ordinateurs. Mais on retrouve aussi des offres de choix sur les autres catégories comme le sport, la mode, les jouets, la santé, la culture et autres. Si vous pensez à faire vos cadeaux de Noël tranquillement, c’est le bon moment pour passer à l’action.

Depuis le début de la semaine, les marchands affichent des offres flash —et autant dire qu’elles ont été prises d’assaut. Sans surprise, cela sera encore le cas aujourd’hui, car les boutiques physiques sont encore fermées et les français se tournent vers les achats sur internet. Ce pré Black Friday sur Amazon, Fnac et Darty est une bonne opportunité pour se faire plaisir de suite sans avoir à se stresser le jour officiel de l’opération, le tout en faisant de fortes économies.

Des deals de folie pour 2020

Au cours des dernières années, Black Friday sur Amazon et les plateformes marchandes concentraient la grosse majorité des offres en ligne. Mais cette année, de nombreuses marques ont pris la décision de présenter des offres directement sur leur e-boutique officielle. Lors de cette édition qui n’a pas encore officiellement commencé, Samsung et Dyson règnent en maître et permettent aux français de faire de belles affaires.

À l’aube du Black Friday, de nombreuses marques haut de gamme sont visées par les deals. Fnac a profité de la période pour dévoiler une remise de -40% sur l’excellente tablette Surface Pro 7, présentée il y a un an à peine. Amazon a cassé le prix des AirPods 2 d’Apple en faisant chuter ce dernier de 179 euros à 139 euros. AliExpress n’est pas en reste avec une offre de choix sur le Redmi Note 9 Pro et le Poco M3.

Lors de ce Black Friday anticipé sur Amazon et ailleurs, on a même pu voir un deal sur les nouveaux iPhone 12. RED by SFR a surpris avec une remise immédiate de 50 euros sur toutes les versions dévoilées il y a quelques semaines à peine. La marque Samsung met la barre haute aussi avec un deal qui fait passer le Galaxy S20 sous la barre des 650 euros. En bonus, un bracelet Fit 2 offert (d’une valeur de 59,99 euros) et une jolie prime à la reprise de votre ancien téléphone.

Si les offres en cours sont belles, de nombreuses références sont déjà concernées par les ruptures de stock. Cela veut dire que ces produits ne pourront pas être de retour lors du lancement officiel de Black Friday. Les marchands tentent d’étaler les offres au mieux afin d’éviter cela tout en gardant les entrepôts à flots. C’est aussi ce qui explique les deals de folie qu’on a pu voir au cours de la semaine et encore ce vendredi.

De la souplesse sur vos achats

Le Black Friday est officiellement en cours dans le reste du monde, mais il faut attendre encore un peu en France. Tous les marchands montrent déjà qu’ils vont être très agressifs lors de cette nouvelle édition. Des produits aussi premium que populaires ont droit à des remises et cela sera encore le cas vendredi prochain.

Quitte à modifier ses habitudes, Amazon a décidé de faire quelques changements avant Black Friday. Il permet désormais aux clients de faire tous leurs cadeaux de Noël à prix barrés dès maintenant, avec un filet de sécurité. En effet, vous pouvez effectuer des retours jusqu’au 31 janvier 2021. C’est valable dès ce jour et sur tous les produits que vous souhaitez renvoyer, ce qui vous laisse tout le loisir de commencer vos achats pour les fêtes.

Fnac et Darty proposent un délai de rétractation de 14 jours suite à la livraison, c’est le cas de la majorité des marchands. De son côté, Dyson permet aux clients de faire des retours pendant 30 jours. La marque d’électroménager premium a décidé de maintenir l’opération à la date annuelle, il faut donc profiter des dernières heures pour faire des économies.

