Black Friday : les 10 promos folles à saisir ce mardi matin 🔥

Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac a lieu au mois de novembre, comme d’habitude. Si l’opĂ©ration n’a pas encore commencĂ©, les marchands ont tous modifiĂ© un peu leurs habitudes en raison de la situation sanitaire. Depuis le dĂ©but de cette semaine, ils proposent des remises agressives sur une sĂ©rie de produits très demandĂ©s. Voici les meilleurs deals en cours ce mardi.

En temps normal, Black Friday sur Amazon et les autres sites s’Ă©tale sur quelques jours tout au plus. Mais cette annĂ©e, le marchand amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© de prendre plus de temps pour prĂ©senter ses meilleurs deals. Ses homologues français comme Cdiscount, Fnac ou Darty s’alignent avec des remises sĂ©duisantes. C’est idĂ©al pour anticiper sur les cadeaux des fĂŞtes ou pour se faire plaisir Ă petits prix.

Lors de Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres, les marchands dĂ©voilent habituellement deux types d’offres. Les premières sont les ventes Ă©clair, ce sont des remises immĂ©diates qui sont limitĂ©es dans le temps et dans la limite des stocks disponibles. Ce sont les plus compĂ©titives, mais elles ne restent pas en ligne plus de quelques heures maximum. Ces offres peuvent toucher des marques comme Apple ou Sony, ce qui explique pourquoi elles partent aussi rapidement.

Fnac Darty, Cdiscount, Amazon sur le podium du Black Friday

De l’autre cĂ´tĂ©, on retrouve des offres en fi rouge. Celles-ci durent logiquement plus longtemps que les deals flash. Ă€ l’occasion du Black Friday, Amazon prend de l’avance avec ce type d’offres, au mĂŞme titre que les marchands français Cdiscount, Fnac Darty. Depuis le dĂ©but du mois de novembre, on repère d’excellents deals sur toutes ces plateformes e-commerce.

Difficile de sĂ©parer Amazon du Black Friday. Et pour cause, le marchand est nĂ© aux États-Unis avant que le marchand en ligne ne contribue largement Ă son exportation dans le monde. L’opĂ©ration est arrivĂ©e en France il y a une dizaine d’annĂ©es, poussĂ©e par la puissante force de frappe de la plateforme US. Depuis, des acteurs français se sont fait une place de choix lors de chaque Ă©dition, ils sont tout autant en mesure de dĂ©voiler d’excellentes offres.

Si Amazon et Black Friday sont Ă©troitement liĂ©s, le cyber-marchand ne reprĂ©sente qu’une lĂ©gère part des ventes de l’opĂ©ration en France. En effet, plus de 80% des ventes de l’Ă©vĂ©nement se font dans les boutiques basiques. Sur ces 20% qui restent, on retrouve de nombreux rivaux de l’amĂ©ricain ainsi que les marques elles-mĂŞmes. Si la plateforme amĂ©ricaine a les arguments pour faire parler d’elle, en partie ses prix de folie, elle est loin de rĂ©gner en maĂ®tre sur cette opĂ©ration annuelle en France.

On le redit, le Black Friday sur Amazon n’a pas encore eu le droit au coup d’envoi officiel. Pourtant, le marchand est bien dĂ©cidĂ© Ă prendre de l’avance avec des promotions de folie en ce mardi. Plusieurs produits aussi apprĂ©ciĂ©s que rĂ©cents sont ciblĂ©s par des deals de qualitĂ©, Ă l’exemple des Redmi Note 9 Pro, des Mi Note 10 ou encore des AirPods Pro. Selon les rĂ©fĂ©rences, les rĂ©ductions peuvent atteindre les -20% ou -30%.

Black Friday, l’opĂ©ration Ă ne pas rater en novembre

En quelques annĂ©es, Black Friday a pris une belle ampleur en France. Amazon est très prĂ©sent grâce Ă ses deals très agressifs, mais cela n’empĂŞche pas Cdiscount, Fnac ou Darty de tirer leur Ă©pingle du jeu. Toutes les plateformes e-commerce se consacrent Ă fond Ă l’opĂ©ration annuelle, une pĂ©riode durant laquelle les remises sont souvent meilleures que lors des soldes ou d’autres opĂ©rations.

Ce mardi, les deals affichĂ©s sont plus qu’Ă la hauteur de nos attentes. Black Friday sur Amazon n’a pas encore commencĂ©, et pourtant toutes les thĂ©matiques de produits profitent dĂ©jĂ de deals compĂ©titifs. C’est logiquement le cas de l’Ă©lectronique et l’informatique, mais aucune catĂ©gorie de produits n’est mise de cĂ´tĂ©. Les remises vont de la culture et la santĂ© aux jeux vidĂ©o en passant par la mode, le bricolage et la dĂ©co. Dans tous les cas, les deals partent très vite.

Lors de ce Black Friday en avant-première, Amazon y va très fort et c’est peu de le dire. Les remises concernent des produits haut de gamme dont le succès n’est plus Ă faire. Les AirPods Pro ont eu droit Ă une chute libre de -25% tandis que les Philips Hue et la Surface Pro 7 ont aussi affichĂ© de fortes chutes.

C’est logique, les meilleurs deals partent en premier. Par « en premier », nous voulons dire en quelques heures Ă peine. L’avantage de ce Black Friday anticipĂ© sur Amazon est que le marchand dĂ©voile des nouveaux bons plans en rafale. En prenant un peu de temps, vous devriez trouver l’objet de votre quĂŞte Ă prix cassĂ©, sachant que des tonnes de rĂ©fĂ©rences sont concernĂ©es. Plusieurs centaines de pages web sont visĂ©es, vous ĂŞtes certain de faire des affaires en fouillant un peu.

Belle surprise sur Amazon

Si Black Friday sur Amazon dĂ©bute bientĂ´t, le marchand a dĂ©jĂ un argument de poids —en plus des milliers de deals dĂ©jĂ en cours. En effet, le marchand a repoussĂ© son dĂ©lai de retour jusqu’au 31 janvier 2021. C’est simple, c’est pile ce qu’il vous faut pour pouvoir commencer Ă choisir vos cadeaux de NoĂ«l dès ce jour. Si besoin, vous pourrez rĂ©aliser vos retours en janvier sans aucune pression. Chez Cdiscount, Fnac Darty et les autres marchands français, ce dĂ©lai est de 14 jours, autant dire que cela ne vous laisse pas le temps d’anticiper les fĂŞtes.

Ce qu’il faut retenir, c’est que tous les deals dĂ©jĂ en cours avant le Black Friday sur Amazon partent très vite. De nombreuses ruptures de stock ont dĂ©jĂ eu lieu depuis l’arrivĂ©e des premières affaires la semaine dernière. Le marchand a Ă©tĂ© dans l’obligation de repousser certains dĂ©lais de livraison en raison de la forte demande. La pĂ©riode n’est pas simple non plus pour le cyber-marchand, qui a Ă©tĂ© forcĂ© de fermer certains de ses entrepĂ´ts tout en faisant aussi face aux ruptures de stock.

