Black Friday Amazon : 7 deals choc à ne pas rater dimanche matin 🔥

Cette année, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac ne sera pas annulé. En revanche, il promet quelques évolutions, notamment en raison de la crise sanitaire. Depuis le début du mois de novembre, ils enchainent les promotions. Ci-dessous, les deals à ne pas manquer en ce dimanche.

Écouteurs sans fil AUKEY à 29€ au lieu de 69€ (coupon)

Voir toutes les offres

Cette annĂ©e, plutĂ´t que de concentrer le Black Friday Amazon sur quelques jours, le marchand a dĂ©cidĂ© de l’Ă©taler dans le temps. Pareil pour Cdiscount, Fnac ou Darty qui ont dĂ©cidĂ© de prendre les devants en soulageant le coĂ»t des dĂ©penses des français. Avec les remises affichĂ©es ce week-end, il est possible de faire de belles Ă©conomies, y compris sur les cadeaux de NoĂ«l.

Comme toujours, le Black Friday chez Amazon et Cdiscount prend la forme de diverses remises. On voit dans un premier temps les ventes flash, qui sont limitées à deux niveaux : le stock et le temps. En général, elles ne durent pas plus que quelques heures. Très souvent, les quelques unités disponibles partent en quelques minutes. Ces ventes flash concernent des marques premium, comme Apple, Samsung ou Microsoft.

Fnac, Cdiscount et Amazon, le trio du Black Friday

De l’autre cĂ´tĂ©, on a des promotions en fil rouge, qui sont lĂ plus durablement. Dans le cadre du Black Friday, Amazon a dĂ©cidĂ© de dĂ©marrer ces offres dès le dĂ©but du mois de novembre. Attention, il n’est pas le seul : les Fnac et consorts font Ă©galement des promotions, comme de nombreux autres e-commerçants. Cela permet ainsi aux français qui sont chez eux de faire des Ă©conomies sur leurs achats.

Si Amazon est souvent associĂ© au Black Friday, c’est parce qu’ils ont une origine commune. En effet, cet Ă©vĂ©nement est nĂ© aux États-Unis il y a quelques dĂ©cennies. Il y a une dizaine d’annĂ©e, il a Ă©tĂ© importĂ© en France pour soutenir les volumes de ventes sur la fin d’annĂ©e. Si Amazon a largement contribuĂ© Ă ce dĂ©veloppement mondial, il reste un acteur parmi d’autres.

En effet, le Black Friday sur Amazon reprĂ©sente une partie minime des volumes en France. Pour rappel, ce sont plus de 80% des volumes de ventes lors du Black Friday qui sont rĂ©alisĂ©s dans des magasins physiques. Ensuite, parmi les 20% restant sur internet, Amazon ne reprĂ©sente qu’une petite partie. Cela dit, il est toujours percutant sur les offres, ce qui a le don de faire parler de lui.

S’il n’a pas officiellement commencĂ© sur Amazon, le Black Friday fait dĂ©jĂ planer son ombre. On voit ainsi des deals sur des produits phares comme les AirPods Pro, le Redmi Note 9 Pro ou encore les Samsung Galaxy S20. Et la plateforme ne fait pas semblant puisqu’elle offre dĂ©jĂ entre 20 et 30% de remise sur ces marques. Quand on sait que ces produits sont sortis dans les derniers mois, l’effort est encore davantage apprĂ©ciĂ©.

Pour dĂ©couvrir les offres, c’est ici que ça se passe :

Voir toutes les offres

Black Friday en novembre

Aujourd’hui, le Black Friday a pris une telle ampleur qu’il est difficile de passer Ă cĂ´tĂ©. Outre Amazon, des marchands comme Cdiscount, Fnac ou Darty ont dĂ©cidĂ© de rapatrier une bonne partie de leur budget sur cette opĂ©ration – au dĂ©triment des soldes. Si les French Days dĂ©marrent très doucement, les soldes sont en perte de vitesse face Ă ce « vendredi noir ».

Ce dimanche, on retrouve encore de très beaux deals, sur tous types de produits. Aucune catĂ©gorie n’a Ă©tĂ© oubliĂ©e pour ces offres prĂ© Black Friday sur Amazon. Si l’Ă©lectronique et l’informatiques jouent un rĂ´le crucial, les autres thĂ©matiques sont aussi en promotion. Parmi elles, le bricolage, la dĂ©coration, la beautĂ© ou encore les jouets sont pris d’assaut. Il faudra ĂŞtre rapide pour ne pas se laisser devancer.

Depuis le dĂ©but de cette ère avant Black Friday, Amazon a dĂ©jĂ proposĂ© quelques belles offres. On voit par exemple les derniers AirPods Pro perdre 25% de leur valeur en dimanche. Il y a quelques jours, un gĂ©nĂ©reux deal sur la Surface Pro 7 a Ă©tĂ© aperçu, sans toutefois durer très longtemps. Pareil pour les Philips Hue, qui ont vu leur prix baisser jusqu’Ă 40%.

Comme vous pouvez l’imaginer, les produits les plus populaires arrivent vite au bout du stock. Pour ce Black Friday, Amazon a toutefois promis tous les jours des milliers de nouvelles offres. Elles seront rĂ©parties sur tout le mois, il faudra donc prendre du temps pour les dĂ©nicher. Ce sont des centaines de pages de bons plans qui sont disponibles sur la plateforme, il faudra fouiller pour trouver son bonheur.

Amazon offre un avantage stratégique

En attendant ce Black Friday, Amazon a dĂ©jĂ pris les devants sur ses concurrents. Un petit dĂ©tail lui permet de distancer ses rivaux : il a dĂ©cidĂ© de rallonger la pĂ©riode de retour au delĂ de NoĂ«l, pour faciliter le retour des cadeaux de NoĂ«l (loupĂ©s). En l’occurrence, les clients peuvent renvoyer leurs achats jusqu’au 31 janvier 2021, et ce, depuis quelques jours. Ça n’est pas le cas chez Cdiscount ou Fnac, qui se limitent toujours au minimum imposĂ© par la loi, Ă savoir 14 jours de retour. Avec Amazon, vous pouvez donc dĂ©jĂ faire vos courses de NoĂ«l en toute sĂ©rĂ©nitĂ©.

Il faudra toutefois se montrer vif, car les ruptures de stock de produits se font dĂ©jĂ sentir. Pour rappel, lors du premier confinement, Amazon avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© contraint de rallonger les dĂ©lais en raison de la forte demande. Le marchand a d’ailleurs expliquĂ© que cette pĂ©riode avait Ă©tĂ© compliquĂ© pour lui, notamment en raison de la fermeture de ses entrepĂ´ts et des stocks limitĂ©s.

Pour voir les promos sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres