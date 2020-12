Black Friday : les 7 deals à ne pas rater au Cyber Monday 🔥

Le Black Friday a eu lieu vendredi, et se termine ce lundi à minuit avec le Cyber Monday. En France, la date avait été reportée, et des promotions chocs ont été lancées chez de nombreux marchands. Pour ne rien manquer des dernières offres, nous avons préparé une sélection ci-dessous pour vous. Le stock est limité, pensez à vous activer pour ne pas regretter. La période de promotions se termine ce soir à minuit !

Cette annĂ©e, le Black Friday sur Amazon s’est tenu le 4 dĂ©cembre en France. Dans le reste du monde, le marchand a dĂ©versĂ© des milliers de promotions le 27/11. Les Fnac, Cdiscount, Darty et consorts sont Ă©galement très actifs avec des belles affaires Ă saisir sur les marques les plus premium. Attention, le stock est de plus en plus limitĂ©, la demande est très forte sur internet en raison du contexte actuel.

Si vous ne savez pas oĂą donner de la tĂŞte, notre sĂ©lection ci-dessus vous donner les meilleures promotions pour ce Black Friday sur Amazon et consorts en cette journĂ©e de Cyber Monday. Encore une fois, c’est le dernier jour du Black Friday, et ce sont les dernières promotions disponibles avant NoĂ«l. Le terme est moins connu, mais conclut chaque annĂ©e cette pĂ©riode de promotions.

Plus que quelques heures pour le Black Friday Amazon

Dans le reste du monde, Black Friday sur Amazon et toutes les autres plateformes a dĂ©marrĂ© Ă la date prĂ©vue. En France, l’opĂ©ration a commencĂ© officiellement Ă la date du vendredi 4 dĂ©cembre et ce tient jusqu’Ă ce lundi, le 7 dĂ©cembre. Cela permet a laissĂ© le temps aux boutiques physiques de rouvrir pour compenser la pĂ©riode en participant Ă cette Ă©dition. Si le calendrier a Ă©voluĂ©, Amazon et le reste des marchands terminent leurs milliers de promotions ce lundi.

Compte tenu du contexte, tous les marchands ne mentionnent pas directement le Black Friday sur les plateformes. Mais si le nom change, l’opĂ©ration a Ă©tĂ© maintenue d’une manière ou d’une autre chez tous les marchands en ligne. Ces derniers ont fait le choix de maintenir les deals jusqu’Ă ce lundi —et autant dire que Fnac, Darty, Amazon et les autres y vont très fort.

Pour ce nouveau Black Friday, Amazon, Fnac et Darty ciblent toutes les catĂ©gories de produits avec leurs offres. La high-tech est Ă l’honneur avec des prix barrĂ©s sur les tĂ©lĂ©viseurs, les tablettes ou les ordinateurs, mais elle n’est pas la seule. Le sport, la culture ainsi que la mode, la santĂ© ou le bricolage sont aussi mis Ă l’honneur chez les marchands. Si vous avez pour objectif de prendre vos cadeaux de NoĂ«l Ă prix mini, c’est le dernier moment pour passer Ă l’action.

Les deals poussĂ©s par les plateformes en ligne ont Ă©tĂ© pris d’assaut ce week-end, c’Ă©tait dĂ©jĂ le cas hier. Cela sera encore le cas en ce lundi, car toutes les offres affichĂ©es permettent de faire de belles affaires chez les marchands en ligne. Au crĂ©puscule du Black Friday sur Amazon, Fnac et Darty, vous avez tout le loisir de vous faire plaisir en rĂ©alisant des Ă©conomies, le tout sans avoir Ă tout faire dans l’urgence le jour officiel de l’Ă©vĂ©nement.

Des promos de folie pour cette fin d’annĂ©e 2020

Durant les dernières annĂ©es, Black Friday sur Amazon, Fnac, Darty et ailleurs avaient tendance Ă proposer la grosse majoritĂ© des offres en ligne. Pour cette Ă©dition, plusieurs marques dĂ©voilent des offres de haut vol directement sur leur site officiel. C’est le cas de Samsung et Dyson, les deux fabricants se sont montrĂ©s très agressifs avec des remises sur des produits premium qui peuvent parfois ĂŞtre très rĂ©cents.

A quelques heures de la fin du Black Friday, des marques premium sont concernĂ©es par les offres en cours —dont des produits ultra populaires. Amazon a fait tomber le prix des AirPods 2 Ă 149 euros au lieu de 179 euros. Fnac a dĂ©voilĂ© un deal fou de -30% sur les PC Portable. Cdiscount a lui Ă©coulĂ© ses stocks de Dyson V7, et de Bose QC 35 II. Aujourd’hui, c’est le Dyson Big Ball qui est le deal du jour.

Ă€ l’occasion de ce Black Friday sur Amazon et ailleurs, mĂŞme les tout nouveaux iPhone 12 ont Ă©tĂ© aperçus en promo. RED by SFR a lancĂ© une offre surprise de 50 euros de remise immĂ©diate sur tous les nouveaux modèles qui datent de quelques semaines Ă peine. Samsung fait aussi très fort avec le Galaxy S20, dont le prix passe sous les 650 euros avec un bonus Ă la reprise et un bracelet Fit 2 offert (d’une valeur de 59,99 euros) .

C’est un fait, certaines des offres actuelles sont dingues. Cependant, de nombreuses rĂ©fĂ©rences sont dĂ©jĂ en rupture de stock, comme elle ont Ă©tĂ© Ă©coulĂ©es pendant ces 4 jours de Black Friday. Les marchands ont du jongler afin d’Ă©viter les ruptures autant que la saturation des entrepĂ´ts. C’est pour cela que des offres aussi premium ont Ă©tĂ© lancĂ©es au cours du week-end.

Cette année, plus de souplesse sur Amazon

Le Black Friday sur Amazon est dĂ©jĂ officiellement en cours depuis vendredi en France, toutes les plateformes font dĂ©jĂ preuve d’une agressivitĂ© qui montre comment elles comptent s’imposer dans cette nouvelle Ă©dition. On voit les dernières remises sur des articles premium de grandes marques, et les stocks sont pour la plupart dĂ©jĂ vides.

Tant qu’Ă faire quelques changements pour ce Black Friday, Amazon met en avant une petite diffĂ©rence Ă prendre en compte. Vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour effectuer des retours sur les produits que vous prenez dès maintenant sur les plateformes. Cela vous permet de commencer vos cadeaux de NoĂ«l de suite tout en bĂ©nĂ©ficiant des meilleures offres en cours, c’est un double avantage de poids Ă cette pĂ©riode de l’annĂ©e.

Fnac, Darty et la majoritĂ© des marchands affichent un dĂ©lai de retour fixĂ© Ă 14 jours après la livraison. Pour sa part, Dyson va jusqu’Ă 30 jours. Sur certains produits Cdiscount propose aussi un retour jusqu’au 31 janvier. Le constructeur se fie au calendrier habituel, ce qui veut dire que le bal des deals a commencĂ© vendredi sur son site officiel. Soyez rapide pour profiter des dernières offres en cours avant la fin de l’opĂ©ration sur la boutique.

