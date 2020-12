Black Friday : voici 7 offres XXL à saisir avant ce soir minuit 🔥

Ce vendredi sonne le jour officiel du Black Friday sur Amazon et consorts. Depuis ce matin, ce sont des dizaines de milliers de produits qui sont affichés en forte promotion. Les ruptures de stock sont très nombreuses, nous avons préparé une liste des bonnes affaires encore disponibles ce vendredi soir. Elle sera mise à jour tout au long des heures à venir.

Cette annĂ©e, Black Friday rĂ©serve toutes ses surprises. Après qu’il ait finalement Ă©tĂ© dĂ©calĂ© de quelques jours en raison de la crise, les marchands ont tout donnĂ©. Pour cette Ă©dition, les français se sont largement dĂ©portĂ©s sur le web pour rĂ©aliser de belles Ă©conomies. C’est pour cette raison que les ruptures de stock sont plus nombreuses que la norme.

Si vous voulez profiter des remises pour faire des cadeaux de NoĂ«l, il faudra vite saisir les dernières offres. Ce Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac se montre très gĂ©nĂ©reux sur les marques les plus premium. C’est un Ă©vĂ©nement qui se distingue par la qualitĂ© des produits et des rĂ©ductions, il ne faudrait pas manquer une telle opportunitĂ©.

Le Black Friday est une belle pépite

Le concept de Black Friday est nĂ© aux États-Unis, comme Amazon. Si ce dernier a participĂ© Ă exportĂ© la tendance en Europe – et notamment en France – tous les marchands ont amplifiĂ© l’opĂ©ration. Aujourd’hui, c’est une opĂ©ration de taille nationale qui est Ă©galement suivi par les boutiques physiques. Ces dernières reprĂ©sentent mĂŞme 80% du volume de chiffre rĂ©alisĂ© sur la pĂ©riode.

Quand Ă Amazon, le Black Friday reste un moment clĂ© dans l’annĂ©e. Si dans le monde, c’est son Prime Day qui est le jour le plus fort en chiffre d’affaires pour lui, le Black Friday est un incontournable en France. Ce sont des millions de promotions choc qui sont mises en avant. Pour cette annĂ©e, les français ont rĂ©pondu encore plus prĂ©sents pour limiter les contacts en magasin.

Depuis le dĂ©but de la semaine Black Friday, Amazon a eu de vrais soucis pour maintenir les stocks Ă flot. MĂŞme les produits du marchand – comme les enceintes Echo sont en rupture de stock. Tout au mieux, certains modèles sont disponibles pour une livraison après NoĂ«l – ce qui n’arrange pas les cadeaux. Au final, cette difficultĂ© est rencontrĂ©e par tous les marchands en ligne.

En ce vendredi, les stocks ont Ă©tĂ© pris d’assaut dès le matin. Pour cette Ă©dition du Black Friday, Amazon garde toujours quelques ventes flash en stock pour animer son site tout au long de la journĂ©e. C’est pour cette raison qu’il reste encore de belles opportunitĂ©s Ă saisir en cette fin de journĂ©e. Si vous n’avez pas eu le temps de regarder, notre liste ci-dessus vous donnera des idĂ©es.

Pour voir les offres sur Amazon, c'est ici :

Amazon rejoint par Cdiscount et Fnac

Parmi les marchands en ligne gĂ©nĂ©ralistes, Amazon, Cdiscount et Fnac occupent le Top 3. Ce sont des acteurs du e-commerce qui se sont bien organisĂ©s pour le Black Friday Ă©galement. Chacun avance des milliers de rĂ©ductions sur tous types de catĂ©gories de produits. Vous pouvez retrouver de l’Ă©lectronique, des jouets, du bricolage ou de la cuisine Ă prix très rĂ©duit.

Il faudra toutefois prendre son temps et aller sur chacun des sites pour voir les offres. Pour le Black Friday, Amazon revoit complètement son site en mettant en avant une section dĂ©diĂ©e Ă l’opĂ©ration. Cela dit, ce sont des centaines de pages de promotions qui sont disponibles, ce qui ne facilite pas leur lisibilitĂ©. Si vous avez un produit en tĂŞte Ă acheter, tapez-le directement dans la barre de recherche.

Parmi les grands noms qu’on a pu voir en promotion Ă Black Friday sur Amazon, on peut citer Apple, Microsoft ou Samsung. On a vu les AirPods 2 / Pro ĂŞtre en forte rĂ©duction ces derniers jours, mais ils sont malheureusement en rupture. Les PC hybrides de Microsoft, les Surface Pro 7, sont aussi en forte baisse pour l’occasion.

Si ces cyber-marchands gĂ©nĂ©ralistes occupent une place prĂ©pondĂ©rante au Black Friday, Amazon voit aussi des boutiques dĂ©diĂ©es concurrentes se dĂ©velopper. C’est par exemple le cas de Samsung, qui a son propre Store. Le corĂ©en propose les meilleures remises disponibles sur tous ses appareils : smartphones, tablettes, ordinateurs, TV ou Ă©lectromĂ©nager. Attention, mĂŞme chez lui, certains modèles (comme le Galaxy S20 4G) sont en rupture.

Black Friday, une opération gigantesque

Avec le temps, Black Friday est devenu un incontournable en France. L’opĂ©ration a mĂŞme piquĂ© la vedette aux soldes en raison de son positionnement stratĂ©gique. Les soldes sont connus pour ĂŞtre des fins de stock oĂą les marchands Ă©coulent leurs invendus. Le Black Friday chez Amazon est plus premium, avec des marques et des produits très demandĂ©s.

Par ailleurs, le Black Friday sur Amazon et compagnie se tient Ă un moment clĂ©. Il a lieu quelques semaines avant NoĂ«l, ce qui est parfait pour rĂ©aliser ses achats de fin d’annĂ©e Ă moindre frais. Si vous voulez faire des Ă©conomies sur les courses de NoĂ«l, c’est une bonne opportunitĂ© pour Ă©conomiser entre 20 et 80% sur une large sĂ©lection de produits.

Mais comme toujours, le premier arrivĂ© est le premier servi. Pour ce Black Friday Amazon, cet adage est encore plus vrai. Les ruptures sont nombreuses et il ne faut plus tarder. Sachez que le site vous offre les retours gratuits jusqu’au 31 janvier prochain. Vous pouvez donc offrir les cadeaux de NoĂ«l, quitte Ă les renvoyer par la suite pour vous faire rembourser.

C’est une occasion unique pour faire des Ă©conomies sur les marques les plus prestigieuses. Les produits Apple ou Dyson ne sont jamais en rĂ©duction pendant l’annĂ©e. Le Black Friday est donc la seule pĂ©riode oĂą vous pouvez prĂ©tendre Ă cela, et ça ne se refuse pas. N’hĂ©sitez pas Ă enregistrer cet article dans vos favoris pour ne rien rater sur les bons plans du jour.

