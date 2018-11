Black Friday Amazon : 7 promotions choc qui finissent ce soir à minuit 🔥

Le Black Friday se termine dans quelques heures, et les derniers produits en promotions sur les sites comme Amazon ou Fnac partent à toute vitesse. La fin est proche, il ne faut maintenant plus hésiter sur les ventes flash et réduction que l’on peut retrouver sur les sites de marchands en ligne. Ci-dessous, la sélection des meilleurs plans encore disponibles en temps réel jusqu’à minuit ce soir.

Le Black Friday se termine officiellement dimanche

Comme lors des éditions précédentes, les promotions du Black Friday ne se sont pas arrêtées vendredi, et elles ont continué tout le week-end. Ce dimanche, les remises étaient encore très généreuses, et elles sont probablement à la hauteur de celles qu’on pourra encore découvrir demain. Cela ne concerne cette fois que les produits électroniques : Apple, Samsung, Huawei, LG, Sony, Microsoft ou encore Lenovo et Acer seront les stars de cette journée. Ci-dessous, les meilleures promotions en cours pour ce Black Friday / Cyber Monday.

(Dernier update : 18h18, 25 novembre 2018)

MacBook, PC, TV, tablettes :

Téléphonie :

iPhone XS Max 64 Go gris à 1149€ au lieu de 1255€

Huawei P20 Pro et P20 Lite  jusqu’à -40%

Matériel audio :

Gaming et consoles :

Électroménager :

Le Black Friday continue jusqu’Ã dimanche minuit

Le Black Friday n’est pas encore fini, et les Amazon, Fnac, Cdiscount et Boulanger continue d’offrir des milliers de promotions sur les produits les plus en vogue du moment jusqu’à ce soir à minuit. Comme vous pouvez le voir plus haut, les populaires Sony PS4, MacBook Air, MacBook Pro, Microsoft Surface Pro ou encore le V8 Absolute de chez Dyson sont en promotion entre -20% et -40%.

On ne sait pas ce que nous réserve le Cyber Monday, il faut donc profiter des offres du Black Friday pour s’assurer d’obtenir le produit que l’on souhaite encore en promotion. La plupart des offres et ventes flash actuelles expirent ce soir à minuit, il y aura donc des produits complètement différents en promotion dès demain, lundi du Cyber Monday. Il faut donc être très vigilant de ne pas manquer une opportunité, et donc ne pas tout miser sur demain.

Comme vous l’aurez probablement remarqué si vous vous êtes déjà rendu sur les sites d’Amazon, Fnac, Cdiscount, Darty ou Boulanger pour ce Black Friday (et le principe pour le Cyber Monday est le même), il faut distinguer deux types de promotions : les promotions en continu tout du long de la journée, et les ventes flash. Ces dernières sont probablement les plus généreuses (quoi que) mais elles sont limitées sur une période de temps donnée, et leur stock est très limité. Autrement dit, il faut tomber au bon endroit au bon moment pour en profiter.

Où trouver des promotions au Cyber Monday ?

Le Cyber Monday a lieu le lundi suivant le long week-end de Black Friday. Il possède cependant des caractéristiques bien particulières, et c’est ce qui fait qu’il n’est pas tout à fait aussi connu que le vendredi noir. Mais pour autant, on peut retrouver encore de très, très bonnes affaires pendant le Cyber Monday. En l’occurrence, ce lundi est spécifiquement dédié à l’électronique – sur internet. Les magasins traditionnels ne participent donc pas à cet événement, ce qui fait qu’il a aussi moins de résonance à travers la France.

Mais pour autant, ceux qui cherchent des promotions équivalentes à celles de Black Friday dans l’électronique seront servis. En effet, le Cyber Monday se concentre sur des produits électroniques et de l’électroménager. Donc encore une fois, ce sera Amazon, Cdiscount, Fnac, Boulanger et tous les autres distributeurs de ce type de produits sur internet qui seront à l’honneur pendant le Cyber Monday.

Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Cyber Monday est du même niveau que le Black Friday au niveau des promotions, et de l’offre de marques : Apple, Samsung, Amazon, Google, Huawei, LG, Asus, Dyson, Philips seront évidemment mis à l’honneur avec des réductions sur tous les produits phares. Attention, les derniers produits des fabricants comme l’iPhone XS ne seront probablement pas au rabais, bien qu’il se pourrait bien que quelques ventes flash déjouent les scénarios classiques des dernières années pour le Black Friday et le Cyber Monday.

Nos 3 produits pour Black Friday, jusqu’Ã minuit

Comme vous l’aurez probablement remarqué, il y a des dizaines de milliers de promotions pour Black Friday et Cyber Monday, et cela devient difficile de s’en sortir. Pour vous faciliter la tâche, nous avons donc listé en haut de cette page les meilleurs plans disponibles dans l’électronique et l’électroménager. En plus de ça, nous avons aussi sélectionné 3 produits que nous avons identifié lors du Black Friday comme étant des bons plans à un tarif préférentiel. Ci-dessous, vous les découvrirez.

Notre produit préféré actuellement en promotion pour Black Friday est l’aspirateur Dyson V8 Absolute. C’est aujourd’hui l’un des tous meilleurs modèles du spécialiste britannique de l’électroménager. Il est puissant, équipé de plusieurs brosses pour convenir à tous les sols, et il est sans fil. Sa batterie lui garantit une autonomie de 40 minutes, un record pour ce type d’aspirateur. La promotion actuelle est de -25%, soit 399€ au lieu de 529€. Le deuxième choix de notre sélection se porte sur le casque Bose QuietComfort 35 II qui est en promotion depuis le jour du Black Friday, jusqu’à ce soir. Pour Cyber Monday, nous ne savons pas encore s’il sera en réduction ou non, et à quel pourcentage de remise. Il s’agit du casque audio de référence tant au niveau du son que du système de réduction du bruit. Il peut être contrôlé avec Alexa, l’assistant vocal Amazon. La promotion actuelle est de -27%, soit 280€ au lieu de 378€. Le dernier choix de notre sélection est un produit qui est vendu à la Fnac pour ce Black Friday, en attendant Cyber Monday. Il s’agit de l’ordinateur hybride Microsoft Surface Pro avec un écran de 12,3 pouces. Dans l’offre, il est inclut dans un pack avec un clavier, une souris, un adaptateur et la suite Office 365. La promotion actuelle est de -33%, soit 999€ au lieu de 1499€.

Ces trois produits sont encore disponibles sous forme de vente en continu, et elles devraient s’arrêter d’ici à minuit ce soir de Black Friday. Les marchands ont prévu de renouveler leurs offres complètement pour Cyber Monday, et nous ne connaissons pas encore les futures promotions. Si ce type de produits vous intéresse, nous vous conseillons de les acquérir au plus vite avant qu’il ne soit trop tard. Certaines promotions en continu voient leur stock épuisé, et la remise disparait immédiatement.