Bon plan : les AirPods Pro sont en chute brutale (et totale) sur Amazon 🔥

Sur Amazon, les promotions inondent le site marchand avant m√™me le Black Friday. Le marchand met la barre tr√®s haute avec des deals de choix sur des produits premium comme les AirPods Pro et les AirPods 2. Les √©couteurs sans fil d’Apple profitent d’excellentes offres aujourd’hui. Ces remises de -25% sont les meilleures du march√© √† l’heure o√Ļ nous √©crivons ces lignes, il est √©vident que les stocks vont se vider tr√®s vite.

Les AirPods Pro sont les √©couteurs sans fil les plus r√©cents d√©voil√©s par Apple. La marque √† la pomme a d√©voil√© ce mod√®le Bluetooth il y a un an, officialisant du m√™me coup l’arriv√©e de la r√©duction de bruit active sur cette d√©clinaison. Cette d√©clinaison est intra-auriculaire, elle se dote d‚Äôembouts en silicone qui s’enfoncent dans l’oreille. Officialis√©s en 2019, les AirPods 2 sont un mod√®le plus basique qui plaira √† ceux qui ne sont pas fans de ce nouveau syst√®me.

Un deal choc à -25% sur les AirPods Pro

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont des √©couteurs sans fil premium, ce n’est pas √©tonnant de la part d’Apple qui nous habitue toujours √† des produits haut de gamme. Si les deux mod√®les sont attractifs, leur prix de base peut freiner de nombreux utilisateurs et c’est normal. Avec cette remise, ils deviennent accessibles √† un plus grand nombre, plus de personnes pourront en profiter gr√Ęce √† cette offre flash Amazon. Les AirPods Pro tombent √† 218 euros au lieu de 279 euros et les AirPods 2 sont √† 139 euros au lieu de 179 euros.

De leur c√īt√©, les AirPods 2 se pr√©sentent sous 2 d√©clinaisons. Les mod√®les ne changent pas en tant que tel, mais c’est le cas du bo√ģtier fourni avec les √©couteurs sans fil. La premi√®re d√©clinaison se dote d’un bo√ģtier filaire tandis que la deuxi√®me propose un bo√ģtier sans fil. La premi√®re version est celle qui b√©n√©ficie d’une offre flash aujourd’hui, c’est aussi la moins ch√®re. Si vous n’√™tes pas fan des embouts en silicone, c’est vers ce mod√®le qu’il faudra vous tourner, car il a l’avantage d’√™tre confortable m√™me apr√®s des heures d’√©coute. Les AirPods Pro et les AirPods 2 marchent avec les appareils √©quip√©s du Bluetooth (m√™me hors Apple).

Les AirPods 2 chutent √† 139 euros au lieu de 179 euros avec cette offre sp√©ciale sur Amazon. C’est 40 euros de r√©duction que vous pouvez avoir sur les √©couteurs sans fil. C’est assez agressif, surtout quand on sait qu’Apple ne fait jamais de soldes lui-m√™me. Chez le marchand et ailleurs, les promotions passent rarement les -10% sur les produits de la marque am√©ricaine. √Ä chaque fois que les √©couteurs ont approch√© ce prix-l√†, ils ont disparu en quelques heures.

Les AirPods Pro, le must des écouteurs sans fil

Les AirPods Pro se sont impos√©s comme un incontournable sur le march√© de l’audio depuis leur sortie. Le prix √©lev√© est en baisse gr√Ęce √† ce deal sur Amazon, c’est un plaisir autant qu’une surprise. Les √©couteurs sans fil profitent de la r√©duction de bruit active, une technologie qui marche √† l’aide de deux micros. Orient√© vers l’ext√©rieur, le premier rep√®re les bruits pour cr√©er un signal oppos√©. Le second est orient√© vers l’int√©rieur pour supprimer les derniers bruits. Vous pouvez passer des appels et √©couter la musique en toute tranquillit√©.

Les AirPods Pro ont aussi droit à une adaptation sonore dont la fréquence est de 200 fois seconde et à un système d’égalisation adaptative. Pour faire simple, les fréquences basses et moyennes sont adaptées aux mieux à la forme de votre conduit auriculaire. La firme a développé toutes ces technologies pour les intégrer aux écouteurs et permettre aux utilisateurs de profiter au mieux de leur musique.

Les AirPods Pro ou les AirPods 2 ont droit √† 24 heures d’autonomie avec la musique et 18 heures avec les appels. Cela est possible gr√Ęce au bo√ģtier de charge qui recharge les √©couteurs sans fil d√®s qu’ils sont rang√©s. Peu importe la version, le bo√ģtier est inclus avec l’appareil √† l’achat.

Les r√©cents AirPods Pro d’Apple profitent de la puce H1, c’est ce syst√®me qui permet aux √©couteurs d’avoir la puissance n√©cessaire pour marcher sans latence et qui donne acc√®s aux commandes vocales. En disant ¬ę Dis Siri ¬Ľ, les utilisateurs activent le syst√®me et peuvent effectuer les requ√™tes de leur souhait.

Si vous ne savez pas quel mod√®le prendre entre les AirPods Pro et les AirPods 2, voici quelques conseils, sachant que les deux sont en promotion sur Amazon. La version Pro a droit √† la r√©duction de bruit active et des embouts en silicone. Si le syst√®me intra-auriculaire n’est pas √† votre go√Ľt, la version standard vous plaira.

Les AirPods √† l’honneur chez Amazon

Les AirPods Pro et les AirPods 2 ont droit √† une belle r√©duction de -25% sur Amazon aujourd’hui dans le cadre du Black Friday avant l’heure. Le mod√®le classique est moins on√©reux, cela peut aussi √™tre un atout qui vous aide √† d√©partager les deux mod√®les d’√©couteurs sans fil. Vous pouvez vous faire plaisir ou commencer vos cadeaux de No√ęl d√®s maintenant gr√Ęce √† ce deal de choix.

Pour que les clients puissent passer les f√™tes de No√ęl tranquillement, Amazon a pouss√© son d√©lai de r√©traction jusqu’au 31 janvier 2021. Vous pouvez commander les AirPods Pro ou les AirPods 2 √† cette occasion et les renvoyer tranquillement s’ils ne conviennent pas, √† vous ou √† la personne √† qui vous les avez offerts. Vous avez largement le temps, sachant que le d√©lai classique est de 30 jours et 15 jours chez la majorit√© des rivaux du marchand comme Cdiscount ou Darty.

√Ä l’occasion du Black Friday, Amazon d√©voil√© des tonnes de promotions tous les jours. Il casse les prix des produits de plusieurs grandes marques comme Apple, mais aussi Samsung, Sony, Bose ou encore Huawei. C’est une excellente occasion de prendre de l’avance sur les f√™tes ou de se faire plaisir √† soir. Les promotions sur les produits populaires peuvent grimper jusqu’√† 20% voir 30%, comme sur les AirPods Pro et AirPods 2.

