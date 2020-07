Cette annĂ©e, les soldes sur Amazon ont pris un nouveau tournant. Le site marchand a dĂ©cidĂ© de sortir de l’ombre avec des milliers d’offres. Il compense ainsi le Prime Day qui n’a pas eu lieu, et se montre plus compĂ©titif sur une opĂ©ration historiquement français. Ci-dessous, nous avons fait la liste de toutes les meilleures offres disponibles ce dimanche. Cela concerne Amazon, Cdiscount et tous les autres.

PC HP Pavilion Gaming 15" à 529€ au lieu de 779€

Amazon a annoncĂ© pour les soldes d’Ă©tĂ© des milliers de produits en promotion. Cdiscount, Fnac et Darty ont eux aussi des dizaines de milliers de deals qui ont envahi leur site marchand. Dès lors, il devient assez difficile de se retrouver sur des sites e-commerce chargĂ©s. Pour vous aider, nous avons mis en place une liste qui dĂ©taille les bonnes affaires pour ce dimanche, et qui est mise Ă jour en fonction des ruptures de stock.

Soldes chez Amazon, notre top du jour

Il est difficile de trouver le temps pour visiter tous les sites marchands dans les détails pendant les soldes sur Amazon et ailleurs. C’est d’autant plus vrai que beaucoup d’offres sont très ponctuelles, et qu’elles disparaissent aussi vite qu’elles sont venues. Sur Presse-citron, nous avons mis en place cette sélection qui vous servira à trouver les affaires incontournables tous les jours.

Dans la liste ci-dessus, il y a deux formats de promotions pour ces soldes chez Amazon. En effet, le marchand américain restreint ses meilleures offres via ce qu’on appelle des « ventes flash ». Une section dédiée sur sa plateforme les regroupe en intégralité. Elles sont restreintes par le temps ainsi que par le stock, ce qui fait qu’elles ne durent en général pas très longtemps. Toutes les heures, de nouvelles offres sont renouvelées, ce qui oblige à revenir souvent pour obtenir le meilleur produit au meilleur prix.

Heureusement, les ventes flash ne représentent qu’une partie des promotions pour le soldes sur Amazon, Cdiscount et tous les autres. On retrouve en parallèle des milliers de bonnes affaires beaucoup plus durables, et qui sont seulement limitées par le stock disponible. Aussi longtemps qu’il y en aura, la réduction sera valable sur les sites. En mixant ces deux formats de promotions, les soldes répondent à tous les profils de clients.

Pour voir les deals des soldes sur Amazon, c’est ici :

Acheter intelligemment pendant les soldes

En quelques annĂ©es, les soldes sur Amazon ont pris une nouvelle tournure. Alors qu’ils Ă©taient dĂ©laissĂ©s, ils ont repris du poil de la bĂŞte avec de nouvelles offres. Ce ne sont plus que les fins de stock : il y a aussi des marques premium qui voient leur prix baisser assez drastiquement. Amazon a Ă©tĂ© le grand contributeur Ă ce renouveau car il nn’a pas beaucoup de stock, et qu’ils se focalise sur des marques plus haut de gamme.

Pendant les soldes sur Amazon, absolument toutes les marques sont reprĂ©sentĂ©es – y compris celles qu’on attend le moins. C’est le cas par exemple de Apple, qui n’a jamais fait de promos sur son site (ni dans ses boutiques) et qui pourtant voit ses produits baisser chez Amazon, Fnac ou Cdiscount. Ainsi, les MacBook Pro, iPhone 11 (et gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dentes) et AirPods 2 sont en forte rĂ©duction. Cela reprĂ©sente des centaines d’euros d’économies , et c’est seulement pendant les soldes d’Ă©tĂ©.

Que ce soit pour faire des cadeaux ou pour préparer la rentrée, les soldes Amazon et Cdiscount est une opportunité en or pour réduire le coût de ses achats. Nous vous invitons à aller sur chacun des sites e-commerce, vous avez forcément certains produits dont vous rêver qui sont en promotion. Nous avons plus en place une liste pour vous faciliter le travail, et déterminer le meilleur tarif des produits les plus populaires des soldes entre les différentes plateformes web.

Aux soldes, Amazon se place en leader

Initialement organisĂ©s par des boutiques physiques, les soldes se sont dĂ©veloppĂ©s sur internet. C’est notamment le cas sur Amazon, Cdiscount ou Fnac qui sont allĂ©s au delĂ du concept historique. A la base, les soldes avaient pour objectif d’Ă©couler les volumes de vĂŞtements (de la saison) invendus. Aujourd’hui, cela concerne toutes les thĂ©matiques de produits. Sur Amazon, les soldes concernent… tout.

Quel que soit l’endroit où vous achetez lors du soldes, Amazon ou autre, il faut être vif car les stocks sont toujours très limités. Les promotions sont faites pour attirer les clients dans les boutiques (ou sur les sites), et les envoyer ensuite vers tous les produits disponibles. Les meilleurs plans disparaissent sur les premières heures, c’est pourquoi notre liste vous aidera à vite saisir les meilleures offres des soldes.

Avec ces ventes flash des soldes sur Amazon, Cdiscount ou chez Fnac et Darty, il faut ĂŞtre très rapide. Pour ceux qui ont Ă©tĂ© un peu trop rapides et qui regrettent leur achat, une pĂ©riode de 15 Ă 30 jours selon les marchands est disponible pour changer d’avis – et renvoyer son produit sous condition qu’il soit encore neuf. Cela laisse une deuxième chance, donc mieux vaut ĂŞtre dans ce sens-lĂ que de rater une belle rĂ©duction.

Comme vous pourrez le voir sur Amazon ou Cdiscount, les réductions des soldes ne concernent pas que l’électronique et l’informatique. Si ces deux thématiques sont évidemment très populaires sur internet, on retrouve aussi des dizaines de milliers d’offres sur la cuisine, du bricolage, la puériculture de la culture ou encore des vêtements. Les marchands sont généralistes, il y en a pour tous les goûts et tous les prix.

Pour accĂ©der Ă toutes les offres des soldes, c’est ici :

