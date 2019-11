Black Friday Amazon : les deals CHOC jusqu’à -70% ce lundi matin 🔥

Le Black Friday Amazon a vraiment dĂ©butĂ© ce lundi matin : c’est l’occasion de trouver des produits Ă tout petits prix sur la plateforme de vente. Au delĂ du gĂ©ant amĂ©ricain, vous retrouverez d’autres marchands en ligne comme Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger qui activent leurs offres. Voici notre guide des meilleurs produits Ă retrouver en ligne ce lundi. Nous mettons Ă jour cette sĂ©lection en temps rĂ©el pour que les bons plans soient le plus frais possible.

Les marchands du Black Friday :

Pour ce Black Friday, Amazon, Cdiscount et Fnac Darty ont vraiment mis les bouchĂ©es doubles avec des promotions vraiment incroyables et jamais vues jusqu’Ă prĂ©sent. Pour vous aiguiller vers les bonnes affaires, nous avons mis en place cette liste avec les bons plans. Attention, le stock est toujours très court, il faut donc savoir ĂŞtre très rapide pendant le Black Friday.

Black Friday 2019 : offres en direct

Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Lundi 25 novembre, 6h25

Plein de bons plans Ă Black Friday Amazon

Le Black Friday a su s’imposer comme une pĂ©riode incontournable aux États-Unis, notamment du fait qu’il ait lieu quelques semaines avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Au Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres bradent leurs prix un peu plus chaque annĂ©e et proposent des rĂ©ductions très compĂ©titives. Vous trouverez certainement des cadeaux de NoĂ«l Ă offrir Ă vos proches ou Ă vous-mĂŞme ! Pour que vous n’en ratiez pas une miette de tout ça, nous vous proposons une sĂ©lection des meilleurs bons plans de ce lundi qui se prĂ©sente comme le dĂ©but officiel de la Black Friday Week.

Si le Black Friday s’est imposĂ© aux États-Unis au fil des annĂ©es, il dĂ©passe aussi peu Ă peu les frontières pour arriver jusqu’en Europe et surtout en France. Lors de ce Black Friday Amazon, Cdiscount, Darty et Fnac, vous retrouverez principalement deux types d’offres diffĂ©rentes. D’un cĂ´tĂ©, il y a les offres flash, des promotions qui ne durent que quelques heures Ă peine puis disparaissent comme elles Ă©taient arrivĂ©es car les stocks sont terminĂ©s. De l’autre, vous trouverez des promotions plus traditionnelles qui peuvent durer jusqu’Ă quelques jours, un peu comme en pĂ©riode de soldes. Celles-ci peuvent durer jusqu’Ă la fin de ce Black Friday, mais sont logiquement moins intĂ©ressantes que les offres flash.

Le Black Friday Amazon et Cdiscount ne se constitue donc pas uniquement d’offres flash, car les promotions se cachent partout sur les plateformes des marchands en ligne. Les rĂ©ductions plus durables peuvent aller jusqu’Ă -70% sur des produits de marques très populaires, bien que les offres très limitĂ©es soient plus intĂ©ressantes. Ces dernières peuvent concerner des marques extrĂŞmement populaires comme Huawei, Samsung ou encore Apple, Lenovo et HP. Toutes ces enseignes proposent des promotions lors du Black Friday et celles-ci sont parfois faites sur leurs derniers produits.

Voici la liste des deals de ce Black Friday Amazon :

Voir toutes les offres

Amazon, chef de file au Black Friday

Amazon s’est imposĂ© comme un des leaders du Black Friday car il est nĂ© au mĂŞme endroit que l’opĂ©ration annuelle, c’est-Ă -dire aux États-Unis. C’est avec lui que cette dernière a pu dĂ©passer les frontières amĂ©ricaines et se dĂ©ployer dans d’autres pays. Il est un vĂ©ritable meneur de cette opĂ©ration, ce qui explique pourquoi ses promotions cassent autant les prix habituellement en vigueur, que ce soit aux États-Unis ou en France. Les français trouveront donc de très beaux prix chez le gĂ©ant Amazon, mais aussi Cdiscount, Darty ou Fnac dès ce lundi, dĂ©but officiel de la Black Friday Week.

Aujourd’hui, le Black Friday Amazon se dĂ©roule principalement en ligne, c’est donc chez des marchands comme Amazon ou Cdiscount que vous verrez les meilleures promotions lors de cette semaine et du week-end Ă venir. De plus, l’opĂ©ration spĂ©ciale s’est largement Ă©largie au cours de ces dernières annĂ©es, ce qui veut dire que vous ne trouverez pas uniquement des produits liĂ©s Ă l’Ă©lectronique et informatiques. Toutes les catĂ©gories de ces plateformes en lignes seront affectĂ©es par ces bons plans, ce qui vous permet de choisir du matĂ©riel de cuisine, du prĂŞt-Ă -porter et autres outils de bricolage.

Peu importe la catĂ©gorie de produits, le Black Friday Amazon est l’occasion de proposer des prix cassĂ©s sur des produits de grandes marques, sachant que certains sont parfois les derniers modèles en vente. Chez Apple par exemple, vous verrez des prix rĂ©duits sur les MacBook Pro, mais aussi sur les Galaxy S10 de Samsung ou les P30 et P30 Pro de Huawei. Il faut noter que ces produits sont principalement en promotion sous forme d’offre flash et sont donc disponibles pendant quelques heures Ă peine.

Amazon offre 30 jours de réflexion

Si le Black Friday chez Amazon, Cdiscount et autres est le moment parfait pour faire plaisir et se faire plaisir, il est aussi possible que vous alliez trop vite dans vos achats. Si c’est le cas, pas de panique. Tous les marchands en ligne actifs en France se doivent de proposer un dĂ©lai de rĂ©tractation permettant le renvoi du produit. Chez Amazon, ce dĂ©lai est de 30 jours, contre 15 jours chez Cdiscount, Fnac et Darty. MĂŞme si vous ĂŞtes allĂ© trop vite lors du Black Friday, vous avez donc droit Ă une seconde chance et, surtout, un remboursement intĂ©gral.

Pour ce Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres frappent un grand coup avec de très belles offres. Sachant que beaucoup d’entre elles ne durent que quelques heures, il faudra ĂŞtre rapide pour vous procurer le produit qui vous plait. N’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page web en favori afin de pouvoir accĂ©der facilement Ă notre rĂ©capitulative tout au long de cette journĂ©e de Black Friday. Nous mettons celle-ci Ă jour le plus souvent possible pour que vous n’ayez pas de mauvaise surprise sur le stock.

Le Black Friday Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres