Black Friday Amazon : 10 promotions CHOC ce dimanche matin 🔥

Nous sommes au coeur du Black Friday Amazon : il s’agit du plus grand Ă©vĂ©nement annuel organisĂ© par la plateforme marchande. En France, Amazon n’est pas seul puisque Cdiscount, Boulanger, Fnac ou encore Darty et Boulanger sont aussi forts de propositions sur les promotions. Pour que vous ne vous noyiez pas dans les bons plans ce dimanche, nous avons mis en place une liste plus bas, qui sera mise Ă jour en temps rĂ©el en fonction des stocks disponibles.

Marchands participants au Black Friday 2019 :

Si le véritable jour du Black Friday sur Amazon a lieu dans quelques jours, les géants du e-commerce comme Amazon, Cdiscount ou Fnac Darty ont déjà déployé leurs remises il y a quelques jours pour ne pas concentrer les bons plans sur une seule et unique journée. Au cours des prochains jours, plus on se rapprochera du Black Friday plus les offres seront importantes.

Black Friday 2019 : offres en direct

Dernière mise à jour : Dimanche 24 novembre, 7h04

Bons plans de cette Black Friday Week

D’annĂ©e en annĂ©e, le Black Friday a littĂ©ralement pris le dessus sur les soldes, en partie grâce au fait qu’il se situe dans une pĂ©riode Ă quelques semaines de NoĂ«l et des fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Au Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty, s’y sont progressivement tous mis et font des remises très compĂ©titives sur des milliers de rĂ©fĂ©rences. C’est le moment opportun pour faire ses cadeaux de NoĂ«l. Afin que vous ne manquiez sous aucun prĂ©texte un bon plan, nous vous avons concoctĂ© une petite liste des meilleures offres.

En France, il est probable que les consommateurs ne connaissent pas encore très bien le principe du Black Friday Amazon, Cdiscount ou Fnac. Cette pĂ©riode de promotions se dĂ©coupe en deux parties, il y a d’un cĂ´tĂ© les ventes flash qui sont Ă©phĂ©mères sur de très courtes durĂ©es , et surtout limitĂ©es par un stock très restreint. De l’autre on retrouve des promotions assez classiques qui peuvent durer quelques jours et parfois jusqu’Ă la fin du Black Friday.

Quoi qu’il en soit, le Black Friday Amazon et Cdiscount ne se rĂ©sume pas qu’aux ventes flash, loin de lĂ : les promotions en continu occupent encore une grande place et permettent d’obtenir parfois jusqu’Ă -70% de remise sur de très grandes marques du monde entier, et parmi les plus tendance du moment. Vous pouvez le voir par vous mĂŞme juste au-dessus, que ce soit Apple, Samsung ou encore Huawei toutes les plus grandes enseignes participent au Black Friday en proposant des rĂ©ductions sur leurs derniers produits.

Amazon grand leader de ce Black Friday

Si le Black Friday gagne tant en popularitĂ© et rĂ©ussi Ă conquĂ©rir toujours plus de consommateurs, c’est en grande partie grâce Ă Amazon, le gĂ©ant amĂ©ricain est d’ailleurs un vĂ©ritable meneur pour cet Ă©vĂ©nement et ce jusqu’en France. Pour cette Ă©dition 2019, Amazon a une nouvelle fois contribuĂ© au dĂ©veloppement de l’opĂ©ration dans l’Hexagone et se trouve dĂ©jĂ en position de force avec des dizaines de milliers de promotions reconnues comme imbattables, en ce dimanche. Les français ne baissent pas les bras et rĂ©ussissent mĂŞme Ă tenir au leader amĂ©ricain, que ce soit Cdiscount, Fnac et Darty tous ont des affaires incroyables Ă saisir ce dimanche, Ă moins d’une semaine du Black Friday.

Si Ă l’origine ce n’Ă©tait pas le cas, le Black Friday se passe aujourd’hui principalement en ligne, que ce soit sur Amazon ou ailleurs, ce qui est bien plus confortable pour tout le monde. Vous Ă©vitez ainsi tout risque de grève ou de manifestation, mais vous avez Ă©galement accès au plus large choix de produits. Contrairement Ă ce que l’on puisse penser, les offres du Black Friday ne se concentrent pas que sur de l’Ă©lectronique et de l’informatique, Ă prĂ©sent toutes les catĂ©gories sont touchĂ©es sur des sites comme Amazon ou Cdiscount. Ă€ titre d’exemple, il y a des milliers d’offres flash en cours sur des ustensiles de cuisine, du matĂ©riel de bricolage, ou encore la mode.

De plus, quelle que soit la catĂ©gorie, pendant le Black Friday, Amazon et ses concurrents ne plaisantent pas du tout sur la qualitĂ© des promotions. Toutes les grandes marques du moment sont mises en avant, et les bons plans sont surtout sur les derniers modèles de leurs produits. On peut par exemple retrouver les derniers MacBook Pro d’Apple, ou encore les nouveaux tĂ©lĂ©phones Samsung Galaxy S10 et les Huawei P30 et P30 Pro. Bien souvent ce type de produit est mis en avant lors de ventes flash qui ne durent que quelques heures.

Comment Ă©viter les achats par erreur ?

Qui dit ventes flash, dit aussi achats rapides, et parfois prĂ©cipitĂ©s. Heureusement, pendant la pĂ©riode de Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac, vous avez la possibilitĂ© de vous rĂ©tracter. De son cĂ´tĂ© Amazon offre 30 jours de pĂ©riode de droit de rĂ©tractation, quant aux deux autres ils proposent 15 jours pour changer d’avis et se faire rembourser intĂ©gralement. Donc mĂŞme si vous avez achetĂ© un peu trop vite lors de ce Black Friday, il vous reste toujours une deuxième petite chance. Vous pouvez donc faire vos achats sans aucun risque.

En ce Black Friday 2019, Amazon, Cdiscount et tous les autres ont dĂ©cidĂ© de taper encore plus fort. La quantitĂ© d’offres est dĂ©mentielle, mais encore une fois, il faut ĂŞtre lĂ au bon moment et au bon endroit. Cela implique qu’il faut ĂŞtre aux aguets sur toutes les plateformes et ceci 24h/24. Évidemment, très peu de personnes peuvent se le permettre c’est pourquoi nous vous conseillons de mettre cette page en favoris, toutes les promotions et offres seront frĂ©quemment mises Ă jour. De notre cĂ´tĂ© nous allons couvrir l’intĂ©gralitĂ© de ce Black Friday, et nous mettrons Ă jour au plus vite les offres selon leur disponibilitĂ© et leur stock.

