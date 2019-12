Black Friday Amazon : 10 deals à ne pas rater ce vendredi à J+7 🔥

Depuis sept jours, le Black Friday Amazon n’est plus. Cela n’empêche pas le marchand d’organiser de nouvelles offres flash pour que le public français continue à se rendre sur son site avant les fêtes de fin d’année. Si vous aussi, vous avez l’intention de faire vos cadeaux à prix réduit, c’est le moment d’aller faire un tour sur le site marchand pour découvrir les bons plans. Sur cette page, nous avons fait une liste des offres sur Amazon, Cdiscount, Darty et Fnac pour vous.

On l’attendait au tournant, et il a répondu présent : pendant le Black Friday, Amazon a totalement survolé l’événement avec des milliers d’offres généreuses. Depuis, il a décidé d’en mettre en avant quelques rares tous les jours pour continuer de séduire le public français. On voit ce vendredi par exemple des réductions sur les Microsoft Surface Pro 7 qui sont même supérieures à celles lors du Black Friday. Il en va de même pour les écouteurs AirPods 2 d’Apple.

Black Friday 2019 : les offres en direct à J+7

Dernière mise à jour : Vendredi 6 décembre, 11h59

Amazon poursuit son Black Friday

Si les marchands ne sont pas très à l’aise avec la publication de chiffres lors du Black Friday, Amazon a toutefois annoncé qu’il avait atteint son nouveau record lors de cet événement spécial. Il faut dire que le marchand en ligne a vraiment fait du Black Friday son événement annuel majeur, à côté du Prime Day – qui se déroule lui, en juillet. Les acteurs français plus traditionnels comme Cdiscount, Boulanger ou Fnac ajoutent en plus les soldes et les French Days, deux opérations où Amazon reste assez discret.

En misant tout sur le Black Friday, Amazon sait donc qu’il doit faire mieux que la concurrence pour se démarquer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela a été le cas une nouvelle fois cette année. Mieux encore, le cyber-marchand américain n’a pas hésité à prolonger encore certaines de ses offres flash jusqu’à ce vendredi, soit plusieurs jours après la fin du Cyber Monday.

En France, le succès du Black Friday est étroitement lié à Amazon qui a importé le phénomène des États-Unis. Cette année, ce sont pas moins de 56 millions de transactions par carte bancaire qui ont été réalisés sur la période de 24 heures – le fameux vendredi noir. Pour rappel, l’édition 2018 avait vu seulement 50 millions de transactions être réalisées – la hausse est donc impressionnante.

Les bons plans sont-ils tous échus ?

Après le Black Friday, Amazon sait qu’il y a toujours des retardataires. De plus, la période avant Noël est un moment très intense en matière d’achats puisque les français n’hésitent pas à faire des cadeaux pendant toute la première partie du mois. Ajoutez à cela les grèves et les différentes manifestations qui ont lieu à travers France, les marchands en ligne tirent leur épingle du jeu.

Amazon n’a donc pas hésité à offrir encore quelques précieuses promotions tout au long de la semaine pour continuer d’attirer les français sur sa plateforme. Ils peuvent ainsi faire des achats à prix cassé, y compris sur des produits très populaires. C’est le cas par exemple des écouteurs sans fil du géant Apple, les AirPods 2, qui sont encore ce vendredi post- Black Friday sur Amazon en réduction de plus de 20%.

Il en va de même pour les excellents produits de la gamme Microsoft : Surface Pro 7, Surface Laptop 3 et Surface Book 2. Ces produits ont été présentés au début du mois d’octobre, soit deux mois avant le Black Friday : Amazon n’a pour autant pas hésité à faire des remises pour attirer le grand public sur ces produits très haut de gamme et très demandés.

En étant patient et en allant faire un tour après le Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty, vous pouvez encore trouver quelques pépites et deals incroyables. Pour certains d’entre eux, ce sont des ventes flash qui ne durent que quelques heures après quoi ils disparaissent. D’autres durent plus longtemps, et sont uniquement liés aux stocks affichés. Il faut donc aller de temps en temps regarder les plateformes marchandes pour se faire une idée des bons plans qui suivent le Cyber Monday et le Black Friday.

Acheter en ligne, quelles sont les garanties ?

Si vous achetez en ligne – pendant le Black Friday Amazon ou non – il faut savoir que les marchands ont plusieurs obligations à fournir, qui ont pour but de protéger les acheteurs. La première chose est qu’ils doivent tous proposer une période de rétractation pendant laquelle l’acheteur peut changer d’avis. Dans le cas d’Amazon, il a 30 jours pour tester le produit et le renvoyer s’il n’est pas content du produit. Il obtiendra alors un remboursement intégral. Chez Fnac et Cdiscount, cette période est de 15 jours.

De plus, tous les produits vendus viennent avec la garantie habituelle chez le fabricant. Par exemple, pour ce qui concerne les produits Apple vendus pendant le Black Friday sur Amazon ou même après, ils ont tous la garantie classique de la marque en question. Ainsi, dans le cas des iPhone ou des MacBook, c’est 2 ans de garantie qui sont automatiquement appliqués. C’est donc les conditions que l’on retrouve aussi dans les boutiques physiques Apple (Apple Store), sans aucune différence.

Pour ceux qui n’ont pas le temps de regarder tous les sites et tous les bons plans encore en cours, notre sélection pour ce vendredi d’après Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Boulanger, leur permettra d’accéder aux meilleurs plans du moment. Attention, le stock est toujours très limité, et il ne faut pas espérer les revoir plusieurs jours après. C’est le moment de saisir les derniers deals, après quoi il sera trop tard pour économiser. La prochaine opération ne sera autre que les soldes en janvier, après les fêtes de Noël.

